Estados Unidos

Una araña gigante invade Estados Unidos, desplaza a especies nativas y genera alarma ambiental

El avance de un arácnido asiático causa preocupación entre científicos y autoridades, al provocar el descenso de poblaciones autóctonas y alterar el equilibrio ecológico en distintos hábitats del país

Guardar
La araña gigante Jorō, especie
La araña gigante Jorō, especie invasora originaria de Asia, coloniza rápidamente Estados Unidos desde su llegada en 2014.

Una especie invasora de araña gigante, conocida como Jorō, está colonizando rápidamente gran parte de Estados Unidos desde su llegada en 2014. Originaria de Asia y con hembras capaces de alcanzar hasta 8 centímetros de envergadura —lo que equivale al tamaño de una mano humana—, la Jorō presenta una coloración amarilla con franjas azules y rojas. Su capacidad de adaptación a distintos ambientes, incluidos ciudades, autopistas y zonas residenciales, favoreció su expansión.

Estos arácnidos, ya detectados en estados como Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Maryland, se multiplican a ritmo acelerado y desplazan a especies nativas. Aunque poseen veneno, científicos y autoridades confirman que no representan peligro real para personas ni mascotas.

Sin embargo, la preocupación principal no reside en su toxicidad, sino en las consecuencias que su irrupción está generando en los ecosistemas urbanos y rurales.

Investigadores confirman la presencia de
Investigadores confirman la presencia de la araña Jorō en Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Maryland, desplazando a especies nativas. ( Clemson University)

Aunque son especialistas en ambientes urbanos, su notable capacidad de dispersión utiliza un mecanismo llamado ballooning: las crías generan hilos de seda para desplazarse por el aire, lo que explica su rápida colonización de zonas urbanas y rurales, incluso a distancias lejanas de los focos originales.

El origen y la llegada de la araña Jorō a Estados Unidos

La araña Jorō, cuyo nombre científico es Trichonephila clavata, es nativa de Japón, China, Corea y Taiwán. Su arribo accidental a Estados Unidos se atribuye al transporte marítimo de carga desde Asia, en un principio en el estado de Georgia.

Los primeros registros son de 2014, y desde entonces, su avance ha sido documentado por universidades y entomólogos en estados como Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee y Maryland.

La Jorō presenta hembras de
La Jorō presenta hembras de hasta 8 centímetros de envergadura y teje grandes telas doradas visibles en jardines y carreteras. (University of Georgia)

Investigadores de la Clemson University y la University of Georgia se encargaron de seguir de cerca la expansión de la Jorō mediante monitoreos de campo. Los especialistas confirmaron su capacidad para establecerse en diferentes ambientes, también urbanos, lo que facilita su dispersión.

Un crecimiento poblacional acelerado

Estudios recientes muestran que las poblaciones de Jorō en Estados Unidos aumentaron significativamente en los últimos años. Este fenómeno se atribuye a su metabolismo elevado, tolerancia al frío y ciclo vital rápido.

Según datos publicados por la revista científica Arthropoda y la asociación North American Invasive Species Management Association (NAISMA), la especie duplica su población cada año, lo que favorece su extensión a nuevas áreas.

Este arácnido utiliza el método
Este arácnido utiliza el método ballooning para dispersar sus crías por el aire, facilitando la colonización de nuevas zonas urbanas y rurales. ( Clemson University)

La dispersión de la Jorō es impulsada por el método de ballooning antes descrito, fundamental para la propagación de las crías por varios metros a través del aire y para la aparición de ejemplares en regiones alejadas.

Las hembras adultas alcanzan una envergadura de hasta 8 centímetros con las patas extendidas y presentan cuerpo amarillo con franjas azules y marcas rojas. Los machos, de menor tamaño y coloración menos visible, suelen pasarse por alto.

Censos científicos entre 2014 y
Censos científicos entre 2014 y 2024 revelan una disminución de hasta el 40 % en poblaciones de arañas nativas por la expansión de la Jorō.

Las hembras construyen grandes telas doradas de hasta 3 metros de diámetro, visibles en jardines, caminos y áreas suburbanas.

Otra característica es su comportamiento cannibalístico: tras el apareamiento, es posible que las hembras se coman a los machos, fenómeno documentado tanto en su área nativa como en los nuevos territorios colonizados.

Adaptabilidad y presencia en zonas urbanas

La Jorō destaca por su capacidad de adaptación a ambientes urbanos. Investigaciones de la Odum School of Ecology de la University of Georgia han demostrado que la especie tolera vibraciones, ruidos y otras perturbaciones propias de la ciudad, a diferencia de muchas arañas nativas.

Esto le ha permitido prosperar cerca de carreteras, infraestructuras y zonas densamente pobladas.

Este arácnido utiliza el método
Este arácnido utiliza el método ballooning para dispersar sus crías por el aire, facilitando la colonización de nuevas zonas urbanas y rurales.

Andy Davis, especialista en ecología urbana, puntualizó: Estas telas de Jorō “aparecen en otoño junto a carreteras muy transitadas”, y las arañas sobreviven sin dificultad en esas condiciones. Esta tolerancia favorece su propagación en áreas urbanas, donde otras especies encuentran barreras.

