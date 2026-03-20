California evalúa permitir bares abiertos hasta las cuatro de la madrugada para reactivar la economía nocturna

El proyecto de ley 342 busca que bares y locales nocturnos de zonas autorizadas en California puedan vender alcohol hasta las cuatro de la madrugada desde junio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una iniciativa legislativa presentada en la Asamblea de California propone modificar el horario de cierre de bares y locales nocturnos, permitiendo a determinadas zonas designadas extender la venta de bebidas alcohólicas hasta las cuatro de la madrugada a partir de junio de 2026.

El proyecto de ley 342, impulsado por el asambleísta Matt Haney, establece que la decisión final quedará en manos de los gobiernos locales, quienes deberán autorizar la ampliación exclusivamente para negocios con licencias específicas y solo los viernes, sábados y feriados estatales seleccionados.

La propuesta introduce la creación de zonas de hostelería y zonas de hostelería para eventos especiales, cuya delimitación y funcionamiento dependerán de la aprobación municipal y de lineamientos precisos incluidos en el texto legal.

Esto significa que la extensión horaria no será generalizada en todo el territorio de California, sino que se aplicará únicamente a aquellos sectores que sean expresamente habilitados por las autoridades locales. Los bares y clubes fuera de estas áreas seguirán sujetos al horario habitual de cierre, que actualmente es a las dos de la madrugada.

La medida busca revitalizar la vida nocturna en las áreas urbanas más afectadas por la disminución de visitantes y la ralentización económica tras la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el asambleísta Haney, la extensión del horario de funcionamiento permitiría a los negocios nocturnos incrementar su actividad comercial, atraer mayor afluencia y contribuir a la recuperación económica de los centros urbanos, en línea con los esfuerzos de ciudades como San Francisco por reactivar su economía local.

Para implementar la iniciativa, los ayuntamientos deberán elaborar y presentar obligatoriamente un plan de vigilancia nocturna y un análisis detallado sobre los posibles efectos en la seguridad pública derivados de la apertura de estas zonas.

El proyecto exige que la autorización de la ampliación horaria esté condicionada al compromiso de las autoridades con la prevención de incidentes y el control del entorno nocturno, priorizando la seguridad de residentes y visitantes.

En la actualidad, San Francisco ha dado pasos en este sentido, habilitando varias zonas de ocio donde se permite la venta de bebidas alcohólicas para llevar durante eventos puntuales.

Estas áreas suelen albergar fiestas callejeras gratuitas, orientadas a atraer público y dinamizar el comercio en barrios que han experimentado una baja afluencia desde la emergencia sanitaria. El gobierno local ha señalado que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral para revitalizar el centro de la ciudad y fortalecer la economía nocturna.

El proyecto de ley 342 permanece en comisión al 8 de julio de 2025. La primera audiencia, prevista para esa fecha, fue cancelada a petición del propio Haney. Para que la normativa entre en vigor, deberá superar varios pasos legislativos: avanzar en comisión, obtener la aprobación de la segunda cámara y ser promulgada antes del 1 de junio de 2026. Hasta entonces, el horario de cierre generalizado para bares y locales nocturnos en California seguirá siendo a las dos de la madrugada.

Requisitos y controles para zonas especiales

Solo negocios con licencias específicas situados en zonas de hostelería aprobadas podrán extender su horario, mientras el resto mantendrá el cierre a las dos de la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco normativo propuesto establece que la creación de zonas de hostelería estará sujeta a la presentación de informes periódicos y al cumplimiento estricto de las disposiciones estatales y locales.

Las autoridades municipales deberán justificar la necesidad de la extensión horaria y demostrar que cuentan con recursos suficientes para supervisar las actividades nocturnas, incluyendo la coordinación con las fuerzas de seguridad y la implementación de medidas de prevención.

La legislación contempla la posibilidad de establecer mecanismos de revisión y auditoría, tanto a nivel estatal como municipal, para evaluar el impacto de la ampliación horaria en los índices de seguridad y el orden público.

El proyecto aclara que las nuevas reglas no reemplazarán las normativas vigentes sobre licencias y consumo responsable, sino que sumarán un régimen especial bajo supervisión, con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales sin comprometer la seguridad ciudadana ni la regulación actual.

Solo los locales ubicados dentro de las zonas de hostelería autorizadas y debidamente licenciados podrán operar hasta las cuatro de la madrugada en los días permitidos.

Los establecimientos fuera de estas áreas continuarán con el horario tradicional de cierre a las dos de la madrugada. Esta limitación busca evitar la expansión indiscriminada de la vida nocturna y mantener bajo control el impacto de la medida.

Impacto económico y precedentes en Estados Unidos

Las autoridades deberán justificar la necesidad de ampliar horarios y cumplir auditorías periódicas para garantizar la seguridad y supervisión de las zonas de hostelería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión de horarios en locales nocturnos responde a una tendencia observada en otras jurisdicciones de Estados Unidos, donde la flexibilidad en los horarios de servicio ha sido utilizada como herramienta para dinamizar la economía local y promover la convivencia social.

Ciudades como Nueva York y Chicago han implementado modelos similares, permitiendo que ciertos sectores extiendan su actividad nocturna bajo estricta regulación municipal.

Según datos del portal de estadísticas alemán Statista, la industria de la vida nocturna en Estados Unidos generó ingresos superiores a los USD 27.000 millones en 2024, lo que subraya la importancia económica del sector para las grandes urbes.

En California, la recuperación del turismo y el comercio nocturno es vista como un factor para contrarrestar la pérdida de empleos y el cierre de negocios que se agudizó tras la pandemia.

El asambleísta Haney ha señalado que la propuesta busca equilibrar el impulso económico con la protección de la seguridad pública, indicando que solo la colaboración entre el sector privado y las autoridades permitirá el éxito de la medida.

Además, el proyecto contempla la participación de vecinos y organizaciones comunitarias en la definición de las zonas de hostelería, garantizando que las decisiones respondan a las necesidades y preocupaciones locales.

Perspectivas y próximos pasos legislativos

De ser aprobada, la ley representaría un cambio en la regulación de la vida nocturna en California, alineando al estado con otras regiones del país donde la flexibilidad horaria ha sido empleada como motor de desarrollo urbano y social.

La iniciativa está sujeta a un proceso legislativo riguroso, que incluye la revisión por comisiones especializadas, el debate en la segunda cámara y la promulgación oficial antes del 1 de junio de 2026.

El futuro del proyecto de ley 342 dependerá de la capacidad de los promotores para demostrar que la ampliación horaria puede implementarse sin aumentar los riesgos asociados al consumo de alcohol y la actividad nocturna.

El debate legislativo continuará en los próximos meses, con la expectativa de que la medida permita a los centros urbanos de California consolidar su recuperación económica y social tras la crisis sanitaria y atraer tanto a residentes como a turistas durante la noche.