Estados Unidos impulsa en Texas un proyecto clave para asegurar tierras raras y limitar el dominio chino

La bandera estadounidense ondea sobre la mina de tierras raras Round Top en Texas, un proyecto clave para reducir la dependencia de Estados Unidos de China en minerales críticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del proyecto Round Top en Texas representa una apuesta estratégica para reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a China en el suministro de minerales de tierras raras, insumos clave tanto para la seguridad nacional como para la industria tecnológica, según declaraciones de la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, a FOX Business.

Este yacimiento, ubicado en el oeste del estado, ha sido catalogado como uno de los sitios con mayor concentración de tierras raras pesadas en América del Norte, lo que lo posiciona como un recurso de altísima relevancia para el futuro económico y geopolítico del país.

La explotación de estos recursos minerales en Texas podría aportar miles de millones de dólares a la educación pública estatal, afirmó Buckingham, y fortalecería la posición de Estados Unidos frente al dominio chino en la cadena global de suministro de estos insumos.

En diálogo con el canal, la funcionaria comentó que estas reservas regionales podrían modificar el equilibrio del mercado internacional y “hacer de Texas un lugar más seguro”, brindando autonomía en sectores críticos.

Los materiales extraídos de Round Top son esenciales para la fabricación de sistemas de defensa avanzados, semiconductores, baterías de alto rendimiento y procesos sofisticados de manufactura, explicó Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, en entrevista con FOX Business.

El proyecto Round Top en Texas impulsa la independencia de Estados Unidos frente a China en el suministro de minerales de tierras raras (Captura Fox News)

La aceleración del proyecto se integra a una estrategia nacional destinada a asegurar minerales críticos, proteger la cadena de suministro ante posibles interrupciones y limitar la influencia de China en la industria.

Impacto económico, educativo y estratégico

La importancia de Round Top radica no solo en la cantidad de tierras raras disponibles, sino también en la variedad y calidad de los minerales como disprosio, terbio y neodimio, vitales para la producción de imanes permanentes, vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos de última generación.

De acuerdo con Buckingham, la explotación eficiente de este yacimiento puede traducirse en recursos sostenibles para la educación pública de Texas, estableciendo un vínculo entre desarrollo minero, innovación tecnológica y bienestar social.

El avance del proyecto se encuentra alineado con una política federal que tiene como propósito garantizar el abastecimiento de insumos críticos, reducir la vulnerabilidad frente a shocks internacionales y promover empleos de alta especialización en Estados Unidos.

La diversificación de fuentes desde Texas apunta a evitar que la industria militar y tecnológica estadounidense dependa únicamente de proveedores extranjeros, un aspecto relevante dadas las tensiones comerciales y la competencia global.

Barbara Humpton resaltó que la aceleración de Round Top busca blindar la cadena de suministros nacional y dotar a las empresas estadounidenses de una base sólida para la innovación.

Round Top es considerado uno de los yacimientos más ricos en tierras raras pesadas de América del Norte, clave para la industria tecnológica (Captura Fox News)

A su juicio, “los minerales que se extraerán aquí son indispensables para la defensa y la competitividad industrial de Estados Unidos”, y anticipó que el proyecto podría convertirse en un modelo para otras regiones con potencial minero.

Infraestructura, cadena de valor e integración local

Las autoridades de Texas prevén inversiones considerables en infraestructuras de procesamiento interno, con el objetivo de consolidar la cadena productiva de tierras raras dentro del país.

Esta táctica permitirá reducir costos logísticos, minimizar riesgos asociados a la exportación de materiales sin procesar, generar empleos y aumentar la resiliencia ante interrupciones externas.

Según Buckingham, la rentabilidad prevista del proyecto generará un flujo constante de recursos para el sistema educativo estatal, así como impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico en la región.

El gobierno local contempla incentivos fiscales y capacitación para motivar la instalación de plantas de procesamiento y promover la especialización de la fuerza laboral.

El desarrollo de Round Top forma parte de una tendencia internacional donde la competencia global por minerales críticos impulsa a los países a diversificar fuentes y a garantizar la integración vertical de la cadena de suministro.

El proyecto Round Top en Texas, representado por la mina a cielo abierto y minerales de tierras raras, es clave para que Estados Unidos reduzca su dependencia de China en el suministro de estos recursos estratégicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo institucional, tanto estatal como federal, sostiene que la independencia tecnológica y la seguridad nacional están ligadas al fortalecimiento de iniciativas como esta.

Las próximas fases del proyecto comprenden la expansión de la capacidad extractiva, la construcción de nuevas plantas de procesamiento y el establecimiento de alianzas estratégicas con industrias tecnológicas y de defensa.

El plan es que Round Top se transforme en un pilar de la cadena de suministro de tierras raras en Estados Unidos, posicionando al país frente a los desafíos del siglo XXI y consolidando a Texas como un actor central en la seguridad económica y tecnológica global.