Falta de agentes de seguridad retrasan el ingreso en las escuelas de Nueva York

El déficit del 12% en la plantilla de seguridad escolar de Nueva York triplica el promedio de vacantes de la administración municipal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York enfrenta una crisis en la seguridad escolar mientras el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) lidia con la disminución de agentes asignados a los institutos públicos.

Esta realidad ha provocado retrasos diarios en el ingreso de los alumnos y reavivado el debate sobre la captación de personal joven.

Según la comisionada Jessica Tisch, la reducción de agentes, sumada a las dificultades para cubrir vacantes clave en el sistema educativo, compromete la protección rutinaria de miles de estudiantes.

Esto representa un desafío central para la educación pública más numerosa de Estados Unidos, según informó el canal local de noticias PIX11 News.

Actualmente, la cobertura de agentes de seguridad escolar en la ciudad es insuficiente. Aunque el presupuesto contempla 4.065 cargos, existen 476 vacantes, lo que equivale a un déficit del 12%.

Esta cifra triplica la tasa media de vacantes en la administración municipal, que se sitúa por debajo del 5 %, de acuerdo con datos oficiales divulgados por PIX11 News.

El efecto inmediato se refleja en las largas filas que los estudiantes enfrentan cada mañana para ingresar a los centros educativos, especialmente en aquellos que disponen de arcos detectores de metales.

La falta de personal incrementa la presión sobre los agentes actuales y la sobrecarga de tareas pone en riesgo la eficacia de los controles y la organización educativa, como detalla PIX11 News.

El faltante de agentes de seguridad altera la rutina escolar

Las largas filas y esperas en escuelas públicas evidencian la falta de personal para operar los controles de acceso y escaneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena se repite en decenas de escuelas: filas extensas y esperas prolongadas se han vuelto parte habitual de la jornada.

El presidente del Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal Oswald Feliz explicó en PIX11 News que ha recibido numerosos videos de padres, estudiantes y directores mostrando filas alrededor de los centros, por la insuficiencia de agentes para operar los equipos de escaneo.

El funcionamiento diario de las escuelas depende de estos profesionales, responsables del control de acceso y la revisión de seguridad inicial.

La falta de casi 500 agentes provoca demoras de varios minutos, y en ocasiones más, en el ingreso de los alumnos, lo que retrasa el inicio de clases y afecta la organización regular de las actividades en todos los niveles educativos.

La administración reconoce que, mientras no se cubran las vacantes, la sobrecarga recaerá sobre los agentes en funciones, lo que afecta directamente la calidad de la vigilancia y el ambiente escolar.

Nueva York busca soluciones inmediatas ante un fenómeno que supera lo administrativo e involucra la vida diaria de las familias, docentes y estudiantes.

Mejora de indicadores delictivos en un contexto de escasez de personal

A pesar de la reducción de agentes, la comisionada Tisch señaló en diálogo con PIX11 News que los índices de delitos graves en las escuelas han descendido más del 9 % y los arrestos disminuyeron en más de un 10 %.

Las autoridades atribuyen estos resultados a una reorganización enfocada en mantener la presencia directa de agentes en los edificios, relegando tareas administrativas.

No obstante, funcionarios municipales advierten que este modelo incrementa la carga de trabajo para los agentes en servicio, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad si no se logran cubrir los puestos vacantes.

El reto es sostener los avances en seguridad sin afectar la operatividad ni el entorno académico.

La situación actual obliga a redefinir el rol y la logística de los agentes de seguridad escolar, en un contexto donde la demanda de protección nunca ha sido tan alta.

Estrategias de reclutamiento: el ingreso de asistentes jóvenes divide opiniones

El programa de asistentes de agente de seguridad escolar busca incorporar jóvenes de 18 años y fortalecer el plantel mediante un trayecto profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la dificultad para atraer y retener agentes, el NYPD ha implementado medidas alternativas. Según el medio educativo especializado Chalkbeat, una de las principales novedades es la figura del asistente de agente de seguridad escolar, abierta a jóvenes a partir de los 18 años.

La primera subcomisionada Tania Kinsella detalló a Chalkbeat que el programa permite ingresar temprano y ofrece un trayecto profesional hasta llegar al puesto pleno de agente, al que se accede a los 21 años.

Estos asistentes, que trabajan principalmente en escuelas primarias, representan una vía gradual para fortalecer el plantel de seguridad.

Distintas organizaciones comunitarias y defensores de la educación manifestaron en una carta al entonces alcalde Eric Adams —difundida por Chalkbeat— su preocupación por la exposición de los jóvenes a entornos laborales de alta exigencia, bajos salarios y capacitación limitada.

Además, advirtieron que este enfoque podría aumentar la “criminalización” de la vida escolar en vez de fomentar estrategias que prioricen el bienestar y el desarrollo estudiantil.

La seguridad escolar de Nueva York entre la tradición y la transformación

La presencia de agentes de seguridad escolar en las escuelas públicas de Nueva York se remonta a la década de 1950, adaptándose a los cambios sociales y a nuevas concepciones sobre seguridad y educación.

En la actualidad, el sistema intenta equilibrar la función policial —vista como barrera ante incidentes y delitos— con la necesidad de conservar un entorno pedagógico apropiado.

Padres, docentes y líderes comunitarios expresan inquietud de que el énfasis en la vigilancia incremente la sensación de inseguridad en los centros educativos.

La escasez de agentes y las estrategias recientes de reclutamiento reflejan un escenario en el que la falta de personal trasciende lo administrativo e incide directamente en la rutina escolar, colocando el debate sobre la seguridad educativa en el primer plano de la agenda pública en Nueva York, según confirman los informes de PIX11 News y Chalkbeat.