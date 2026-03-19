El 40% de los alumnos de cuarto grado en Estados Unidos se encuentra por debajo de los niveles básicos

El 40% de los alumnos de cuarto grado en Estados Unidos obtiene resultados por debajo del nivel básico de lectura, según el Nation's Report Card (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rezago en lectura persiste entre los estudiantes de primaria en Estados Unidos, donde el 40% de los alumnos de cuarto grado exhibe resultados por debajo del nivel básico, una situación agravada en los últimos años y que, según expertos citados por NBC News, tiene consecuencias que afectan desde el rendimiento escolar inmediato hasta las oportunidades profesionales en la vida adulta.

Además, el debate se intensificó ante el estancamiento de los resultados pese a reformas educativas sucesivas, lo que reforzó la urgencia de replantear los métodos de enseñanza de la lectura.

El porcentaje de estudiantes que no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora en ese grado —el más elevado desde 2002 según el informe nacional conocido como Nation’s Report Card— pone de manifiesto la magnitud de la crisis.

Rachel Garnett, integrante de la Pennsylvania Literacy Coalition, advirtió en una entrevista con NBC News que "más del 50% de los adultos en Estados Unidos no puede leer con un nivel propio de la secundaria“, lo que resalta que el problema trasciende la primaria y se extiende a toda la sociedad.

La crisis de comprensión lectora en primaria impacta desde el rendimiento escolar hasta las oportunidades laborales de por vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 50% de los adultos estadounidenses no alcanza el nivel lector

El déficit en comprensión lectora detectado en la primaria tiene ramificaciones múltiples. Garnett precisó a NBC News que quienes no adquieren la destreza lectora en los primeros años de la escolaridad experimentan una serie de dificultades: tienden a rezagarse académicamente, pierden interés en la escuela y enfrentan barreras que afectan desde el acceso a empleos hasta la vida cotidiana.

Especialistas citados en el segmento subrayaron que, mientras no se reconozca la envergadura de este obstáculo, las soluciones seguirán siendo insuficientes.

A diferencia de la creencia generalizada, Garnett explicó que la baja comprensión lectora en la niñez no se debe a una falta de motivación, sino a la manera en que se ha venido enseñando a leer en las escuelas.

Según las palabras de la investigadora: “No se trata de un problema de los niños, sino de cómo les estamos enseñando a leer. Durante demasiado tiempo no se han empleado métodos basados en pruebas científicas“. Indicó también que muchas escuelas aún carecen de herramientas diagnósticas tempranas, lo que demora las intervenciones necesarias.

Los especialistas destacan que el problema de lectura radica en los métodos de enseñanza, no en la falta de motivación infantil (Freepik)

Mitos sobre el aprendizaje de la lectura

Una de las ideas erróneas más difundidas es que aprender a leer es un proceso “natural” que se desarrolla espontáneamente en niños inteligentes. Garnett desmintió tajantemente esa noción: "Leer no es un proceso natural como caminar o hablar; es una habilidad que debe ser enseñada de manera explícita“.

Agregó que “los problemas de lectura no guardan relación con la inteligencia”, sino con la instrucción recibida, y sostuvo que “la gran mayoría de los niños puede aprender a leer si se emplea una enseñanza fundamentada en la evidencia”.

La especialista puntualizó que, aunque leer en voz alta a los hijos contribuye al desarrollo del vocabulario y al gusto por los libros, dicha práctica no reemplaza la instrucción formal. “Leerles es importante, pero no les enseña a decodificar palabras ni a comprender cómo se vinculan letras y sonidos“, aclaró.

En ese sentido, insistió en que el éxito lector depende de una pedagogía sistemática, capaz de enseñar la correspondencia fonema-grafema desde las etapas más tempranas.

Sobre la capacitación de los maestros, Garnett, quien fue docente de primer grado, reconoció durante la charla con NBC News: “No recibí la formación necesaria para enseñar a los niños a leer”.

Detalló que durante décadas predominó el uso de estrategias como el método de las tres pistas y la deducción, asumiendo que el aprendizaje lector ocurriría por sí solo. Sin embargo, investigaciones recientes han evidenciado la necesidad de formar a los docentes en los principios neurológicos del aprendizaje de la lectura.

La instrucción formal que enseña la relación entre letras y sonidos resulta clave para mejorar la comprensión lectora en las escuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intervención temprana con responsabilidad de las escuelas

Una recomendación central de los expertos es intervenir antes de que finalice el tercer grado, etapa crítica porque, si los estudiantes no han aprendido a leer para entonces, es improbable que logren nivelarse posteriormente.

Garnett sugirió a los padres que pregunten en las escuelas cómo se está enseñando a leer y exijan estrategias explícitas de fonética y exámenes diagnósticos precoces. De no obtener respuesta, indicó, se debe recurrir a instancias estatales y demandar un cambio.

La investigadora y especialista concluyó su exposición en que desde la Pennsylvania Literacy Coalition están enfocando esfuerzos en garantizar que los alumnos tengan acceso a una instrucción lectora de calidad y que los maestros cuenten con las herramientas necesarias para impartirla.