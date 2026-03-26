Crecen las presiones sobre los hogares estadounidenses para reducir el uso de energía ante la crisis con Irán

El bloqueo en el estrecho de Hormuz por la guerra en Irán amenaza la oferta mundial de petróleo y eleva los precios internacionales del crudo. (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Las sugerencias expresadas por organismos internacionales para que los estadounidenses reduzcan su consumo de petróleo ante el encarecimiento de la energía y el bloqueo en el estrecho de Hormuz debido a la guerra en Irán enfrentan serios obstáculos prácticos, ya que la infraestructura de Estados Unidos y los hábitos de movilidad dificultan una disminución significativa y rápida de la demanda.

Según análisis de la cadena de noticias estadounidense CBS News, el riesgo de que el suministro global siga restringido durante meses se suma a la alta dependencia del transporte privado, donde tanto el transporte público como los vehículos eléctricos no han logrado masificarse.

El precio del petróleo Brent y WTI ha aumentado cerca de un 40 % desde el inicio del conflicto en Irán, afectando los costos energéticos globales. (Associated Press)

La Agencia Internacional de Energía (AIE) difundió el 20 de marzo una lista de medidas para ahorrar energía dirigida a los consumidores, con foco en el teletrabajo, la conducción más lenta y el uso compartido del automóvil.

De acuerdo con la AIE, casi dos tercios del consumo de crudo se concentran en vehículos, lo que justifica el énfasis en la movilidad particular. El informe resalta: “Abordar la demanda es una herramienta crítica e inmediata para reducir la presión sobre los consumidores”, citó CBS News.

La consultora internacional Oxford Economics informó a CBS News que, si no se alcanza un acuerdo diplomático para poner fin a la guerra antes de mayo, solo la mitad del petróleo transportado a través del estrecho de Hormuz podría reanudarse, lo que conduciría a una reducción mantenida en la oferta mundial. Este corredor moviliza el 20% del petróleo global, amplificando el impacto del bloqueo.

La elasticidad de la demanda en Estados Unidos impide una caída rápida del consumo de petróleo

El precio del Brent aumentó un 3,8 % hasta ubicarse en USD 100,93 por barril el jueves posterior al inicio del conflicto; el crudo referencial estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), subió 3 % hasta USD 93,05 por barril.

Expertos advierten que la demanda de petróleo en Estados Unidos es altamente inelástica debido a la falta de sustitutos inmediatos para vehículos y aviones. (Associated Press)

Según datos fusionados de la cadena CBS News, esto representa un alza de alrededor del 40 % desde el comienzo de las hostilidades el 28 de febrero. A pesar de estos incrementos, el consumo en Estados Unidos casi no varía en el corto plazo.

La analista energética de JPMorgan, Natasha Kaneva, sostuvo que la demanda petrolera “es, en promedio, altamente inelástica a corto plazo porque la mayoría de los usos finales tienen pocas sustituciones inmediatas —las calderas industriales dependen del fuel oil, los aviones requieren queroseno y la mayoría de los automóviles aún funcionan con gasolina”.

Matthew Bernstein, analista de petróleo y gas en la firma de análisis energético Rystad Energy, explicó a CBS News que el precio del petróleo recién impacta en el consumo cuando se mantiene entre USD 120 y USD 130 el barril durante un periodo prolongado, y el ajuste sigue siendo limitado: “Si los precios suben hasta un punto en el que haya menos actividad económica, menos viajes, solo entonces se destruye la demanda, pero eso requiere un periodo sostenido en esos niveles para tener un efecto”, puntualizó.

Obstáculos estructurales para la reducción en el uso de combustibles fósiles

El descenso más reciente en el consumo de petróleo estadounidense ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando el teletrabajo se generalizó y la demanda cayó a mínimos de 25 años, de acuerdo con la agencia oficial estadounidense Administración de Información Energética, citada por el premio Nobel de economía Paul Krugman en CBS News.

Krugman afirmó: “Observen cuánto cayó el consumo de petróleo en 2020; mucho tuvo que ver con el trabajo remoto, que podríamos aplicar ahora. Grandes cantidades de trayectos pueden eliminarse si las personas dejan de ir un día por semana al trabajo presencial”.

El descenso más reciente en el consumo de petróleo estadounidense ocurrió durante la pandemia de COVID-19. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El propio Krugman advirtió que inducir este cambio resulta complejo, ya que en varias zonas del país el transporte público simplemente no existe y los vehículos eléctricos mantienen precios altos respecto de los autos de combustión.

La dificultad para modificar los hábitos de movilidad en un contexto donde el costo resulta la principal palanca de cambio la reforzó Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, quien recomendó a CBS News que los 4,8 millones de hogares que usan gasóleo para calefacción consideren llenar los tanques solo a la mitad para evitar una presión adicional sobre los inventarios.

Pequeños cambios de hábito pueden mejorar la eficiencia, pero sus efectos son acotados

Aunque dejar de conducir por completo no es viable para la mayoría de la población estadounidense, algunas acciones individuales pueden mejorar la eficiencia en el consumo. La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) indicó que reducir la velocidad en autopistas entre 8 y 16 km/h (5 a 10 mph) puede aumentar el rendimiento del combustible hasta en un 14 %, dato citado por CBS News.

La ausencia de un sustituto inmediato y la organización tanto urbana como social en Estados Unidos hacen que los estadounidenses difícilmente cambien sus costumbres de manera significativa aun en escenarios críticos.

Las cifras actuales del mercado y la experiencia reciente de escasez demuestran que los llamados a la reducción del consumo energético se enfrentan a límites determinados por la infraestructura y el comportamiento colectivo.