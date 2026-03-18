Estados Unidos

Ciudad de Nueva York invierte USD 37,5 millones en la restauración del emblemático Vale of Cashmere

La intervención transformará ocho acres en Prospect Park, recuperando paisajes históricos y creando nuevos espacios para la biodiversidad urbana y la convivencia comunitaria, con obras previstas hasta 2027

Guardar
La restauración de USD 37,5
La restauración de USD 37,5 millones convertirá el Vale of Cashmere, en Prospect Park, en un santuario botánico abierto a la comunidad de Brooklyn (Prospects Parks Alliance)

Una restauración de USD 37,5 millones está transformando ocho acres en el rincón noreste de Prospect Park en Brooklyn, según el medio local Secret NYC.

El proyecto representa la mayor intervención en el área conocida como Vale of Cashmere desde la remodelación de la pista de patinaje Lakeside en 2013.

La obra, que se prevé concluir en 2027, busca convertir una zona tradicionalmente marginada en un santuario botánico abierto a la comunidad local, con nuevos espacios para el esparcimiento y la conservación ambiental.

El Vale of Cashmere, diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, será objeto de una reconstrucción integral por primera vez en más de cincuenta años.

Según Secret NYC, este enclave, uno de los paisajes más reconocidos de Prospect Park, había quedado en abandono en las últimas décadas: la vegetación cobró fuerza y las ruinas de fuentes y senderos eran visibles para quienes transitaban cerca de Grand Army Plaza.

El proyecto rehabilitará ocho acres
El proyecto rehabilitará ocho acres en el rincón noreste de Prospect Park, logrando la intervención paisajística más importante desde el complejo Lakeside en 2013 (Atlas Obscura)

La intervención apunta a restaurar la riqueza paisajística original y generar un entorno sostenible para facilitar el contacto con la biodiversidad urbana.

El proyecto contempla recuperar paisajes históricos y sumar infraestructuras para el ocio y la convivencia de familias y visitantes.

Se rediseñarán senderos, se crearán zonas de exploración y se habilitarán espacios para el descanso y la contemplación.

Asimismo, tres acres de bosque serán rehabilitados para fortalecer el corredor de polinizadores que atraviesa Prospect Park de norte a sur, descrito como “una pieza clave para el ecosistema urbano” por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.

Este corredor favorece la presencia de abejas, mariposas y aves y contribuye a la estabilidad ambiental.

La reconstrucción integral recuperará el
La reconstrucción integral recuperará el diseño original de Olmsted y Vaux tras más de cincuenta años de abandono y deterioro en el Vale of Cashmer (Gothamist)

La financiación principal proviene de fondos municipales asignados durante la gestión del exalcalde Bill de Blasio, lo que refuerza la importancia del proyecto en la agenda ambiental de la ciudad.

Además, una subvención de USD 300.000 del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York se orienta a programas de reforestación comunitaria a lo largo de tres años.

Estos recursos permitirán restaurar áreas boscosas degradadas y ampliar los hábitats de especies con funciones clave para la polinización y el control biológico.

Según cifras oficiales de la Prospect Park Alliance, la restauración implica el mayor esfuerzo de renovación paisajística en el parque desde la apertura del complejo Lakeside en 2013, que requirió una inversión de USD 74 millones.

El Vale of Cashmere fue inaugurado originalmente en 1867 como jardín ornamental y punto de encuentro social, pero perdió protagonismo tras la segunda mitad del siglo XX por falta de mantenimiento y cambios en los usos del espacio público.

Obras y cambios previstos en el parque

El rediseño integral del paisaje, de acuerdo con estimaciones de Secret NYC, demandará cuatro años de trabajo y modificará sustancialmente el Vale of Cashmere.

Las intervenciones incluyen la restauración de fuentes históricas, la recuperación de elementos arquitectónicos originales y la plantación de especies nativas para mejorar la resiliencia ecológica del parque.

La financiación principal proviene de
La financiación principal proviene de fondos municipales y una subvención adicional de USD 300.000 para programas de reforestación comunitaria durante tres años (Secret NYC)

Además, habrá sistemas de drenaje sostenible y señalización educativa para sensibilizar a los visitantes sobre la conservación ambiental.

Cuando finalicen las obras, el área contará con espacios para la contemplación, el contacto con la naturaleza y la reunión al aire libre.

