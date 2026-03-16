Estados Unidos

La ex maestra Madison Paige Jones y su pareja enfrentan 38 cargos por delitos sexuales contra menores en Texas

Las autoridades presentaron cargos contra ambos tras una investigación que incluyó evidencia electrónica y testimonios de allegados, mientras la fianza total se acerca a los nueve millones de dólares

Guardar
Dispositivos electrónicos incautados por las
Dispositivos electrónicos incautados por las autoridades resultaron clave para documentar los delitos atribuidos a la pareja en Texas (Ellis County Sheriff's Office)

Una ex maestra sustituta de Texas y su pareja sentimental enfrentan 38 cargos graves, con fianzas que ascienden a casi USD 9 millones, por abusos cometidos contra una niña de cinco años que residía en el mismo hogar, un caso que sacudió al distrito de Midlothian debido al repudio social que generó la magnitud de las denuncias y la naturaleza de los testimonios recogidos durante la investigación.

Las autoridades acusan a Madison Paige Jones y a Zackery Dondlinger de delitos sexuales. Las fianzas impuestas reflejan la magnitud de los cargos: según el canal estadounidense de noticias Fox News, la suma alcanza USD 5 millones para Dondlinger y USD 3,8 millones para Jones, después de que un aumento en las acusaciones impulsara la revisión de estos montos a inicios de este mes.

El distrito escolar independiente de Midlothian confirmó a Fox News que Jones, de 30 años, trabajó como maestra sustituta en cuatro ocasiones el año anterior y que ya no mantiene vínculo con la institución. La administración escolar aseguró que no se vinculan los hechos con su labor profesional ni han ocurrido dentro de la escuela.

Jones fue arrestada el 19 de diciembre de 2025, dos días después de que una amiga suya reportara a la policía de Midlothian su preocupación por la conducta de Dondlinger hacia la menor. Ese contacto desencadenó la intervención policial y derivó en la detención, primero de Jones y cuatro días más tarde de Dondlinger, de 37 años, según informó la policía local al canal estadounidense de noticias Fox News.

La investigación se inició tras
La investigación se inició tras el aviso de una allegada, lo que permitió a los agentes de Midlothian identificar a los sospechosos y reunir pruebas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de los cargos y la investigación

Ambos detenidos enfrentan numerosos cargos detallados por el canal estadounidense de noticias Fox News: Jones está acusada de 13 cargos de asalto sexual agravado a menor, posesión de pornografía infantil, dos cargos de indecencia con un menor mediante contacto sexual y tres cargos de indecencia con un menor mediante exposición.

En el caso de Dondlinger, enfrenta un cargo por desempeño sexual de un menor de 14 años, 13 cargos de asalto sexual agravado de un menor, dos cargos de indecencia con un menor mediante contacto sexual, tres por exposición indecente y una orden judicial por delito grave.

La investigación judicial recopiló evidencia clave a través de dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos. El canal estadounidense de noticias Fox News detalló que detectives incautaron un iPhone y un iPad de Jones, así como dos iPhones pertenecientes a Dondlinger.

Afirman que en uno de los teléfonos de Jones existe un mensaje de Dondlinger que confirma que ella actuó bajo sus directrices al abusar de la menor, relato que la propia Jones habría entregado voluntariamente a los investigadores. Según los documentos judiciales citados por la filial de NBC, NewsChannel10, Jones declaró haber grabado videos del abuso y enviado ese material a Dondlinger a través de Snapchat.

La institución educativa confirmó que
La institución educativa confirmó que la acusada solo trabajó en el plantel de forma temporal y desvinculó el caso de cualquier actividad escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un testimonio recogido por la policía local indica que la denuncia original surgió cuando una mujer identificada como amiga de Jones expresó alarma por el comportamiento de Dondlinger hacia la víctima, lo que llevó a la intervención del departamento de policía de Midlothian, que terminó por involucrar a ambas personas.

En declaraciones recogidas por el canal estadounidense de noticias Fox News, funcionarios escolares explicaron que los hechos no se vinculan con su labor profesional en el distrito ni ocurrieron en instalaciones del centro educativo.

La comisaría de Ellis County es la encargada de la custodia de los acusados, quienes permanecen detenidos a la espera de proceso judicial.

Temas Relacionados

Abuso InfantilTexasDelitos SexualesInvestigaciónEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La Oficina del Sheriff de San Diego implementa inteligencia artificial para llamadas no urgentes

El nuevo sistema automatizado responde y deriva consultas que no son emergencias, permitiendo desviar un porcentaje significativo de comunicaciones y reduciendo el tiempo de espera para quienes requieren atención inmediata

La Oficina del Sheriff de

Trump afirmó que EEUU mantiene contactos con el régimen de Cuba: “Creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo”

El mandatario estadounidense aseguró que La Habana “quiere cerrar un acuerdo” e indicó que su administración hará “lo que sea necesario”

Trump afirmó que EEUU mantiene

Quién es Taylor Brown, la mujer trans elegida para dirigir la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ en Nueva York

Abogada reconocida por su trayectoria en derechos civiles, referente en la promoción de la igualdad y la justicia, ocupa un rol clave en el nuevo organismo municipal dedicado a proteger a comunidades históricamente marginadas

Quién es Taylor Brown, la

Ola de calor histórica amenaza al sur de California con temperaturas récord

Las previsiones meteorológicas indican que varias localidades del sur de California enfrentarán temperaturas extremas durante la próxima semana, con valores por encima de los habituales y registros que podrían superar marcas nunca vistas en marzo

Ola de calor histórica amenaza

La estación Dodge Ridge Mountain Resort suspende operaciones por ola de calor

El complejo ubicado en la Sierra Nevada interrumpió sus servicios debido al derretimiento de la nieve provocado por la llegada de temperaturas inusualmente altas, mientras que la reanudación de actividades dependerá de futuras nevadas y mejoras climáticas

La estación Dodge Ridge Mountain

TECNO

De un diagnóstico letal a

De un diagnóstico letal a la IA y una vacuna experimental: la historia del hombre que desafió al cáncer para salvar a su perra

De smartphone a PC: trucos para transformar tu teléfono en una computadora

Trucos para mejorar la señal del repetidor Wi-Fi y navegar sin corte

Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Google refuerza la seguridad infantil en YouTube con inversión en animación de IA

ENTRETENIMIENTO

Malcolm in the Middle regresa:

Malcolm in the Middle regresa: el elenco original y nuevas caras protagonizan el gran revival de Disney+

Un ritual global de horror llega con “Boda Sangrienta 2″

Peter Jackson pone fin al debate sobre El señor de los anillos: “Las versiones de cines son la única edición oficial”

De Bridgerton a Los Ángeles: así es la mansión de Kate Hudson que fusiona lujo, historia personal y tradición británica

Tras la polémica por su forma de caminar en la Semana de la Moda de París, Oprah Winfrey sorprendió con el verdadero motivo

MUNDO

Un dron incendió un tanque

Un dron incendió un tanque de combustible en el aeropuerto de Dubai y obligó a suspender vuelos

La propuesta de la Unión Europea a la ONU para habilitar el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a terroristas de Hezbollah en una operación en el sur de Líbano

Entre túneles, palacios enterrados y fuentes legendarias: los tesoros subterráneos de la Roma antigua

Aguas residuales en la agricultura: cómo impacta el riego en la seguridad de los alimentos