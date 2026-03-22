Así serán las nuevas monedas de 10 centavos que celebrarán el aniversario de Estados Unidos

Nuevas monedas de diez centavos de dólar serán emitidas en 2026 para conmemorar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos. Fuente: usmint.gov

Nuevas monedas de diez centavos de dólar serán emitidas en 2026 para conmemorar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, según anunció la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) y lo confirmó el medio digital FOX Digital, citando fuentes oficiales del gobierno estadounidense.

Esta iniciativa forma parte de los preparativos oficiales para el denominado Semi quicentenario del país, que marcará un cuarto de milenio desde la Declaración de Independencia en 1776.

El rediseño de la moneda de diez centavos implica un cambio respecto a la imagen tradicional que ha caracterizado a esta denominación durante décadas. Desde 1946, el anverso de la moneda de diez centavos ha presentado el retrato del presidente Franklin D. Roosevelt, quien lideró al país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

La nueva versión sustituirá este retrato por una representación femenina de la Libertad, denominada “Libertad emergente”, una figura que, de acuerdo con la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint), simboliza el espíritu de resistencia frente a la tiranía de la monarquía británica en el siglo XVIII.

Según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la moneda Emerging Liberty Dime de 2026 forma parte del programa del Semiquincentenario de EE.UU.

La figura femenina porta un gorro frigio adornado con estrellas y franjas, elementos que evocan tanto los símbolos de la naciente nación estadounidense como referencias al pasado numismático nacional. El gorro frigio ha sido utilizado históricamente en monedas y sellos de Estados Unidos como emblema de la libertad y la emancipación.

La decisión de incluir este elemento en el diseño busca establecer un vínculo entre la historia temprana del país y el presente, resaltando los valores fundacionales que motivaron la independencia.

En el reverso de la moneda también se presentan novedades. El diseño tradicional con la antorcha, las ramas de olivo y de roble —símbolos de paz y fuerza— será reemplazado por la imagen de un águila en vuelo sujetando flechas en sus garras.

Este nuevo motivo representa la lucha de los colonos por la independencia y la Revolución estadounidense, evocando a la vez el escudo nacional y el papel del águila como símbolo de soberanía y libertad. La inclusión de las flechas remite a la capacidad de defensa y a la determinación de los fundadores de la nación.

El próximo lanzamiento de piezas conmemorativas sustituirá la efigie de Franklin D. Roosevelt por una imagen femenina de la libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa conmemorativo abarcará otras denominaciones y tendrá diseños inéditos

De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) y replicados por FOX Digital, este rediseño no será exclusivo de la moneda de diez centavos.

El cuarto de dólar, una de las monedas más populares y coleccionadas, presentará cinco diseños inéditos, cada uno de los cuales estará vinculado a episodios o figuras de la historia nacional.

Estos nuevos diseños serán seleccionados mediante un proceso que involucra a expertos en historia, arte y representantes de diferentes estados del país, con el objetivo de reflejar la diversidad y el legado de Estados Unidos a lo largo de sus 250 años de existencia.

Por su parte, la moneda de cinco centavos, conocida como “níquel”, llevará impresos los años 1776 y 2026, en referencia directa al aniversario del país. Esta inscripción busca reforzar el carácter conmemorativo del circulante emitido durante ese año.

Además, la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) pondrá a disposición de coleccionistas ediciones especiales del medio dólar y del centavo, que incluirán detalles y acabados exclusivos, según se detalla en los comunicados citados.

Producción, colaboración y distribución de las nuevas monedas

La Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) ha señalado que la introducción de estos nuevos diseños responde tanto al interés de celebrar un hito histórico como al de fomentar el coleccionismo y el conocimiento sobre la historia nacional.

El lanzamiento de monedas conmemorativas suele generar expectativas tanto entre el público general como entre los coleccionistas numismáticos, quienes valoran el valor histórico y la calidad artística de estas piezas.

Para la producción de las nuevas monedas, la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) ha trabajado junto a historiadores, artistas y representantes de la comunidad, con el objetivo de asegurar que los diseños sean representativos y respetuosos con el legado del país.

El proceso de selección y aprobación de los motivos ha incluido consultas públicas y la revisión por parte de organismos oficiales, en línea con las prácticas habituales para emisiones conmemorativas de circulación nacional.

Las monedas conmemorativas estarán disponibles a partir del año 2026 en todo el territorio estadounidense y se espera que formen parte tanto del circulante habitual como de ediciones limitadas para coleccionistas, según el cronograma difundido por la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) y los reportes de FOX Digital.