Una famosa empresa tecnológica de Texas recortará otros 11.000 puestos de trabajo

Dell Technologies anuncia un nuevo recorte de 11.000 puestos de trabajo para 2026 como parte de su reestructuración global (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Una de las empresas más influyentes del sector tecnológico mundial vuelve a protagonizar titulares por un ajuste masivo en su fuerza laboral. Dell Technologies, gigante con sede en Texas, recortará 11.000 puestos de trabajo a lo largo de 2026, según datos confirmados en su informe anual más reciente. La magnitud del ajuste representa cerca del 10% de su plantilla global y marca el segundo año consecutivo en que la compañía adopta medidas de esta envergadura para adaptar su estructura a un entorno de innovación tecnológica acelerada.

La reducción, revelada por la propia compañía y difundida por medios internacionales, responde a un proceso de transformación interna que Dell viene desplegando en distintos mercados. Según el balance entregado al cierre del ejercicio fiscal 2026, la firma contabilizaba 97.000 empleados a 31 de enero, una caída significativa respecto a los 108.000 trabajadores reportados en la misma fecha del año anterior. El ajuste, que afecta a todas las regiones donde Dell opera, se enmarca en la estrategia de racionalización de recursos que la empresa implementa en paralelo a su apuesta por nuevas tecnologías.

En el centro de la decisión de Dell está la necesidad de reasignar capital y talento para potenciar áreas consideradas prioritarias de cara al futuro, especialmente la inteligencia artificial. La compañía, originaria de Round Rock, Texas, ha optado por reestructurarse para competir con mayor eficiencia en un mercado cada vez más definido por la automatización, el aprendizaje automático y la integración de soluciones avanzadas en sus productos y servicios. El informe anual advierte que la transición hacia este nuevo modelo de negocio implica necesariamente ajustes de plantilla, aunque la dirección asegura que el objetivo es “garantizar la sostenibilidad y competitividad” de la marca a escala global.

Antecedentes de despidos previos y reducción de plantilla en Dell Technologies

Dell ha eliminado 23.000 empleos entre 2024 y 2026 en un proceso de reducción progresivo y silencioso

El recorte de 2026 no es un hecho aislado. Dell Technologies ya había implementado una reducción similar en 2025, cuando el número de empleados descendió de 120.000 en 2024 a 108.000 en enero de 2025, lo que supuso también una disminución cercana al 10% de su plantilla. El patrón de ajuste demuestra una tendencia clara: la compañía lleva dos años consecutivos ejecutando despidos masivos para adaptarse a un contexto de cambios rápidos y desafíos competitivos.

Las cifras muestran que entre 2024 y 2026, Dell ha prescindido de 23.000 trabajadores en total. Este proceso, llevado a cabo de manera “discreta” según los reportes, ha impactado tanto en sus oficinas centrales como en filiales internacionales. La empresa ha optado por no hacer anuncios espectaculares, realizando los recortes de forma progresiva y focalizada en distintas áreas y regiones, lo cual ha generado inquietud entre empleados y observadores del sector.

El costo económico de estas medidas también es relevante. Durante 2025, Dell destinó 569 millones de dólares a indemnizaciones por despido, reflejando el alcance de las salidas y la necesidad de cumplir con obligaciones legales y contractuales en cada mercado donde opera. El monto confirma la dimensión del proceso y la importancia que la dirección otorga a la gestión ordenada de los recursos humanos en medio de la transición.

Estrategia de Dell: enfoque en inteligencia artificial y cambios en las políticas laborales

La estrategia de Dell apunta a reforzar áreas prioritarias como la inteligencia artificial y la automatización para mejorar su competitividad

La ola de despidos coincide con un cambio estratégico de fondo. En los últimos años, Dell ha puesto el foco en la inteligencia artificial como motor de crecimiento futuro. Este viraje quedó patente tras la reciente colaboración con NVIDIA, uno de los líderes mundiales en hardware y software para IA, lo que refuerza el compromiso de la compañía texana con la innovación en este campo.

El informe anual señala que Dell espera duplicar sus ingresos provenientes de la inteligencia artificial para 2027, lo que alimenta la expectativa de que los recortes de personal puedan continuar mientras la firma adapta su estructura a las nuevas demandas del mercado. La apuesta por la IA implica no solo inversiones en tecnología, sino también una transformación en la cultura y las políticas laborales de la empresa.

En 2025, Dell eliminó la posibilidad de trabajo remoto e híbrido para sus empleados, notificando que, en adelante, todos los trabajadores deberían presentarse cinco días a la semana en una oficina designada. Esta decisión, que afectó a quienes buscaban mayor flexibilidad, se enmarca en el esfuerzo por consolidar equipos de alto rendimiento enfocados en proyectos clave y facilitar la colaboración presencial, considerada crucial para los nuevos desarrollos en inteligencia artificial.

Otras empresas tecnológicas de Texas con despidos y reestructuraciones recientes

El escenario que enfrenta Dell no es exclusivo. Otras compañías tecnológicas con fuerte presencia en Texas también atraviesan procesos de ajuste y reestructuración en el marco de la transición hacia la inteligencia artificial. Entre ellas, Meta ha considerado la posibilidad de recortar hasta el 20% de su plantilla global para compensar los elevados gastos asociados a la expansión de su unidad de IA. Aunque aún no se han confirmado los detalles, el rumor ha generado expectación entre inversores y empleados del sector.

Por su parte, Oracle, con sede en Austin, habría recaudado 2.100 millones de dólares para financiar su propio proceso de reestructuración, una señal clara de que los despidos y cambios organizativos podrían estar en el horizonte inmediato. El movimiento de estas empresas refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde la innovación acelerada y la necesidad de invertir en inteligencia artificial están redefiniendo la estructura del empleo y el perfil de los trabajadores demandados.