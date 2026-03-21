Washington, D.C. es la ciudad más innovadora de Estados Unidos, según un estudio

Washington, D.C. lidera el índice de innovación en Estados Unidos según informe de WalletHub publicado en 2026, superando a los cincuenta estados (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Un informe publicado en 2026 por el sitio especializado en finanzas personales WalletHub ubica a Washington, D.C. como el principal motor de innovación en Estados Unidos, por encima de los cincuenta estados.

El estudio compara indicadores clave y destaca que la capital federal lidera en talento especializado, entorno de investigación y capacidad de atraer inversión tecnológica.

Según los datos recopilados por WalletHub, Washington, D.C. ostenta el mayor porcentaje de profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) del país, así como la proyección más alta de demanda laboral en estos sectores para 2030. Además, encabeza la proporción de graduados en ciencias e ingeniería mayores de 25 años, el gasto en investigación y desarrollo (I+D) per cápita y la financiación de capital riesgo por habitante.

Estos elementos configuran parámetros que describen el desarrollo de empresas tecnológicas y científicas en la capital frente a otras jurisdicciones estadounidenses. El informe de WalletHub otorga a Washington, D.C. un índice general de innovación de 69,13 puntos, el más alto del país.

La capital se sitúa en el primer lugar nacional en capital humano y en el decimotercer puesto en entorno para la innovación. Este resultado se basa en la alta formación académica, inversiones estratégicas y políticas públicas orientadas a la investigación y la transferencia de conocimiento.

El estudio detalla que Washington, D.C. sobresale en seis métricas de capital humano, entre ellas el porcentaje de profesionales STEM, la cantidad de graduados en ciencias e ingeniería, la proyección de crecimiento de empleos científicos para 2030 y el rendimiento académico en matemáticas y ciencias.

Distribución de los puntajes e indicadores de innovación

Una vista aérea de Washington D.C. al El índice de innovación otorga a Washington, D.C. la mayor puntuación nacional, impulsada por inversión en I+D per cápita y financiación de capital riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de WalletHub subraya que el 14,29 % de la puntuación máxima en el índice de capital humano corresponde a la proporción de profesionales STEM, mientras que el 7,14 % se asigna tanto a los graduados en ciencias e ingeniería como a la proyección laboral a 2030.

Otros indicadores incluyen la producción de conocimiento científico, el rendimiento académico en materias científicas y la participación en exámenes avanzados, como el AP, todos ellos con una ponderación equivalente dentro del índice.

La metodología del ranking se estructura en dos grandes bloques: capital humano y entorno de innovación. El primero evalúa la calidad, preparación y potencial de los residentes para generar avances científicos y tecnológicos, otorgando hasta cincuenta puntos del índice total.

El segundo bloque, también con un peso de cincuenta puntos, integra 19 métricas que miden el contexto institucional y económico para el desarrollo innovador.

Entre estos factores se encuentran el porcentaje de empresas tecnológicas en la economía local, la inversión en I+D per cápita, la cantidad de patentes generadas, la migración neta de talento, la actividad emprendedora y los beneficios fiscales para la investigación.

En el entorno de innovación, WalletHub considera indicadores como la financiación de capital riesgo per cápita, el apoyo federal a pequeñas empresas, la presencia de clústeres industriales, la normativa sobre movilidad profesional y la conectividad digital, así como la velocidad y el acceso a internet en el territorio.

También se valoran la incorporación de estándares informáticos en la educación básica, las exportaciones de servicios de propiedad intelectual y la generación de empleos en nuevas compañías. Estos parámetros permiten identificar cómo cada estado —y el Distrito de Columbia en particular— construyen capacidades para mantenerse competitivos en la economía del conocimiento.

Resultados para Washington, D.C. y panorama nacional

El sistema educativo y la comunidad científica activa de Washington, D.C. favorecen la generación y transferencia de conocimiento, atrayendo inversiones estratégicas a la región (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

El predominio de Washington, D.C. en innovación se refleja en su sistema educativo, comunidad científica activa y permanente atracción de talento cualificado. Según WalletHub, este entorno facilita tanto la generación de conocimiento como la transferencia tecnológica y la creación de nuevas empresas.

El informe menciona que la capital federal ha sido capaz de atraer inversiones en sectores estratégicos, así como aumentar la creación de empleos especializados.

A nivel internacional, Estados Unidos ocupa el tercer lugar en el índice Global de Innovación de 2026, entre 139 economías, solo por detrás de Suiza y Suecia. No obstante, la medición de WalletHub indica profundas diferencias regionales, con el Distrito de Columbia como la jurisdicción más destacada en desarrollo científico y tecnológico.

El estudio precisa que, aunque algunos estados sobresalen en indicadores individuales, ninguno alcanza la combinación de talento, inversión y políticas públicas que se observa en la capital.

La publicación de WalletHub señala que Washington, D.C. no solo lidera en porcentaje de profesionales STEM y graduados en ciencias e ingeniería, sino que también registra la mayor inversión per cápita en I+D y la más alta financiación de capital riesgo entre todas las jurisdicciones analizadas.

Datos sobre inversión y proyección en investigación

De acuerdo con el portal alemán de estadísticas de mercado Statista, el gasto en I+D en Estados Unidos alcanzó los USD 656.000 millones en 2025, lo que representa aproximadamente el 3,45 % del producto interno bruto nacional.

Washington, D.C. es un aportante importante a este indicador, tanto por el volumen de inversión como por la eficiencia en la generación de resultados científicos y tecnológicos aplicables a la economía.

El informe de WalletHub concluye que la capital federal mantiene una posición destacada y estructural en términos de calidad de su capital humano, infraestructura y capacidad para generar y atraer inversión en sectores de alto valor agregado.