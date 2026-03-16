La ex maestra Madison Paige Jones y su pareja enfrentan 38 cargos por delitos sexuales contra menores en Texas

Dispositivos electrónicos incautados por las autoridades resultaron clave para documentar los delitos atribuidos a la pareja en Texas (Ellis County Sheriff's Office)

Una ex maestra sustituta de Texas y su pareja sentimental enfrentan 38 cargos graves, con fianzas que ascienden a casi USD 9 millones, por abusos cometidos contra una niña de cinco años que residía en el mismo hogar, un caso que sacudió al distrito de Midlothian debido al repudio social que generó la magnitud de las denuncias y la naturaleza de los testimonios recogidos durante la investigación.

Las autoridades acusan a Madison Paige Jones y a Zackery Dondlinger de delitos sexuales. Las fianzas impuestas reflejan la magnitud de los cargos: según el canal estadounidense de noticias Fox News, la suma alcanza USD 5 millones para Dondlinger y USD 3,8 millones para Jones, después de que un aumento en las acusaciones impulsara la revisión de estos montos a inicios de este mes.

El distrito escolar independiente de Midlothian confirmó a Fox News que Jones, de 30 años, trabajó como maestra sustituta en cuatro ocasiones el año anterior y que ya no mantiene vínculo con la institución. La administración escolar aseguró que no se vinculan los hechos con su labor profesional ni han ocurrido dentro de la escuela.

Jones fue arrestada el 19 de diciembre de 2025, dos días después de que una amiga suya reportara a la policía de Midlothian su preocupación por la conducta de Dondlinger hacia la menor. Ese contacto desencadenó la intervención policial y derivó en la detención, primero de Jones y cuatro días más tarde de Dondlinger, de 37 años, según informó la policía local al canal estadounidense de noticias Fox News.

La investigación se inició tras el aviso de una allegada, lo que permitió a los agentes de Midlothian identificar a los sospechosos y reunir pruebas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de los cargos y la investigación

Ambos detenidos enfrentan numerosos cargos detallados por el canal estadounidense de noticias Fox News: Jones está acusada de 13 cargos de asalto sexual agravado a menor, posesión de pornografía infantil, dos cargos de indecencia con un menor mediante contacto sexual y tres cargos de indecencia con un menor mediante exposición.

En el caso de Dondlinger, enfrenta un cargo por desempeño sexual de un menor de 14 años, 13 cargos de asalto sexual agravado de un menor, dos cargos de indecencia con un menor mediante contacto sexual, tres por exposición indecente y una orden judicial por delito grave.

La investigación judicial recopiló evidencia clave a través de dispositivos electrónicos decomisados durante los allanamientos. El canal estadounidense de noticias Fox News detalló que detectives incautaron un iPhone y un iPad de Jones, así como dos iPhones pertenecientes a Dondlinger.

Afirman que en uno de los teléfonos de Jones existe un mensaje de Dondlinger que confirma que ella actuó bajo sus directrices al abusar de la menor, relato que la propia Jones habría entregado voluntariamente a los investigadores. Según los documentos judiciales citados por la filial de NBC, NewsChannel10, Jones declaró haber grabado videos del abuso y enviado ese material a Dondlinger a través de Snapchat.

La institución educativa confirmó que la acusada solo trabajó en el plantel de forma temporal y desvinculó el caso de cualquier actividad escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un testimonio recogido por la policía local indica que la denuncia original surgió cuando una mujer identificada como amiga de Jones expresó alarma por el comportamiento de Dondlinger hacia la víctima, lo que llevó a la intervención del departamento de policía de Midlothian, que terminó por involucrar a ambas personas.

En declaraciones recogidas por el canal estadounidense de noticias Fox News, funcionarios escolares explicaron que los hechos no se vinculan con su labor profesional en el distrito ni ocurrieron en instalaciones del centro educativo.

La comisaría de Ellis County es la encargada de la custodia de los acusados, quienes permanecen detenidos a la espera de proceso judicial.