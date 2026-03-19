Estados Unidos

La condena a Shawn Wilmoth por fraude electoral sacude la política de Michigan

Una histórica sentencia de prisión sienta precedente y reabre el debate sobre cómo proteger la integridad en las futuras elecciones primarias

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La sentencia de cuatro años
La sentencia de cuatro años para Shawn Wilmoth marca un hito en los casos de fraude electoral en Michigan.

La sentencia de cuatro años de prisión para Shawn Wilmoth, figura central del escándalo de las peticiones electorales falsas en Michigan durante 2022, marca un precedente en la historia reciente del estado. La decisión judicial afecta directamente la credibilidad de los procesos electorales, después de que cinco aspirantes republicanos a la gobernación quedaran descalificados por no contar con 15.000 firmas válidas.

El juez James Maceroni, del condado de Macomb, consideró el caso como “nunca antes visto” en Michigan, y autorizó que Wilmoth permanezca en libertad bajo fianza mientras apela su condena por falsificación y otros delitos. El expediente judicial reveló la magnitud del fraude electoral, que involucró más de USD 700.000 pagados por nueve campañas, incluidas candidaturas judiciales y la de exjefes policiales y empresarios.

El fraude que alteró la carrera electoral en Michigan

La trama comenzó en los preparativos de las elecciones primarias de 2022, cuando varios candidatos republicanos contrataron empresas ligadas a Wilmoth y a Willie Reed, con el objetivo de reunir las 15.000 firmas requeridas para la candidatura.

En lugar de recabar firmas auténticas, circuladores de peticiones emplearon nombres inventados y firmas falsificadas en masa. La oficina de la fiscal general de Michigan documentó planillas repletas de información apócrifa.

Ningún candidato fue acusado de tener conocimiento previo del fraude. Como resultado, candidatos excluidos como el exjefe de policía de Detroit, James Craig, y el empresario Perry Johnson, quedaron fuera de la contienda al no lograr el mínimo de 15.000 firmas válidas requerido por la ley electoral.

Reacciones judiciales y políticas tras la condena

Durante la audiencia de sentencia, el juez James Maceroni puntualizó que “un caso como este no tiene precedentes en Michigan”, dada la escala y el impacto directo en la integridad electoral. Permitió que Wilmoth permanezca en libertad bajo estrictas condiciones y con la obligación de presentar una fianza.

El juez James Maceroni calificó
El juez James Maceroni calificó este caso como nunca antes visto y autorizó fianza condicional para Shawn Wilmoth durante la apelación.

La defensa intentó cargar la responsabilidad en los circuladores subcontratados, sosteniendo que tanto Wilmoth como Reed habían sido engañados por decenas de colaboradores. Sin embargo, el jurado determinó la culpabilidad de ambos por falsificación y asociación ilícita, apuntando a los organizadores como responsables principales.

El alcance económico y político del fraude

Las indagaciones confirmaron que al menos nueve campañas —incluidas algunas para la judicatura en el área metropolitana de Detroit— pagaron sumas que superaron los USD 700.000 a empresas relacionadas con Wilmoth y Reed. Los fondos, supuestamente dirigidos a la recolección de firmas, fueron utilizados en una operación de falsificación sistemática que alteró el curso de las primarias republicanas.

La operación dejó sin posibilidad de competir a varios candidatos y despertó inquietud sobre la seguridad de los mecanismos de validación en Michigan. La fiscal general Dana Nessel subrayó que el fraude “comprometió la confianza de los votantes” y que el sistema requiere ajustes estructurales para evitar situaciones similares.

Respuesta de los candidatos afectados y medidas futuras

Uno de los principales afectados, Perry Johnson, excluido en 2022 tras la anulación de sus firmas, anunció que volverá a postularse para gobernador en 2026. Como nueva medida, informó que cada persona que respalde su candidatura recibirá un mensaje de texto confirmando su apoyo, comprometiéndose a peticiones con controles estrictos de autenticidad.

El fraude con peticiones electorales
El fraude con peticiones electorales involucró más de USD 700.000 pagados por al menos nueve campañas políticas en Michigan.

La exclusión de figuras como Johnson y Craig modificó la dinámica republicana en la elección de 2022 y provocó que la Junta Electoral estatal, el organismo supervisor de procesos electorales, iniciara una revisión interna de sus procedimientos de verificación, junto con un debate sobre la necesidad de reformas legales.

El proceso judicial y la condena de los responsables

El juicio expuso la cadena de responsabilidades en el esquema fraudulento diseñado por Wilmoth y Reed. Fueron hallados culpables de falsificación y otros delitos, después de presentarse pruebas de que grupos de circuladores contratados producían y distribuían las firmas irregulares.

El juez dictó una condena de entre 4 y 20 años de prisión para Wilmoth, si bien la ejecución definitiva depende de la apelación y su comportamiento en libertad condicional. Reed recibió una sentencia similar, reforzando el mensaje de tolerancia cero ante el fraude electoral, según el tribunal.

Consecuencias para la integridad electoral en Michigan

El caso Wilmoth catalizó el debate sobre las limitaciones del sistema de recolección de firmas y la urgencia de modernizar los procedimientos de control. El organismo supervisor de procesos electorales está evaluando la aplicación de un nuevo sistema de verificación de firmas y considera reformas legales para aplicar sanciones más severas en delitos de esta naturaleza.

La fiscalía estatal de Michigan y la Junta Electoral estatal exploran tecnologías y normativas que permitan identificar irregularidades antes de que impacten la contienda. Si bien ningún candidato fue formalmente acusado de complicidad, el escándalo llevó a los partidos políticos a reforzar la vigilancia sobre sus proveedores, y a los votantes, a exigir suma transparencia en las campañas.

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