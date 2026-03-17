El Senado de Nueva York analiza regular el uso de luces exteriores en viviendas y comercios

La Ley de Protección de los Cielos Oscuros en Nueva York busca reducir la contaminación lumínica regulando el uso de luces exteriores nocturnas (REUTERS/Bing Guan)

La iniciativa conocida como “Ley de Protección de los Cielos Oscuros” podría transformar la manera en que los neoyorquinos iluminan sus hogares y comercios durante la noche. Presentada en el Senado del Estado de Nueva York por el senador Brad Hoylman-Sigal y varios copatrocinadores, la propuesta busca un cambio sustancial en la gestión de la luz artificial exterior, abarcando desde viviendas particulares hasta instalaciones comerciales y espacios públicos. El objetivo es afrontar la contaminación lumínica y sus efectos asociados, a través de una regulación que impactaría tanto en la vida cotidiana urbana como en entornos residenciales en todo el estado.

El alcance de este proyecto de ley es amplio, ya que plantea la regulación de diversos tipos de iluminación exterior. Entre los dispositivos que quedarían bajo la nueva normativa se incluyen los reflectores residenciales, la iluminación ascendente en edificios, los focos comerciales y las vallas publicitarias. La regulación pretende preservar y mejorar la experiencia del cielo nocturno para la población, pero también establece objetivos concretos en materia de seguridad, protección de la fauna silvestre y eficiencia energética. En esencia, la propuesta busca que la iluminación exterior se utilice de manera responsable y dirigida, minimizando el desperdicio de energía y el impacto ambiental, al tiempo que se mantiene la seguridad necesaria en espacios públicos y privados.

Reglas y obligaciones propuestas para la iluminación exterior

La propuesta obligaría a viviendas y negocios de Nueva York a apagar las luces exteriores desde las 23:00 hasta el amanecer, salvo excepciones específicas (REUTERS/Bing Guan)

La normativa propuesta establece un marco claro sobre cómo y cuándo debe emplearse la luz artificial durante la noche. Según el texto del proyecto, todas aquellas luminarias exteriores que no cumplan con los nuevos estándares de diseño deberán apagarse entre las 23:00 y el amanecer. Solo se exceptúan aquellas luces equipadas con sensores de movimiento, siempre y cuando se apaguen automáticamente en un plazo máximo de quince minutos. Esta disposición implica que elementos comunes, como los focos de jardín o la iluminación decorativa permanente en edificios, quedarían sujetos a la obligación de apagarse durante la noche, a menos que sean adaptados para ajustarse a la normativa.

Otro pilar central del proyecto de ley es la exigencia de instalar luminarias “protegidas”. Esto significa que la luz debe estar dirigida hacia abajo, en lugar de proyectarse hacia el cielo, con el fin de reducir una de las principales fuentes de contaminación lumínica. Así, la iniciativa busca modificar no solo el horario de uso de la iluminación exterior, sino también la forma en que estas fuentes de luz interactúan con el entorno nocturno.

Excepciones contempladas en la legislación

Existe una consideración especial para los recintos deportivos al aire libre

La propuesta legislativa no es absoluta y contempla una serie de excepciones cuidadosamente definidas. Entre las luminarias que quedarían excluidas de la obligación de apagado nocturno figuran aquellas necesarias para el funcionamiento de aeropuertos, autopistas, obras de construcción y servicios de emergencia, así como otras asociadas a cuestiones de seguridad. Además, las luces decorativas de temporada y las pequeñas luminarias de baja potencia estarían exentas del cumplimiento de la norma.

También existe una consideración especial para los recintos deportivos al aire libre: podrán mantener encendidas las luces después de las 23:00 únicamente el tiempo indispensable para finalizar los partidos en curso. De este modo, la propuesta busca equilibrar la reducción de la contaminación lumínica con la continuidad de actividades esenciales y recreativas, sin afectar la seguridad ni la vida comunitaria.

Plazos para la implementación y adaptaciones necesarias

La entrada en vigor de la normativa está prevista para el 1 de enero de 2028, ofreciendo un plazo de adaptación técnica y económica a todos los afectados

Si la ley es aprobada, los nuevos requisitos entrarían en vigencia el 1 de enero de 2028. Este plazo concede a los propietarios y responsables de instalaciones varios años para realizar las modificaciones necesarias. Las adaptaciones posibles incluyen la actualización de luminarias, la instalación de temporizadores o la incorporación de sensores de movimiento, permitiendo así una transición gradual hacia el cumplimiento de los nuevos estándares.

La planificación de este período de gracia responde a la necesidad de facilitar la adaptación técnica y económica de viviendas, comercios y entidades públicas, minimizando el impacto inmediato de la medida y asegurando una implementación efectiva a largo plazo.

Argumentos y motivaciones detrás de la propuesta

El objetivo central es preservar el cielo nocturno, proteger la fauna silvestre y avanzar en eficiencia energética en Nueva York mediante esta ley (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes impulsan la Ley de Protección de los Cielos Oscuros sostienen que la iniciativa va mucho más allá de la posibilidad de volver a ver las estrellas en la ciudad. Diversos estudios han vinculado la iluminación artificial nocturna con interrupciones en la migración de aves, desperdicio de energía y alteraciones en los patrones de sueño de los seres humanos. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York se ubica en un corredor migratorio clave, donde las luces brillantes pueden desorientar a las aves que vuelan de noche, generando un impacto directo en la biodiversidad y en los recursos energéticos.

El ahorro energético y la reducción de la huella de carbono son otros puntos centrales del proyecto. La propuesta busca disminuir el consumo innecesario de electricidad, contribuyendo así al cumplimiento de metas medioambientales locales y globales. Además, reducir la exposición a la luz artificial nocturna podría mejorar la calidad del descanso y la salud de la población, según han afirmado los promotores de la iniciativa.

Precedentes en otras ciudades de Estados Unidos

La regulación de la iluminación exterior no es nueva en Estados Unidos. Ciudades como Tucson, Arizona y Flagstaff, ambas situadas cerca de grandes observatorios astronómicos, aplican desde hace años reglas estrictas de gestión lumínica. Además, decenas de comunidades estadounidenses han adoptado directrices de “cielo oscuro”, siguiendo ejemplos exitosos de reducción de la contaminación lumínica. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, estas experiencias han demostrado que es posible equilibrar las necesidades de iluminación con la protección del entorno nocturno y la vida silvestre.

Proceso legislativo pendiente y posibles debates

El proyecto de ley debe superar aún varias etapas antes de convertirse en ley. Primero, requiere la aprobación tanto del Senado como de la Asamblea Estatal de Nueva York y, posteriormente, debe ser firmado por el gobernador. El debate legislativo se perfila intenso, ya que, como ocurre con otras propuestas medioambientales, se prevé la confrontación entre grupos conservacionistas y sectores empresariales preocupados por la seguridad y la visibilidad nocturna. El futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad de sus impulsores para demostrar que la transición hacia cielos más oscuros puede realizarse sin poner en riesgo la seguridad ni la actividad económica.