El proyecto promoverá la participación de la comunidad local, con talleres de jardinería, acciones de voluntariado y programas educativos enfocados en la biodiversidad urbana.

Liderazgo institucional y relevancia para Nueva York

La Prospect Park Alliance y NYC Parks lideran la transformación, que ha sido definida como la mejora más significativa de Prospect Park en más de una década.

El proyecto establece un nuevo estándar para la recuperación de espacios verdes históricos en Nueva York, con el objetivo de reforzar la función ecológica y social del parque para las próximas generaciones.

Desde la Prospect Park Alliance señalan que la intervención permitirá que el parque recupere su rol como pulmón verde de Brooklyn y punto de referencia nacional para iniciativas de restauración urbana.

La restauración del Vale of Cashmere cumple una función ambiental y se alinea con tendencias globales de revitalización de espacios públicos y adaptación al cambio climático, según expertos en urbanismo y sostenibilidad.

El avance de la obra será monitoreado por organismos municipales y organizaciones ambientales para asegurar que se cumplan los objetivos ecológicos y sociales propuestos.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasProspect ParkBrooklynRestauración UrbanaBiodiversidad

Últimas Noticias

Las ciudades anfitrionas del Mundial reciben fondos federales para reforzar la seguridad

El paquete aprobado por el gobierno estadounidense permitirá a las sedes implementar nuevas medidas, fortalecer la vigilancia y actualizar los protocolos para anticipar riesgos durante el torneo internacional de fútbol más relevante en la región

Las ciudades anfitrionas del Mundial

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles recomienda evitar seis playas por altos niveles de bacterias

Las autoridades sanitarias locales alertan sobre la presencia de microorganismos que podrían representar riesgos para quienes se sumergen o desarrollan actividades en el agua, sugiriendo precaución hasta nuevo aviso oficial

El Departamento de Salud Pública

Así será la nueva sala de escape que tendrá Coney Island

El nuevo espacio temático estará ubicado en el corazón de Brooklyn y ofrecerá desafíos interactivos para grupos pequeños que buscarán resolver acertijos en distintos escenarios inspirados en la historia local y en experiencias inmersivas

Así será la nueva sala

Copa Mundial 2026: la FIFA prohíbe estacionar y hacer celebraciones previas en el MetLife Stadium

Las autoridades del evento excluyen el ingreso con autos particulares y vetan las clásicas reuniones previas; trenes y autobuses se anuncian como únicos medios para asistir a los encuentros del certamen

Copa Mundial 2026: la FIFA

Cómo decidirá Mauricio Pochettino la lista de los 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026

El entrenador argentino analiza rendimiento, disciplina y versatilidad de los futbolistas, aplicando criterios técnicos y humanos para conformar el plantel definitivo que buscará protagonismo en la máxima cita futbolística

Cómo decidirá Mauricio Pochettino la

TECNO

Investigadores de Google detectan a

Investigadores de Google detectan a hackers rusos robando datos de usuarios de iPhone en Ucrania

Por qué Meta desactiva el cifrado en los chats de Instagram y desde cuándo ya no estará disponible

Cómo es el sistema de computación que Nvidia quiere usar para construir centros de datos en el espacio

¿Mitad humano, mitad máquina? El nuevo robot que te convierte en centauro para cargar objetos pesados

Construyen la primera batería cuántica del mundo: se carga más rápido cuanto más grande es

ENTRETENIMIENTO

La propuesta inédita que John

La propuesta inédita que John F. Kennedy Jr. le hizo a Madonna

Bonnie Blue podría enfrentar hasta seis meses de prisión por video sexual en Londres

Los hijos de Vin Diesel y Paloma Jiménez, presentes en el corazón y la historia de Rápidos y Furiosos

Incendios en Los Ángeles: el recuerdo de cómo Cameron Diaz y Benji Madden se convirtieron en el refugio de Hilary Duff

Eddie Van Halen, el mago autodidacta que desafió la ortodoxia del rock

MUNDO

Trump suspendió una la ley

Trump suspendió una la ley de 100 años para abaratar el petróleo en medio de la guerra con Irán

La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa

Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros

Irán amenazó a las instalaciones energéticas de los países del Golfo tras el ataque a su infraestructura de gas

Irán: cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria