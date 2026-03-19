Estados Unidos

El 40% de los alumnos de cuarto grado en Estados Unidos se encuentra por debajo de los niveles básicos

Una crisis persistente en las aulas primarias puso en evidencia la insuficiencia de las reformas educativas recientes, según expertos que alertan sobre serias consecuencias a largo plazo en el desarrollo académico y laboral

Guardar
El 40% de los alumnos
El 40% de los alumnos de cuarto grado en Estados Unidos obtiene resultados por debajo del nivel básico de lectura, según el Nation's Report Card (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rezago en lectura persiste entre los estudiantes de primaria en Estados Unidos, donde el 40% de los alumnos de cuarto grado exhibe resultados por debajo del nivel básico, una situación agravada en los últimos años y que, según expertos citados por NBC News, tiene consecuencias que afectan desde el rendimiento escolar inmediato hasta las oportunidades profesionales en la vida adulta.

Además, el debate se intensificó ante el estancamiento de los resultados pese a reformas educativas sucesivas, lo que reforzó la urgencia de replantear los métodos de enseñanza de la lectura.

El porcentaje de estudiantes que no alcanza los niveles mínimos de comprensión lectora en ese grado —el más elevado desde 2002 según el informe nacional conocido como Nation’s Report Card— pone de manifiesto la magnitud de la crisis.

Rachel Garnett, integrante de la Pennsylvania Literacy Coalition, advirtió en una entrevista con NBC News que "más del 50% de los adultos en Estados Unidos no puede leer con un nivel propio de la secundaria“, lo que resalta que el problema trasciende la primaria y se extiende a toda la sociedad.

La crisis de comprensión lectora
La crisis de comprensión lectora en primaria impacta desde el rendimiento escolar hasta las oportunidades laborales de por vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 50% de los adultos estadounidenses no alcanza el nivel lector

El déficit en comprensión lectora detectado en la primaria tiene ramificaciones múltiples. Garnett precisó a NBC News que quienes no adquieren la destreza lectora en los primeros años de la escolaridad experimentan una serie de dificultades: tienden a rezagarse académicamente, pierden interés en la escuela y enfrentan barreras que afectan desde el acceso a empleos hasta la vida cotidiana.

Especialistas citados en el segmento subrayaron que, mientras no se reconozca la envergadura de este obstáculo, las soluciones seguirán siendo insuficientes.

A diferencia de la creencia generalizada, Garnett explicó que la baja comprensión lectora en la niñez no se debe a una falta de motivación, sino a la manera en que se ha venido enseñando a leer en las escuelas.

Según las palabras de la investigadora: “No se trata de un problema de los niños, sino de cómo les estamos enseñando a leer. Durante demasiado tiempo no se han empleado métodos basados en pruebas científicas“. Indicó también que muchas escuelas aún carecen de herramientas diagnósticas tempranas, lo que demora las intervenciones necesarias.

Los especialistas destacan que el
Los especialistas destacan que el problema de lectura radica en los métodos de enseñanza, no en la falta de motivación infantil (Freepik)

Mitos sobre el aprendizaje de la lectura

Una de las ideas erróneas más difundidas es que aprender a leer es un proceso “natural” que se desarrolla espontáneamente en niños inteligentes. Garnett desmintió tajantemente esa noción: "Leer no es un proceso natural como caminar o hablar; es una habilidad que debe ser enseñada de manera explícita“.

Agregó que “los problemas de lectura no guardan relación con la inteligencia”, sino con la instrucción recibida, y sostuvo que “la gran mayoría de los niños puede aprender a leer si se emplea una enseñanza fundamentada en la evidencia”.

La especialista puntualizó que, aunque leer en voz alta a los hijos contribuye al desarrollo del vocabulario y al gusto por los libros, dicha práctica no reemplaza la instrucción formal. “Leerles es importante, pero no les enseña a decodificar palabras ni a comprender cómo se vinculan letras y sonidos“, aclaró.

En ese sentido, insistió en que el éxito lector depende de una pedagogía sistemática, capaz de enseñar la correspondencia fonema-grafema desde las etapas más tempranas.

Sobre la capacitación de los maestros, Garnett, quien fue docente de primer grado, reconoció durante la charla con NBC News: “No recibí la formación necesaria para enseñar a los niños a leer”.

