Estados Unidos

Advierten condiciones peligrosas en Chicago por la llegada de un frente frío con lluvias y vientos intensos

El condado de Cook experimentará un marcado descenso térmico, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones, según el pronóstico oficial, que insta a la población a mantenerse informada y resguardarse

Guardar
Ciudad de Chicago bajo lluvia torrencial y relámpagos. Personas con paraguas caminan por una acera mojada junto al río con rascacielos visibles.
El descenso drástico de temperatura en Chicago alcanzará los 4 ℃ durante la tarde y la noche del jueves, aumentando los riesgos para la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas han emitido una alerta por condiciones peligrosas en el condado de Cook, en la ciudad de Chicago, ante la inminente llegada de un frente frío que podría provocar tormentas durante la jornada del jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La advertencia detalla que el fenómeno se intensificará especialmente después de las 16:00, momento a partir del cual existe una elevada probabilidad de tormentas eléctricas intensas y lluvias localmente fuertes.

Las proyecciones oficiales anticipan un marcado descenso de la temperatura en la región. Durante el mediodía, se espera que la temperatura máxima alcance los 18 ℃ (65 ℉), pero con el avance del frente frío, los valores descenderán bruscamente hasta los 4 ℃ (40 ℉) en horas de la tarde y noche.

El organismo también advierte sobre la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 64 km/h y un 80% de probabilidad de precipitaciones continuas en el área metropolitana de Chicago.

Este evento meteorológico ocurre tras dos días consecutivos con temperaturas superiores a la media estacional, lo que ha generado condiciones que favorecen la formación de sistemas frontales intensos.

El organismo estadounidense explicó que el desplazamiento de este frente frío responde a patrones típicos de inestabilidad atmosférica durante la primavera, una época con transiciones abruptas entre masas de aire cálido y frío en el medio oeste del país.

El impacto del frente frío y las recomendaciones de las autoridades

Vista de una calle de Chicago durante una fuerte lluvia con rascacielos al fondo. Peatones con paraguas cruzan la calle mojada bajo luces de la ciudad.
El Departamento de Salud Pública de Chicago aconseja a adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias resguardarse durante la alerta meteorológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo detalló que, si bien la amenaza principal proviene de las tormentas eléctricas y los vientos fuertes, no se descartan episodios de granizo de tamaño considerable ni la formación localizada de inundaciones repentinas en zonas urbanas y suburbanas del condado de Cook.

La dependencia federal enfatizó que la combinación de precipitaciones intensas y ráfagas de viento puede afectar la visibilidad en rutas y autopistas, además de aumentar el riesgo de caída de ramas y daños en infraestructuras ligeras.

Tras la emisión de la alerta, los responsables del manejo de emergencias en Chicago pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de mayor inestabilidad, en especial durante las horas cercanas al atardecer.

El Departamento de Policía de Chicago y los servicios de bomberos han activado protocolos preventivos, reforzando recursos en puntos críticos y recordando la importancia de no intentar atravesar calles anegadas ni zonas donde se informen cortes de energía.

De acuerdo con los especialistas, los cambios meteorológicos previstos para este jueves forman parte de un ciclo recurrente en la región.

Durante el mes de marzo, el área de Chicago suele registrar un promedio de seis a nueve días con precipitaciones y al menos dos episodios de tormentas moderadas a fuertes, según datos del Centro Regional de Climatología del Medio Oeste.

La intensidad de las ráfagas de viento pronosticadas para esta ocasión supera los registros habituales del periodo.

La evolución del sistema y el pronóstico para el fin de semana

Vista de Chicago bajo tormenta. Lluvia y viento doblan árboles y paraguas. Rayos iluminan el cielo oscuro sobre rascacielos y el río Chicago con un puente.
La situación climatológica responde a patrones de inestabilidad atmosférica típicos de la primavera y se prevé una mejora gradual a partir del viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades meteorológicas señalan que, a pesar de la gravedad de las condiciones previstas para este jueves, el sistema frontal avanzará rápidamente hacia el este, lo cual permitirá una mejora gradual a partir del viernes.

Se prevé que la masa de aire frío estabilice la atmósfera, disminuya la probabilidad de nuevas tormentas y posibilite el retorno de temperaturas más estables durante el fin de semana.

No obstante, la sensación térmica podría mantenerse baja, con máximas que no superarían los 8 ℃ (46 ℉) hasta el domingo. La alerta incluye recomendaciones específicas para sectores vulnerables: como adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y trabajadores que desempeñan actividades al aire libre.

El Departamento de Salud Pública de Chicago recordó la importancia de resguardarse en interiores durante las horas de mayor riesgo y revisar los sistemas de calefacción ante el descenso abrupto de la temperatura.

Antecedentes y contexto regional del fenómeno

La llegada de frentes fríos intensos a la región de Chicago es un fenómeno documentado en la literatura meteorológica estadounidense, especialmente durante las transiciones entre estaciones.

