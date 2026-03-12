América Latina

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El entendimiento prevé una primera reunión entre expertos de ambos países en las próximas dos semanas para analizar iniciativas de cooperación en extracción y procesamiento

Chile y Estados Unidos acordaron iniciar un mecanismo de cooperación para coordinar acciones en el suministro de minerales críticos y tierras raras, recursos considerados estratégicos para la industria tecnológica y la transición energética.

El entendimiento se formalizó mediante una declaración conjunta firmada tras una reunión entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien encabezó la delegación de Washington durante la ceremonia de investidura del nuevo mandatario.

El acuerdo establece la apertura de consultas técnicas entre ambos gobiernos para analizar proyectos de cooperación en torno a la extracción, procesamiento y suministro de minerales considerados estratégicos para el desarrollo industrial. Según la Cancillería chilena, la primera reunión entre las contrapartes técnicas se realizará dentro de los próximos quince días.

El objetivo de estas consultas será desarrollar mecanismos que refuercen las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, así como identificar iniciativas conjuntas que permitan cubrir brechas en el abastecimiento de estos recursos. El documento oficial señala que las conversaciones también abordarán la gestión de chatarra proveniente de estos minerales y la evaluación de instrumentos de financiamiento, tanto estatales como privados, destinados a proyectos de inversión en el sector.

El texto considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el comunicado que detalló el alcance del acuerdo.

El documento añade que la cooperación busca promover “acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro”.

Los minerales críticos incluyen elementos como litio, cobre, cobalto y níquel, además de las denominadas tierras raras. Estos recursos se utilizan en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos, imanes industriales y otras tecnologías asociadas a la transición energética.

Chile ocupa un lugar relevante en este sector debido a su producción de materias primas. El país es el mayor productor mundial de cobre y concentra cerca de un tercio de las reservas globales de litio, un mineral clave para la fabricación de baterías utilizadas en la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía.

Las tierras raras, por su parte, comprenden un conjunto de 17 elementos químicos que poseen propiedades necesarias para múltiples aplicaciones tecnológicas. Aunque se encuentran distribuidas en diversas regiones del planeta, su extracción a gran escala presenta dificultades técnicas y económicas.

La cooperación anunciada se produce en un contexto de competencia internacional por el acceso a estos recursos. Los minerales críticos se han convertido en un componente central para sectores industriales vinculados a la energía, la defensa y la tecnología.

En el plano geopolítico, el acuerdo se firma mientras Estados Unidos y China disputan su influencia en el acceso a materias primas estratégicas. China es actualmente el principal proveedor mundial de tierras raras y domina gran parte de la capacidad de procesamiento de estos elementos, especialmente los utilizados en la fabricación de imanes industriales.

Estados Unidos ha impulsado en los últimos años diversas iniciativas para diversificar su suministro de minerales críticos. En febrero, Washington firmó acuerdos similares con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

Además, el gobierno estadounidense anunció recientemente la creación de una reserva estratégica de minerales críticos y tierras raras destinada a usos civiles en situaciones de emergencia, con un valor estimado en 12.000 millones de dólares.

La reunión entre Kast y Landau se realizó en el marco de la visita oficial de la delegación estadounidense para la ceremonia de cambio de mando presidencial en Chile. Durante el encuentro también participaron el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y representantes del gobierno estadounidense.

Chile mantiene acuerdos comerciales tanto con Estados Unidos como con China, lo que posiciona al país en un escenario de relaciones económicas con ambas potencias. Junto con Perú y Costa Rica, forma parte del grupo de países latinoamericanos que tienen tratados de libre comercio con los dos socios.

El mecanismo de consultas anunciado busca consolidar un marco permanente de cooperación en torno al desarrollo de proyectos y la coordinación de políticas relacionadas con el suministro de minerales críticos. Las autoridades chilenas indicaron que el proceso apunta a institucionalizar el diálogo técnico entre ambos países en esta materia.

(Con información de EFE)

