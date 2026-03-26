Advierten condiciones peligrosas en Chicago por la llegada de un frente frío con lluvias y vientos intensos

El descenso drástico de temperatura en Chicago alcanzará los 4 ℃ durante la tarde y la noche del jueves, aumentando los riesgos para la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta por condiciones peligrosas en el condado de Cook, en la ciudad de Chicago, ante la inminente llegada de un frente frío que podría provocar tormentas durante la jornada del jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La advertencia detalla que el fenómeno se intensificará especialmente después de las 16:00, momento a partir del cual existe una elevada probabilidad de tormentas eléctricas intensas y lluvias localmente fuertes.

Las proyecciones oficiales anticipan un marcado descenso de la temperatura en la región. Durante el mediodía, se espera que la temperatura máxima alcance los 18 ℃ (65 ℉), pero con el avance del frente frío, los valores descenderán bruscamente hasta los 4 ℃ (40 ℉) en horas de la tarde y noche.

El organismo también advierte sobre la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 64 km/h y un 80% de probabilidad de precipitaciones continuas en el área metropolitana de Chicago.

Este evento meteorológico ocurre tras dos días consecutivos con temperaturas superiores a la media estacional, lo que ha generado condiciones que favorecen la formación de sistemas frontales intensos.

El organismo estadounidense explicó que el desplazamiento de este frente frío responde a patrones típicos de inestabilidad atmosférica durante la primavera, una época con transiciones abruptas entre masas de aire cálido y frío en el medio oeste del país.

El impacto del frente frío y las recomendaciones de las autoridades

El Departamento de Salud Pública de Chicago aconseja a adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias resguardarse durante la alerta meteorológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo detalló que, si bien la amenaza principal proviene de las tormentas eléctricas y los vientos fuertes, no se descartan episodios de granizo de tamaño considerable ni la formación localizada de inundaciones repentinas en zonas urbanas y suburbanas del condado de Cook.

La dependencia federal enfatizó que la combinación de precipitaciones intensas y ráfagas de viento puede afectar la visibilidad en rutas y autopistas, además de aumentar el riesgo de caída de ramas y daños en infraestructuras ligeras.

Tras la emisión de la alerta, los responsables del manejo de emergencias en Chicago pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de mayor inestabilidad, en especial durante las horas cercanas al atardecer.

El Departamento de Policía de Chicago y los servicios de bomberos han activado protocolos preventivos, reforzando recursos en puntos críticos y recordando la importancia de no intentar atravesar calles anegadas ni zonas donde se informen cortes de energía.

De acuerdo con los especialistas, los cambios meteorológicos previstos para este jueves forman parte de un ciclo recurrente en la región.

Durante el mes de marzo, el área de Chicago suele registrar un promedio de seis a nueve días con precipitaciones y al menos dos episodios de tormentas moderadas a fuertes, según datos del Centro Regional de Climatología del Medio Oeste.

La intensidad de las ráfagas de viento pronosticadas para esta ocasión supera los registros habituales del periodo.

La evolución del sistema y el pronóstico para el fin de semana

La situación climatológica responde a patrones de inestabilidad atmosférica típicos de la primavera y se prevé una mejora gradual a partir del viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas señalan que, a pesar de la gravedad de las condiciones previstas para este jueves, el sistema frontal avanzará rápidamente hacia el este, lo cual permitirá una mejora gradual a partir del viernes.

Se prevé que la masa de aire frío estabilice la atmósfera, disminuya la probabilidad de nuevas tormentas y posibilite el retorno de temperaturas más estables durante el fin de semana.

No obstante, la sensación térmica podría mantenerse baja, con máximas que no superarían los 8 ℃ (46 ℉) hasta el domingo. La alerta incluye recomendaciones específicas para sectores vulnerables: como adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y trabajadores que desempeñan actividades al aire libre.

El Departamento de Salud Pública de Chicago recordó la importancia de resguardarse en interiores durante las horas de mayor riesgo y revisar los sistemas de calefacción ante el descenso abrupto de la temperatura.

Antecedentes y contexto regional del fenómeno

La llegada de frentes fríos intensos a la región de Chicago es un fenómeno documentado en la literatura meteorológica estadounidense, especialmente durante las transiciones entre estaciones.

El organismo ha registrado eventos similares en años recientes, como el ocurrido el 15 de marzo de 2021, cuando un sistema frontal provocó ráfagas de viento superiores a 70 km/h y precipitaciones acumuladas de más de 30 mm en menos de seis horas.

El condado de Cook, que concentra la mayor densidad poblacional del estado de Illinois, ha implementado en los últimos años sistemas de alerta temprana y protocolos de respuesta rápida para minimizar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Según el Centro Nacional de Gestión de Emergencias, organismo federal, estas medidas han logrado reducir la cantidad de incidentes graves durante eventos de tormentas y frentes fríos.

Importancia de la información oficial y la preparación comunitaria

Especialistas en gestión de riesgos afirman que el seguimiento de las recomendaciones oficiales y la preparación comunitaria son determinantes para mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza sus pronósticos y advertencias en tiempo real a través de su sitio web y aplicaciones móviles, lo que permite a los residentes acceder a información verificada y tomar decisiones informadas ante situaciones de emergencia climática.

En línea con estas medidas, las autoridades locales recomiendan revisar planes familiares de emergencia, verificar el estado de techos y canaletas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por vientos fuertes.

También aconsejan a la población informar cualquier incidente relevante a las líneas de emergencia para facilitar la actuación de los servicios públicos.