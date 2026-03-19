La eliminación de la fluoración del agua amenaza la salud dental de 132.000 niños en Estados Unidos

UCinco estados de Estados Unidos enfrentan una posible prohibición de la fluoración del agua potable, con riesgos de aumento en las caries infantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio advirtió que eliminar la fluoración del agua en cinco estados de Estados Unidos podría provocar más caries en la infancia y elevar los gastos de Medicaid hasta en USD 40 millones en tres años, según datos del CareQuest Institute for Oral Health. Especialistas y estudios previos respaldaron que la fluorización es una medida sencilla y efectiva para evitar la caries en niñas y niños, y que su restricción tendría un impacto económico considerable, sobre todo en familias de bajos recursos.

El CareQuest Institute for Oral Health calculó estos efectos usando datos de Medicaid y encuestas del sector. Si se prohíbe la fluoración en Florida, Kentucky, Luisiana, Misuri y Oklahoma, se estima que 132.572 menores requerirán más tratamientos dentales en ese lapso, con 52.131 casos solo en Florida, donde la restricción comenzó en 2023.

La carga principal recaería en Medicaid, el programa de salud para la infancia vulnerable, por el avance de las caries.

Impacto de la interrupción de la fluoración según especialistas

La principal duda es cómo afecta la interrupción de la fluoración en la salud dental: especialistas sostienen, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que el mineral incorporado al agua reduce en un 25% la incidencia de caries.

La directora sénior de políticas públicas en CareQuest Institute for Oral Health, Melissa Burroughs, afirmó: “La fluoración del agua es la herramienta más amplia, la más basada en la evidencia y la más accesible para que los niños puedan beneficiarse. Si se elimina, el impacto en los menores se intensificará”, explicó a NBC News.

CareQuest Institute for Oral Health calcula un incremento de hasta USD 40 millones en gastos de Medicaid en solo tres años por el avance de la caries dental infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, la fluorización se considera uno de los logros fundamentales de la salud pública moderna por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

No obstante, en años recientes se reactivó el debate sobre su seguridad; al menos 21 estados han evaluado o presentado proyectos para prohibirla o restringirla en los sistemas públicos, según la National Conference of State Legislatures, organización estadounidense que monitorea la actividad legislativa de los estados. Las primeras prohibiciones se aplicaron en Utah y Florida el año pasado.

Opiniones y riesgos asociados a la eliminación del fluoruro

El jefe del departamento de salud oral poblacional de la Universidad de Illinois en Chicago, Scott Tomar, detalló que la carencia de fluoruro tiene consecuencias desde la primera infancia, porque el esmalte dental se forma antes de la erupción de los dientes.

Más de 132.000 niños requerirían empastes o extracciones adicionales si se elimina la fluoración, afectando especialmente a familias de bajos ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar precisó: “El fluoruro se incorpora al esmalte y fortalece la estructura dental, haciéndola más resistente a los ácidos y menos susceptible a la caries”. Agregó que el retroceso en prevención aparecerá tan pronto como los niños desarrollen su dentadura.

El debate incluye aspectos políticos y científicos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., definió públicamente el fluoruro como “desecho industrial”.

Por otro lado, Jay Bhattacharya, último director en funciones del CDC y responsable de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), expresó durante una audiencia en la Cámara de Representantes: “El fluoruro es esencial para la salud oral. Lo importante es asegurar la dosis adecuada y el mecanismo correcto de administración”.

Organizaciones científicas como los NIH y el CDC destacan la importancia de mantener la dosis adecuada de fluoruro para la salud pública y la prevención infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bhattacharya también señaló que el exceso puede generar riesgos neurológicos y de desarrollo en la infancia, aunque no aportó cifras concluyentes y la literatura científica estadounidense no justifica prohibir su uso.

En 2025, el National Institute of Environmental Health Studies, organismo de investigación en salud ambiental dependiente del NIH, identificó una correlación entre niveles elevados de fluoruro y menores índices de coeficiente intelectual en la infancia.

Sin embargo, este hallazgo se observó exclusivamente en regiones exteriores a Estados Unidos donde el agua contiene concentraciones mucho más altas que las recomendadas localmente, motivo por el cual los odontólogos del país niegan la aplicabilidad del argumento en el contexto nacional.

Consecuencias económicas y la cobertura de Medicaid

Para los CDC, el nivel óptimo de fluoración es de 0,7 miligramos por litro, equivalente a tres gotas en un barril de 208 litros. El CareQuest Institute for Oral Health sostiene que si se eliminara el fluoruro en los estados evaluados, los gastos en Medicaid aumentarían en casi USD 40 millones.

Expertos advierten que eliminar el fluoruro debilitaría el esmalte dental infantil y aumentaría los tratamientos costosos en hospitales y centros de urgencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la mitad de la población infantil estadounidense —37 millones— cumple los requisitos para recibir atención a través de Medicaid, pero casi la mitad de ese grupo no accede a servicios odontológicos, según datos proporcionados por Tomar a NBC News. Además, el especialista advirtió que “los gastos podrían ser aún mayores dado que muchas familias acuden a centros de atención urgente u hospitales, el lugar más caro y menos eficiente para estos tratamientos”.