Estados Unidos

Triple homicidio en Illinois: una mujer es acusada de asesinar al padre de sus hijos y a sus suegros

El caso involucra a Jenna Strouble, quien fue detenida en Indiana poco después del hallazgo de los cuerpos en el domicilio de la familia Forde y será trasladada para enfrentar cargos

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Primer plano de una mujer caucásica con cabello castaño oscuro, lacio y partido por la mitad, mirando directamente a la cámara con expresión seria
Tras declaraciones incriminatorias, la acusada fue arrestada pocas horas después del crimen y enfrentará un proceso judicial (Facebook: Will County Sheriff's Office).

Una mujer de Indiana identificada como Jenna Strouble, de 30 años, fue acusada de nueve cargos de asesinato en primer grado tras la muerte violenta de Jacob Lambert, de 32 años, y de sus padres, Stacy Forde y Patrick Forde, en la localidad de Crete Township, Illinois.

Tras recibir una alerta sobre un incidente en una vivienda situada en la cuadra 3400 de E. Norway Trail durante la madrugada del lunes, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Lambert en un automóvil estacionado frente a la residencia familiar y encontraron a sus padres en el interior de la casa, cerca de la entrada principal.

Según el canal local ABC7 Chicago, varios vecinos reportaron haber escuchado disparos antes de la llegada de la policía y el hallazgo de los cuerpos. Las autoridades afirmaron que el hecho tuvo un carácter doméstico y que no existe amenaza para el resto de la comunidad.

Tres retratos de personas adultas: un hombre joven con barba, un hombre mayor con gorra y barba blanca, y una mujer de pelo castaño con gafas
Las víctimas Jacob Lambert (32), Patrick Forde (55) y Stacy Forde (54) fueron encontradas muertas en un automóvil y en el interior de su vivienda familiar (Facebook: Emily Conner).

Strouble será extraditada tras su arresto en Indiana

La acusada realizó declaraciones incriminatorias después de los asesinatos y las autoridades la detuvieron en su residencia de St. John, Indiana, donde incautaron un arma de fuego. El calibre y las características de esta arma coinciden con las de la utilizada en el crimen, de acuerdo con ABC7 Chicago.

La normativa estatal de Illinois, denominada One Good Count, establece que es posible imputar varios cargos de asesinato por un solo hecho delictivo. Por este motivo, Jenna Strouble enfrenta nueve cargos de asesinato, según informó el New York Post.

Actualmente permanece en el centro de detención del condado de Lake a la espera de su extradición a Illinois para enfrentar el proceso judicial. Hasta el momento, no se ha precisado la fecha exacta en que será transferida.

A su vez, la Oficina del Forense del Condado de Will comunicó que practicaron autopsias a las víctimas el martes posterior al crimen. El dictamen definitivo sobre la causa y el modo de muerte aún no ha sido emitido, ya que se aguardan los resultados toxicológicos y los informes policiales.

Una patrulla del Sheriff del Condado de Will está estacionada frente a una casa de dos pisos con un garaje, con cinta amarilla de la policía cruzando el césped
La residencia en la que ocurrieron los hechos se encuentra ubicada en 3400 de E. Norway Trail, Crete Township, Illinois (Captura de video: ABC 7 Chicago).

Los antecedentes de violencia en la pareja

Según CBS News, la Oficina del Sheriff de Will County informó que la acusada mantenía una relación intermitente con Lambert, con quien tenía dos hijos. Las autoridades consideran que el crimen fue un acto premeditado.

Además, tal como informó el New York Post, existían antecedentes recientes de violencia doméstica y problemas de salud mental en la pareja. En enero de 2025, la policía acudió a la vivienda familiar por un presunto caso de agresión, que concluyó con la hospitalización involuntaria de Strouble. Sin embargo, no se han difundido mayores detalles sobre ese incidente previo.

Reacciones de familiares y personas cercanas a las víctimas

El asesinato de Lambert y los Forde conmocionó a los habitantes de Crete Township, localidad que promueve su identidad en su sitio web como “la combinación perfecta entre el encanto de un pueblo pequeño y las comodidades actuales: un lugar ideal para criar una familia o establecer su negocio”.

En respuesta a lo ocurrido, la compañía Roeda, donde Stacy Forde trabajaba como directora financiera desde hacía más de 21 años, difundió un mensaje de duelo en Facebook en el que la describió como una “mujer maravillosa que valoraba profundamente su matrimonio, sus hijos, sus nietos y su fe en Cristo”. Además, destacaron su rol en la compañía: “Como Directora de Finanzas, Stacy se tomó su papel muy en serio y fue el pilar de Roeda”.

Por su parte, Emily Conner, familiar de Lambert, publicó: “Jake acababa de celebrar un año de sobriedad, algo de lo que estábamos muy orgullosos. Ella y Rhett van a extrañar a su papá y a sus abuelos más de lo que las palabras pueden expresar.”

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