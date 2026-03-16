Los viajeros enfrentan aumento de infestaciones de chinches en el sur de Estados Unidos

El aumento de infestaciones de chinches en el sur de Estados Unidos preocupa a autoridades sanitarias durante la temporada de vacaciones de primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los viajeros que planean pasar las vacaciones de primavera en el sur de Estados Unidos deben extremar precauciones debido a un incremento de infestaciones de chinches asociadas al turismo, según un informe reciente de Terminix en Atlanta, que posicionó a Georgia en el sexto lugar a nivel nacional por solicitudes de servicios relacionados con chinches entre las 50 ciudades estadounidenses más afectadas.

De acuerdo con declaraciones de el entomólogo Benjamin Hottel, de la compañía de control de plagas Orkin en Georgia, al medio estadounidense Fox News Digital, estos insectos se desplazan con facilidad, ya que son hábiles para viajar ocultos en pertenencias personales.

El flujo de turismo en la primavera incide en la propagación de chinches en estados como Georgia, Florida, Texas y Tennessee.

Por ello, recomendó revisar maletas y prendas al regresar de un viaje, así como utilizar la secadora a alta temperatura durante 30 a 45 minutos si se sospecha contacto con estos insectos, ya que este procedimiento puede ayudar a erradicarlos.

Las ciudades más afectadas y cómo se propagan las chinches

El informe de la empresa de control de plagas Terminix detalló que además de Georgia, estados como Florida, Texas y Tennessee han reportado un aumento de casos vinculados al flujo de viajeros. La propagación de chinches suele estar relacionada con hospedajes de alta rotación, como los sitios populares entre estudiantes y hostales, donde la limpieza resulta más compleja.

De acuerdo con el experto en turismo estadounidense Lee Abbamonte, citado por Fox News Digital, estos establecimientos, frecuentados por viajeros jóvenes, presentan condiciones de alta densidad de habitaciones y menor atención al estado de limpieza, lo cual favorece la proliferación de chinches.

Por lo general, estos insectos anidan en grietas oscuras próximas a zonas de descanso, incluyendo costuras de colchones, juntas de muebles y detrás de cabeceros en hoteles y alquileres temporales.

Varias chinches de cama, incluyendo ninfas y adultos, se agrupan sobre una superficie blanca, ilustrando la prevalencia de estas plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reconocer las chinches

Las chinches de cama (Cimex lectularius) son insectos pequeños, de forma ovalada y color marrón rojizo. En su etapa adulta, miden entre 4 y 7 milímetros de largo, aproximadamente el tamaño de una semilla de manzana. Presentan un cuerpo plano que se expande tras alimentarse de sangre.

Cuáles son las señales de infección

De acuerdo al sitio especializado webmd.com, las personas que fueron picadas por una chinche, figura las siguientes lesiones en el cuerpo:

Las picaduras suelen aparecer en grupos o líneas en zonas expuestas del cuerpo durante el sueño, como brazos, piernas, cuello y rostro.

Generan enrojecimiento, hinchazón y picazón, aunque no todas las personas reaccionan de forma visible.