Efectos en las especies nativas y en el ambiente

El avance de la Jorō genera alteraciones comprobables en la biodiversidad local. Informes de entomólogos y de la asociación NAISMA advierten que, aunque la especie no es un peligro directo para las personas, desplaza a arañas autóctonas tejedoras de orbe.

Censos realizados entre 2014 y 2024 en zonas invadidas muestran un descenso de hasta el 40% en poblaciones de especies nativas, debido a la competencia por presas, espacio para las telas y recursos alimenticios.

Si bien este arácnido ayuda a controlar algunas plagas, su dieta variada le permite consumir organismos beneficiosos y especies en riesgo, lo cual altera el equilibrio ecológico y afectando a la fauna local en regiones invadidas.

¿Existe riesgo para personas y mascotas?

Si bien la apariencia y tamaño de la Jorō pueden generar aprensión, las pruebas científicas coinciden: no existen registros de muertes ni de picaduras médicamente relevantes. El entomólogo David Coyle y el ecólogo José R. Ramírez-Garofalo han indicado que la especie no representa un riesgo médico para humanos ni animales domésticos.

El veneno tiene efectos similares al de otras arañas tejedoras y es poco agresiva hacia las personas, rehusándose a morder.

Expertos advierten que la introducción
Expertos advierten que la introducción de especies como la araña Jorō destaca la importancia de reforzar los controles en puertos y rutas comerciales.

El desafío más relevante para la población es la incomodidad causada por la proliferación de telas durante la época de apareamiento o cuando cubren jardines y caminos. Los expertos recomiendan que las telas pueden retirarse fácilmente con una escoba o palo, siempre tomando precauciones para evitar dañar innecesariamente a los ejemplares.

Perspectivas para el futuro

Las proyecciones científicas indican que la Jorō continuará expandiéndose en Norteamérica y podría llegar a Canadá. Su tolerancia al frío, capacidad reproductiva y fácil adaptación dificultan los esfuerzos de contención.

Investigadores y autoridades ambientales insisten en mantener el monitoreo y estudiar nuevas estrategias de manejo para limitar los efectos sobre la biodiversidad.

Temas Relacionados

Estados UnidosAraña JorōGeorgiaEspecies InvasorasBiodiversidadArañaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Hawái evacúa a más de 4.000 personas por riesgo de colapso en la represa de Wahiawa

Las lluvias extremas en la isla de Oahu generan alarma por la estabilidad de una antigua infraestructura hidráulica, mientras las autoridades activan planes de emergencia y despliegan operativos para proteger a la población

Hawái evacúa a más de

Acusan de asesinato a una mujer por un aborto autogestionado fuera del plazo legal en Georgia

Una imputación inédita en el estado plantea un desafío a la normativa vigente sobre interrupción del embarazo y abre un debate jurídico acerca de la responsabilidad penal de quienes acceden a fármacos prohibidos para terminar una gestación avanzada

Acusan de asesinato a una

Clima en Nueva York mañana, sábado: temperaturas entre 7°C y 14°C y sin lluvias previstas

La jornada ofrecerá condiciones óptimas para disfrutar espacios abiertos, con cielos parcialmente despejados, valores térmicos agradables y ambiente estable, según las previsiones meteorológicas oficiales para este fin de semana en la ciudad

Clima en Nueva York mañana,

El Metro de Nueva York encara su mayor modernización en cuatro décadas con 2.390 vagones nuevos

La histórica iniciativa incorpora tecnología avanzada, nuevas medidas de seguridad y mejoras sustanciales en accesibilidad, con el objetivo de transformar la experiencia de viaje para millones de personas que utilizan la red subterránea a diario

El Metro de Nueva York

Ola de calor en el oeste de EEUU activa alertas sanitarias por temperaturas extremas en varios estados

Autoridades federales y locales reforzaron la vigilancia ante el aumento del riesgo de golpes de calor y cuadros de agotamiento en zonas urbanas y turísticas

Ola de calor en el

TECNO

La inteligencia artificial ya cambia

La inteligencia artificial ya cambia el juego de los ciberataques

Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe reveló los 4

Daniel Radcliffe reveló los 4 libros que transformaron su vida más allá de Harry Potter

Así suena el próximo hit mundial: Rvssian reúne a Puerto Rico y Nigeria en una sola canción

La razón por la que Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas “blindan” a su hija Malti del foco mediático

Drew Barrymore confiesa su “batalla épica” contra el celular: “¡Lo detesto!”

El engaño mejor guardado de Hannah Montana: por qué Jason Earles mintió para conservar su lugar en la serie

MUNDO

De Stranger Things a los

De Stranger Things a los museos: cómo la nostalgia se volvió una fuerza cultural poderosa

Irak activó la fuerza mayor en los yacimientos de petroleras extranjeras en medio de la crisis en por el bloqueo del estrecho Ormuz

La crisis es peor de lo que parece: los precios del petróleo no cuentan la verdadera historia del mercado

El gobierno ucraniano intensifica la cooperación con países de Medio Orientepara contrarrestar drones iraníes

El mercado de Banksy bajo la lupa: una orden judicial sacude el negocio de los grabados