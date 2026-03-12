Salud

Por qué las caries infantiles pueden predecir enfermedades cardíacas en adultos

MIÉRCOLES, 11 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- El secreto para un corazón sano en los 50 puede encontrarse en los registros dentales de tu yo de 10 años.

Un estudio masivo de la Universidad de Copenhague encontró que la mala salud bucal durante la infancia es un predictor significativo de problemas cardiovasculares en la etapa adulta.

Al rastrear a más de 568.000 niños daneses nacidos entre 1963 y 1972, los investigadores descubrieron que quienes sufrieron de múltiples caries o enfermedad grave de las encías (gingivitis) en la infancia tenían muchas más probabilidades de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y arterias obstruidas en la edad adulta.

Específicamente, los niños con altas tasas de caries tenían una tasa un 45% mayor de enfermedades cardíacas en adultos en comparación con aquellos con dientes sanos.

El estudio --que se publicará el 1 de abril en el International Journal of Cardiology -- sugiere que la relación no se debe solo a los malos hábitos, sino a cómo reacciona el cuerpo ante una infección a largo plazo.

Cuando un niño tiene una enfermedad grave de las encías, las bacterias pueden entrar en el torrente sanguíneo, desencadenando inflamación sistémica -- un estado en el que el sistema inmunitario del cuerpo está constantemente en máxima alerta, según los investigadores.

"Sospechamos que la exposición a altos niveles de inflamación en forma de enfermedad de las encías y caries dentales ya en la infancia puede influir en cómo el cuerpo responde posteriormente a la inflamación", dijo la autora principal Nikoline Nygaard, investigadora de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, en un comunicado de prensa.

Se cree que esta inflamación crónica acelera la aterosclerosis, una afección en la que la placa se acumula en las arterias, lo que finalmente provoca infartos o accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar esa causa y efecto.

Para el estudio, los investigadores compararon datos del Registro Nacional de Odontología Infantil de Dinamarca con datos sobre diagnósticos de enfermedades cardíacas en el Registro Nacional de Pacientes hasta 2018, cuando esos niños habían alcanzado la edad adulta.

Y su investigación no se ha detenido en el corazón.

Nygaard y su equipo encontraron una relación aún más fuerte entre la salud bucal infantil y la diabetes tipo 2 en un estudio separado.

Los niños que sufrieron enfermedad grave de las encías (gingivitis) tuvieron un 87 % más de probabilidades de desarrollar diabetes en la edad adulta, y aquellos con múltiples caries dentales tuvieron un 19 % más de incidencia.

En Dinamarca, el 20% de los niños representa el 80% de todos los problemas dentales.

Los investigadores señalaron que la atención dental es la mayor necesidad sanitaria no satisfecha entre los niños en Estados Unidos, siendo ciertos grupos más afectados que otros.

Aunque las cifras son preocupantes, los investigadores enfatizaron que las enfermedades dentales son una de las condiciones más prevenibles del mundo. Al identificar a estos niños de alto riesgo a tiempo, los médicos podrían prevenir potencialmente una enfermedad crónica de por vida.

"No es que se pueda resolver una enfermedad cardiovascular tratando los dientes de los niños", dijo la coautora Dra. Merete Markvart, profesora asociada de odontología en la Universidad de Copenhague. "Pero si dirigimos nuestros esfuerzos a grupos específicos, puedes empujar a muchas personas en la dirección correcta simplemente mejorando su salud bucal."

El estudio recuerda que la boca es la puerta de entrada al resto del cuerpo, y un simple cepillo de dientes podría ser una de las herramientas más eficaces para la prevención de enfermedades a largo plazo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. explican la importancia y consejos para una buena salud bucodental.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Copenhague, 2  de marzo de 2026; International Journal of Cardiology, 1 de abril de 2026

