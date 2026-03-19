Nueva York traslada a 250 hombres sin hogar tras cerrar el principal refugio de Manhattan

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, encabezado por Zohran Mamdani, centralizó la admisión en dos nuevos puntos de Manhattan: East Third Street y Bowery (REUTERS/Jeenah Moon)

La alcaldía de Nueva York completó el traslado de doscientos cincuenta hombres sin hogar tras ordenar el cierre del histórico edificio Bellevue en Midtown. La medida urgente, motivada por la detección de reparaciones estructurales gravísimas e inminentes, busca mejorar la infraestructura destinada a la atención de personas que requieren alojamiento de emergencia.

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, bajo la gestión de Zohran Mamdani, comunicó que la clausura se tomó ante la necesidad inmediata de restaurar el inmueble, que desde 1931 funcionó como unidad psiquiátrica del Hospital Bellevue y, posteriormente, como principal punto de admisión para personas sin techo en Manhattan.

Las autoridades informaron que las camas serán reasignadas en nuevos centros antes del 1 de mayo, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad para los usuarios de manera inmediata.

Hasta la noche del domingo, no quedaba ningún residente pernoctando en el edificio de la calle 30, aunque la instalación permanece habilitada temporalmente como punto de acceso para quienes buscan una cama de emergencia, informó el medio local especializado Gothamist.

Desde ahora, el acceso a camas y la admisión de nuevos solicitantes se traslada a dos centros en Manhattan: uno en East Third Street y otro en Bowery. Estos espacios funcionarán como referencia para hombres adultos sin hijos menores que requieren alojamiento, aseguraron voceros del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar.

La reubicación de los residentes del Bellevue representa un cambio de alcance en la red de refugios municipales. Según datos oficiales, 250 personas fueron desplazadas a diferentes albergues de Brooklyn y Manhattan y todos los servicios de admisión se centralizan en los nuevos puntos de referencia.

Este plan implica no solo el desplazamiento físico de los beneficiarios, sino también cambios en la oferta de servicios complementarios esenciales para las personas atendidas.

Bellevue deja de ser centro de admisión: nuevos albergues y servicios diferenciados

Bellevue, que funcionó desde 1931 como unidad psiquiátrica y principal refugio municipal, queda clausurado mientras se planifican reparaciones urgentes para su modernización (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de sustituir el Bellevue como principal acceso para hombres sin hogar fue anunciada a comienzos de mes por la administración municipal de Nueva York.

La comisionada de Servicios Sociales Erin Dalton explicó ante el Concejo Municipal que el cierre era ineludible para proteger la integridad física de los usuarios, dadas las condiciones del edificio tras más de noventa años de funcionamiento.

Dalton expuso que los nuevos puntos de admisión en Manhattan contarán con “servicios comparables o superiores”, con instalaciones adaptadas para mayor accesibilidad, según consignó Gothamist.

El centro de East Third Street dispone de ciento setenta y cinco camas y cuenta con un programa de tratamiento de adicciones y una clínica de salud acreditada a nivel federal.

Este modelo tiene por objetivo facilitar atención médica asequible dirigida a personas que atraviesan situaciones de carencia económica y social.

Por su parte, el refugio de Bowery ofrece ciento ocho camas, destinadas a personas con trastornos de salud mental. Ambas instalaciones están gestionadas por la ONG Project Renewal, especializada en atención a personas sin hogar, que es reconocida por su labor en la provisión de servicios integrales: acompañamiento social y atención psicológica adaptada a las necesidades específicas de cada solicitante.

Las autoridades confirmaron que aún se evalúa si los servicios anexos, como clínicas de bajo costo y programas contra la adicción, serán trasladados completamente o si algunos permanecerán en sus ubicaciones actuales.

Esta decisión determinará la continuidad asistencial, especialmente en casos de usuarios con necesidades clínicas complejas.

Debate en el Concejo Municipal y demandas sobre servicios esenciales

La reorganización del sistema de admisión generó preocupación en el Concejo Municipal, ante el riesgo de que se interrumpan servicios considerados indispensables por los usuarios de Bellevue.

La concejala Crystal Hudson enfatizó la importancia de preservar la clínica de bajo costo y los programas de acompañamiento para adicciones, que resultan necesarios para quienes requieren atención médica continua o seguimiento terapéutico para evitar recaídas.

Diferentes organizaciones civiles y funcionarios reconocen que el proceso de transición debe contemplar la coordinación de los servicios médicos y sociales, a fin de evitar que la reubicación provoque descompensaciones o interrupciones de los tratamientos.

La administración municipal, en conjunto con Project Renewal, sigue evaluando la viabilidad de replicar la oferta integral de Bellevue en los dos nuevos centros y garantizar que la cobertura no se reduzca.

El edificio de la calle 30 fue, durante décadas, el principal refugio de admisión inmediata para hombres sin hogar en Manhattan. Su cierre, justificado por la necesidad urgente de reparaciones estructurales, alteró el sistema de acogida de la ciudad.

Según datos históricos, Bellevue funcionó como unidad psiquiátrica desde 1931 y, en años recientes, se consolidó como una pieza central en la red de atención social neoyorquina.

Impacto en la red de asistencia social de Nueva York

Organizaciones sociales y funcionarios del Concejo Municipal exigen preservar los servicios médicos y de acompañamiento esenciales ante la reubicación de beneficiarios sin hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre temporal del Bellevue y el traslado de sus residentes reconfiguran parte del sistema de asistencia social de Nueva York, afectando la operatividad municipal y el día a día de cientos de personas que dependen de una red de apoyo cuya continuidad es objeto de debate institucional y comunitario.

Hasta el momento, ni el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar ni Project Renewal han aclarado si la totalidad de los programas médicos y sociales existentes en Bellevue estarán disponibles en los nuevos centros.

La transformación del esquema de admisión y refugio en Manhattan pone a prueba la capacidad de la ciudad para garantizar respuestas integrales a quienes no cuentan con una residencia fija.

Las próximas semanas serán determinantes para definir si el cambio de sede supone una mejora sostenida de la atención o una reducción en la cobertura de servicios esenciales para personas sin recursos.

Las autoridades han reiterado que la prioridad es asegurar que los 250 hombres reubicados accedan a condiciones dignas y atención adecuada, mientras avanzan las obras de modernización del edificio Bellevue.

El proceso de reorganización es seguido de cerca tanto por organizaciones sociales como por el Concejo Municipal, que exige transparencia y garantías sobre la cobertura de servicios médicos, psicológicos y sociales en la ciudad de Nueva York.