La tendencia de las “vacaciones para dormir” transforma el turismo en Estados Unidos

La tendencia de las sleepcations gana terreno en Estados Unidos al priorizar el descanso y la calidad del sueño en las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de las sleepcations (vacaciones para dormir) se consolida en Estados Unidos, donde cada vez más viajeros renuncian a las experiencias intensas para priorizar el descanso profundo durante sus vacaciones.

Según el informe de tendencias de viajes 2024 de Skyscanner citado por HuffPost, casi 50% de los viajeros estadounidenses reconocen prestar ahora más atención a la salud del sueño que hace algunos años. Este giro revela un cambio en las expectativas turísticas, en un contexto donde 1 de cada 3 adultos declara no dormir lo suficiente, según informó NBC News.

A diferencia de las tradicionales escapadas centradas en actividades turísticas, la sleepcation —definida por el especialista en hoteles Tanner Saunders de The Points Guy al medio HuffPost como “una estadía con la intención de lograr varias buenas noches de sueño”— propone un enfoque radicalmente distinto: alojarse en hoteles que adaptan cada detalle para favorecer el descanso.

Desde colchones inteligentes que regulan la temperatura y monitorizan los ciclos de sueño, hasta menús orientados a reducir el consumo de azúcar y la estimulación nocturna, la oferta se multiplica en todo el espectro hotelero, desde resorts de lujo hasta opciones económicas.

La sleepcation permite personalizar la experiencia con opciones que van desde retiros exclusivos hasta escapadas económicas enfocadas en el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia central de este fenómeno, explicada por expertos como Danielle Desir Corbett, conductora del pódcast “The Thought Card”, al medio HuffPost, es que el “déficit de sueño” afecta funciones cognitivas, el estado de ánimo, el peso y el sistema inmunológico, e incluso se vincula con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión.

Por eso, la sleepcation se presenta como un recurso poderoso de autocuidado, especialmente eficaz después de situaciones vitales de elevada tensión o para padres de niños pequeños con rutinas exigentes.

Hoteles que reinventan la experiencia del sueño con tecnología y servicios

La apuesta por el descanso abarca desde sofisticados programas de optimización del sueño con sensores y sistemas de iluminación circadiana —como en el Equinox Hotel de Nueva York— hasta amenidades sencillas como menús de almohadas ergonómicas con opciones antironquidos o suplementos de melatonina.

Según NBC News, algunos hoteles como el Conrad Orlando organizan retiros orientados exclusivamente al descanso, donde las bebidas “mocktail” reemplazan a los cócteles alcohólicos y las comidas tienden a ser cada vez más livianas hacia la noche para favorecer la conciliación del sueño.

Muchos hoteles complementan estos servicios con aplicaciones de meditación, diarios de sueños y máquinas de sonido blanco, mientras que los huéspedes pueden adaptar la experiencia solicitando habitaciones alejadas de fuentes de ruido o ajustando sus propios hábitos, como desconectar las alarmas o reducir la iluminación de los dispositivos electrónicos.

Los hoteles ofrecen programas de optimización del sueño con tecnología avanzada, menús saludables y rituales de relajación para sus huéspedes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y social: hacia una nueva cultura de vacaciones

El medio HuffPost destacó que el auge de la sleepcation refleja la necesidad de frenar el ritmo acelerado de los viajes contemporáneos, expuestos a la presión constante por maximizar el tiempo y la exposición en redes sociales. El gerente general de Virgin Hotels Dallas, Michael Bridges, subrayó que “el propósito es poner el bienestar físico y mental por encima de los itinerarios y las experiencias agotadoras”.

La sleepcation puede suponer también un ahorro, al destinar menos recursos a salidas, actividades y compras, como afirmó el experto en viajes Dave Grossman. Además, el formato resulta personalizable, desde retiros costosos en sitios exclusivos hasta simples “escapadas Do-It-Yourself” donde el núcleo es la intención de descansar.

Obstáculos de la tendencia: valor, coste y escepticismo médico

Especialistas como Abhinav Singh, director médico de Indiana Sleep Center, advierten que, aunque la sleepcation “funciona como un alivio puntual, no reemplaza los hábitos de sueño estables, que son decisivos para la salud a largo plazo”. El acceso a ciertos lujos, como colchones de alta tecnología, resulta inviable para muchos una vez finalizada la estancia.

La experiencia puede verse limitada para quienes buscan conocer al máximo un destino o interactuar con compañeros de viaje, dado que priorizar el reposo implica renunciar —temporalmente— a actividades turísticas.

Para muchos, la propuesta sigue resultando extraña. “¿Por qué gastar el dinero ganado con esfuerzo y el escaso tiempo libre solo para dormir fuera de casa?”, cuestionó la bloguera de viajes Colbie Holiday en diálogo con NBC News, antes de reconocer que los compromisos y distracciones domésticas impiden, muchas veces, un verdadero descanso.

El crecimiento de las sleepcations redefine la industria hotelera y las prioridades vacacionales, impulsando una nueva cultura del autocuidado entre los viajeros estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes optan por la sleepcation, los expertos recomiendan adoptar nuevos hábitos desde la preparación del viaje: elegir habitaciones tranquilas, evitar la estimulación antes de dormir y adaptar las comidas al ciclo natural del sueño. De este modo, el modelo ya redefine la industria hotelera y las prioridades vacacionales de una porción creciente de viajeros estadounidenses.