Detalló que durante décadas predominó el uso de estrategias como el método de las tres pistas y la deducción, asumiendo que el aprendizaje lector ocurriría por sí solo. Sin embargo, investigaciones recientes han evidenciado la necesidad de formar a los docentes en los principios neurológicos del aprendizaje de la lectura.

La instrucción formal que enseña
La instrucción formal que enseña la relación entre letras y sonidos resulta clave para mejorar la comprensión lectora en las escuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intervención temprana con responsabilidad de las escuelas

Una recomendación central de los expertos es intervenir antes de que finalice el tercer grado, etapa crítica porque, si los estudiantes no han aprendido a leer para entonces, es improbable que logren nivelarse posteriormente.

Garnett sugirió a los padres que pregunten en las escuelas cómo se está enseñando a leer y exijan estrategias explícitas de fonética y exámenes diagnósticos precoces. De no obtener respuesta, indicó, se debe recurrir a instancias estatales y demandar un cambio.

La investigadora y especialista concluyó su exposición en que desde la Pennsylvania Literacy Coalition están enfocando esfuerzos en garantizar que los alumnos tengan acceso a una instrucción lectora de calidad y que los maestros cuenten con las herramientas necesarias para impartirla.

Temas Relacionados

EducaciónEducación estadounidenseEducación primariaMétodos de EnseñanzaLectura en niñosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Hawái evacúa a más de 4.000 personas por riesgo de colapso en la represa de Wahiawa

Las lluvias extremas en la isla de Oahu generan alarma por la estabilidad de una antigua infraestructura hidráulica, mientras las autoridades activan planes de emergencia y despliegan operativos para proteger a la población

Hawái evacúa a más de

Acusan de asesinato a una mujer por un aborto autogestionado fuera del plazo legal en Georgia

Una imputación inédita en el estado plantea un desafío a la normativa vigente sobre interrupción del embarazo y abre un debate jurídico acerca de la responsabilidad penal de quienes acceden a fármacos prohibidos para terminar una gestación avanzada

Acusan de asesinato a una

Clima en Nueva York mañana, sábado: temperaturas entre 7°C y 14°C y sin lluvias previstas

La jornada ofrecerá condiciones óptimas para disfrutar espacios abiertos, con cielos parcialmente despejados, valores térmicos agradables y ambiente estable, según las previsiones meteorológicas oficiales para este fin de semana en la ciudad

Clima en Nueva York mañana,

El Metro de Nueva York encara su mayor modernización en cuatro décadas con 2.390 vagones nuevos

La histórica iniciativa incorpora tecnología avanzada, nuevas medidas de seguridad y mejoras sustanciales en accesibilidad, con el objetivo de transformar la experiencia de viaje para millones de personas que utilizan la red subterránea a diario

El Metro de Nueva York

Ola de calor en el oeste de EEUU activa alertas sanitarias por temperaturas extremas en varios estados

Autoridades federales y locales reforzaron la vigilancia ante el aumento del riesgo de golpes de calor y cuadros de agotamiento en zonas urbanas y turísticas

Ola de calor en el

TECNO

La inteligencia artificial ya cambia

La inteligencia artificial ya cambia el juego de los ciberataques

Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe reveló los 4

Daniel Radcliffe reveló los 4 libros que transformaron su vida más allá de Harry Potter

Así suena el próximo hit mundial: Rvssian reúne a Puerto Rico y Nigeria en una sola canción

La razón por la que Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas “blindan” a su hija Malti del foco mediático

Drew Barrymore confiesa su “batalla épica” contra el celular: “¡Lo detesto!”

El engaño mejor guardado de Hannah Montana: por qué Jason Earles mintió para conservar su lugar en la serie

MUNDO

De Stranger Things a los

De Stranger Things a los museos: cómo la nostalgia se volvió una fuerza cultural poderosa

Irak activó la fuerza mayor en los yacimientos de petroleras extranjeras en medio de la crisis en por el bloqueo del estrecho Ormuz

La crisis es peor de lo que parece: los precios del petróleo no cuentan la verdadera historia del mercado

El gobierno ucraniano intensifica la cooperación con países de Medio Orientepara contrarrestar drones iraníes

El mercado de Banksy bajo la lupa: una orden judicial sacude el negocio de los grabados