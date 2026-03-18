Ciudad de Nueva York invierte USD 37,5 millones en la restauración del emblemático Vale of Cashmere

La restauración de USD 37,5 millones convertirá el Vale of Cashmere, en Prospect Park, en un santuario botánico abierto a la comunidad de Brooklyn (Prospects Parks Alliance)

Una restauración de USD 37,5 millones está transformando ocho acres en el rincón noreste de Prospect Park en Brooklyn, según el medio local Secret NYC.

El proyecto representa la mayor intervención en el área conocida como Vale of Cashmere desde la remodelación de la pista de patinaje Lakeside en 2013.

La obra, que se prevé concluir en 2027, busca convertir una zona tradicionalmente marginada en un santuario botánico abierto a la comunidad local, con nuevos espacios para el esparcimiento y la conservación ambiental.

El Vale of Cashmere, diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, será objeto de una reconstrucción integral por primera vez en más de cincuenta años.

Según Secret NYC, este enclave, uno de los paisajes más reconocidos de Prospect Park, había quedado en abandono en las últimas décadas: la vegetación cobró fuerza y las ruinas de fuentes y senderos eran visibles para quienes transitaban cerca de Grand Army Plaza.

El proyecto rehabilitará ocho acres en el rincón noreste de Prospect Park, logrando la intervención paisajística más importante desde el complejo Lakeside en 2013 (Atlas Obscura)

La intervención apunta a restaurar la riqueza paisajística original y generar un entorno sostenible para facilitar el contacto con la biodiversidad urbana.

El proyecto contempla recuperar paisajes históricos y sumar infraestructuras para el ocio y la convivencia de familias y visitantes.

Se rediseñarán senderos, se crearán zonas de exploración y se habilitarán espacios para el descanso y la contemplación.

Asimismo, tres acres de bosque serán rehabilitados para fortalecer el corredor de polinizadores que atraviesa Prospect Park de norte a sur, descrito como “una pieza clave para el ecosistema urbano” por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.

Este corredor favorece la presencia de abejas, mariposas y aves y contribuye a la estabilidad ambiental.

La reconstrucción integral recuperará el diseño original de Olmsted y Vaux tras más de cincuenta años de abandono y deterioro en el Vale of Cashmer (Gothamist)

La financiación principal proviene de fondos municipales asignados durante la gestión del exalcalde Bill de Blasio, lo que refuerza la importancia del proyecto en la agenda ambiental de la ciudad.

Además, una subvención de USD 300.000 del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York se orienta a programas de reforestación comunitaria a lo largo de tres años.

Estos recursos permitirán restaurar áreas boscosas degradadas y ampliar los hábitats de especies con funciones clave para la polinización y el control biológico.

Según cifras oficiales de la Prospect Park Alliance, la restauración implica el mayor esfuerzo de renovación paisajística en el parque desde la apertura del complejo Lakeside en 2013, que requirió una inversión de USD 74 millones.

El Vale of Cashmere fue inaugurado originalmente en 1867 como jardín ornamental y punto de encuentro social, pero perdió protagonismo tras la segunda mitad del siglo XX por falta de mantenimiento y cambios en los usos del espacio público.

Obras y cambios previstos en el parque

El rediseño integral del paisaje, de acuerdo con estimaciones de Secret NYC, demandará cuatro años de trabajo y modificará sustancialmente el Vale of Cashmere.

Las intervenciones incluyen la restauración de fuentes históricas, la recuperación de elementos arquitectónicos originales y la plantación de especies nativas para mejorar la resiliencia ecológica del parque.

La financiación principal proviene de fondos municipales y una subvención adicional de USD 300.000 para programas de reforestación comunitaria durante tres años (Secret NYC)

Además, habrá sistemas de drenaje sostenible y señalización educativa para sensibilizar a los visitantes sobre la conservación ambiental.

Cuando finalicen las obras, el área contará con espacios para la contemplación, el contacto con la naturaleza y la reunión al aire libre.

El proyecto promoverá la participación de la comunidad local, con talleres de jardinería, acciones de voluntariado y programas educativos enfocados en la biodiversidad urbana.

Liderazgo institucional y relevancia para Nueva York

La Prospect Park Alliance y NYC Parks lideran la transformación, que ha sido definida como la mejora más significativa de Prospect Park en más de una década.

El proyecto establece un nuevo estándar para la recuperación de espacios verdes históricos en Nueva York, con el objetivo de reforzar la función ecológica y social del parque para las próximas generaciones.

Desde la Prospect Park Alliance señalan que la intervención permitirá que el parque recupere su rol como pulmón verde de Brooklyn y punto de referencia nacional para iniciativas de restauración urbana.

La restauración del Vale of Cashmere cumple una función ambiental y se alinea con tendencias globales de revitalización de espacios públicos y adaptación al cambio climático, según expertos en urbanismo y sostenibilidad.

El avance de la obra será monitoreado por organismos municipales y organizaciones ambientales para asegurar que se cumplan los objetivos ecológicos y sociales propuestos.