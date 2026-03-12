Un individuo embiste un vehículo contra una sinagoga en Michigan (EEUU)

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, expresó que la comunidad judía del estado debe poder ejercer su fe de manera segura, al referirse a un incidente ocurrido en la sinagoga Temple Israel ubicada en West Bloomfield. Según detalló la agencia Europa Press, Whitmer condenó en un comunicado el episodio y sostuvo que “el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el director del FBI, Kash Patel, comunicó que un individuo embistió un vehículo contra la entrada del centro de culto durante la jornada del jueves. Posteriormente, se registró un tiroteo en las inmediaciones del recinto, lo que motivó un extenso despliegue de seguridad.

El FBI destinó patrullas y personal especializado a la zona con el objetivo de neutralizar lo que denominaron “un tirador activo”, sostuvo Europa Press. Las autoridades no difundieron datos adicionales sobre la identidad del presunto atacante ni detalles sobre víctimas o el estado de salud de los involucrados hasta el momento.

La Policía del estado de Michigan informó a través de canales oficiales que tenía conocimiento del tiroteo y que ya se implementaron medidas para resguardar la seguridad en Temple Israel y en el área circundante. Además, agentes estatales ampliaron su presencia en otros centros religiosos dentro del distrito para reforzar la protección ante eventuales situaciones similares, reportó Europa Press.

El incidente produjo una rápida reacción entre los responsables de la seguridad local y federal. Europa Press consignó que la policía instó a la población a evitar acercarse tanto a la sinagoga como a la zona donde se produjo el tiroteo, a fin de facilitar tanto la respuesta de las fuerzas de seguridad como el proceso de investigación en curso.

El mensaje de Whitmer buscó subrayar la importancia de la convivencia y la práctica pacífica de la religión en Michigan. La gobernadora remarcó que rechaza cualquier manifestación de antisemitismo, subrayando su preocupación ante que hechos de esta naturaleza puedan tener lugar en el estado.

El director del FBI, Kash Patel, utilizó sus perfiles en redes sociales para dar cuenta de la situación y confirmar el despliegue de equipos especializados en el sitio. Europa Press informó que las autoridades continuaban evaluando posibles riesgos en el área y buscaban contener la amenaza presentada por el presunto tirador.

La cobertura mediática y las comunicaciones oficiales enfatizaron la incertidumbre inicial sobre la magnitud del suceso, así como la ausencia de datos verificables respecto a posibles heridos, fallecidos o la naturaleza exacta de los hechos ocurridos a continuación de la embestida con el vehículo.

El contexto del ataque generó preocupación tanto en la comunidad judía local como en sectores políticos y sociales del estado, según publicó Europa Press. Líderes comunitarios y organismos de derechos civiles manifestaron su inquietud y reclamaron medidas preventivas para evitar la reiteración de episodios similares en otros lugares de culto.

Las patrullas tanto del FBI como de la Policía estatal permanecieron activas en la zona de West Bloomfield tras el suceso, y las autoridades reiteraron la advertencia a los residentes y a quienes transitaban la localidad, pidiendo evitar desplazamientos hacia Temple Israel y sus alrededores con el fin de garantizar el desarrollo seguro de las labores policiales e investigativas, reportó Europa Press.