El organismo ha registrado eventos similares en años recientes, como el ocurrido el 15 de marzo de 2021, cuando un sistema frontal provocó ráfagas de viento superiores a 70 km/h y precipitaciones acumuladas de más de 30 mm en menos de seis horas.

El condado de Cook, que concentra la mayor densidad poblacional del estado de Illinois, ha implementado en los últimos años sistemas de alerta temprana y protocolos de respuesta rápida para minimizar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Según el Centro Nacional de Gestión de Emergencias, organismo federal, estas medidas han logrado reducir la cantidad de incidentes graves durante eventos de tormentas y frentes fríos.

Importancia de la información oficial y la preparación comunitaria

Especialistas en gestión de riesgos afirman que el seguimiento de las recomendaciones oficiales y la preparación comunitaria son determinantes para mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza sus pronósticos y advertencias en tiempo real a través de su sitio web y aplicaciones móviles, lo que permite a los residentes acceder a información verificada y tomar decisiones informadas ante situaciones de emergencia climática.

En línea con estas medidas, las autoridades locales recomiendan revisar planes familiares de emergencia, verificar el estado de techos y canaletas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por vientos fuertes.

También aconsejan a la población informar cualquier incidente relevante a las líneas de emergencia para facilitar la actuación de los servicios públicos.

Temas Relacionados

ChicagoTormentas EléctricasGestión de EmergenciasEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Triple homicidio en Illinois: una mujer es acusada de asesinar al padre de sus hijos y a sus suegros

El caso involucra a Jenna Strouble, quien fue detenida en Indiana poco después del hallazgo de los cuerpos en el domicilio de la familia Forde y será trasladada para enfrentar cargos

Triple homicidio en Illinois: una mujer es acusada de asesinar al padre de sus hijos y a sus suegros

Se retira del mercado un producto de limpieza doméstico tras reportarse decenas de lesiones por quemaduras

La alerta emitida por autoridades federales abarca más de 700.000 unidades distribuidas en Estados Unidos y miles adicionales en Canadá desde 2018, tras identificarse defectos que pueden generar riesgos durante su uso cotidiano en el hogar

Se retira del mercado un producto de limpieza doméstico tras reportarse decenas de lesiones por quemaduras

El SoFi Stadium en Los Ángeles acogerá el Mundial 2026 como el estadio más caro del planeta

Valorado en más de 5.000 millones de dólares, el recinto ubicado en Inglewood recibirá partidos clave y transformará la experiencia futbolística mundialista en California

El SoFi Stadium en Los Ángeles acogerá el Mundial 2026 como el estadio más caro del planeta

Nueva muerte por serpiente de cascabel en California: una mujer fue atacada en el condado de Ventura

La persona fue evacuada en helicóptero y falleció después de varios días de atención médica en un hospital del área, según reportes de autoridades y medios locales

Nueva muerte por serpiente de cascabel en California: una mujer fue atacada en el condado de Ventura

Zohran Mamdani anuncia un ajuste de USD 1.700 millones para enfrentar el déficit en Nueva York

La iniciativa presentada introduce un nuevo marco de supervisión financiera, orientado a maximizar la eficiencia administrativa y fortalecer la gestión de fondos, con el objetivo de consolidar la estabilidad institucional y garantizar servicios esenciales para la ciudadanía

Zohran Mamdani anuncia un ajuste de USD 1.700 millones para enfrentar el déficit en Nueva York

TECNO

“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

¿Tu televisor es un cuadro? El truco para llevar el arte a casa con un SmartTV

Mejor que un iPhone: el Nokia 1100 revive gracias a su batería que dura semanas

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Cómo evitar que el aire acondicionado dispare la factura eléctrica del hogar sin perder confort

ENTRETENIMIENTO

The Killers encabezará show previo de la final de la Champions League 2026 en Budapest

The Killers encabezará show previo de la final de la Champions League 2026 en Budapest

La emotiva sorpresa que BTS preparó para sus fanáticos en el show de Jimmy Fallon

Fox McCloud aterriza en ‘Super Mario Galaxy: la película’ y desata teorías de un gran crossover al estilo ‘Super Smash Bros’

Rumores, inteligencia artificial y humor: así enfrentó Shaquille O’Neal la polémica con Sabrina Carpenter

Polémica por broma racista sobre BTS en el programa de Jimmy Fallon

MUNDO

Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

Ucrania golpea la infraestructura petrolera rusa y amenaza los beneficios de Moscú por la guerra en Irán

Los operadores de petróleo están agotados por las fuertes fluctuaciones de los precios y reducen la producción

Londres consolida su liderazgo mundial tras vender arte por más de 419 millones de libras

Trump advirtió a Irán: “Si no hacen un trato, seremos su peor pesadilla”