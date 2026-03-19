La historia de Radio City: de empezar como una sala cinematográfica a ser un epicentro cultural en la Ciudad de Nueva York

Radio City Music Hall se consolida como icono cultural en el centro de Manhattan, atrayendo miles de visitantes de todo el mundo cada año. (REUTERS/Kylie Cooper)

Ubicado en el centro de Manhattan, Radio City es un espacio emblemático de la Ciudad de Nueva York y uno de sus destinos culturales más visitados a lo largo del año, al que acuden miles de personas de todo el mundo.

Desde su apertura, el sitio ha desarrollado una doble faceta: fue pensado originalmente como una sala cinematográfica y terminó consolidándose como uno de los espacios escénicos más influyentes y reconocidos.

El origen de este complejo responde a la iniciativa de John D. Rockefeller Jr., quien en octubre de 1928 firmó un contrato de arrendamiento por una extensa superficie en Manhattan.

El teatro, originalmente concebido como sala cinematográfica, evolucionó hasta convertirse en uno de los espacios escénicos más influyentes de Nueva York. (REUTERS/Kylie Cooper)

Inicialmente, la propiedad se destinó a una nueva sede para la Metropolitan Opera, pero el colapso del mercado en 1929 obligó a replantear el proyecto y dar paso al desarrollo de un monumental centro arquitectónico y de entretenimiento.

Historia de Radio City

En el proceso de creación de Radio City Music Hall confluyeron el respaldo financiero de Rockefeller, la influencia de Radio Corporation of America (RCA) y la visión del empresario teatral S.L. “Roxy” Rothafel.

El objetivo fue levantar un “Palacio para el Pueblo”, accesible para todos los bolsillos y transformado, desde su apertura en diciembre de 1932, en un epicentro de la innovación arquitectónica y el entretenimiento, según el sitio oficial del espectáculo de las Rockettes.

Desde ese momento, Radio City Music Hall ostenta el título de mayor teatro cubierto del mundo y se considera una referencia para la arquitectura Art Deco en la ciudad.

Tras una restauración de USD 70 millones finalizada en los últimos años, el teatro mantiene la majestuosidad de sus primeros días y ha sumado tecnología avanzada junto con ajustes para mejorar la accesibilidad, de acuerdo con el sitio Rockettes.com.

A view of Radio City Music Hall during the Christmas season in New York City, New York U.S., December 9, 2024. REUTERS/Kent Edwards

Diseño y arquitectura del teatro

La magnitud de Radio City Music Hall se expresa en sus cifras y características: alberga a 6.000 espectadores, ocupa toda una manzana y su auditorio libre de columnas se extiende a lo largo de 160 pies (48,7 m), con una altura máxima de 84 pies (25,6 m).umerosos espectáculos.

El escenario central posee un arco de 60 pies de alto por 100 de ancho (18,2 x 30,4 m) y está equipado con un sistema de cuatro plataformas hidráulicas para cambios escenográficos.

Destacan más de 25.000 luces y el telón dorado más grande del mundo en su tipo. Además, el órgano “Mighty Wurlitzer”, con tubos de hasta 32 pies (9,7 m), continúa siendo parte esencial de Radio City Music Hall, icono del cine y los espectáculos

Radio City Music Hall acogió más de 700 estrenos de películas y prestigiosos eventos como los premios Grammy, Tony y MTV Video Music Awards.

A lo largo de los años, Radio City Music Hall se convirtió en la sala por excelencia para grandes estrenos cinematográficos. Desde 1933, se han exhibido más de 700 películas, entre ellas King Kong, Breakfast at Tiffany’s y Mary Poppins. Actores como Cary Grant, Katharine Hepburn y Ginger Rogers proyectaron en su pantalla más de 22 películas, de acuerdo con Rockettes.com.

A este espacio también acudieron figuras de la música y el espectáculo como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Liberace, Ray Charles y BB King. En la actualidad, el teatro ha sido sede de eventos como los Grammy, los premios Tony y los MTV Video Music Awards, y ha albergado celebraciones institucionales, incluyendo el 75° aniversario de la revista TIME, según el sitio de las Rockettes.