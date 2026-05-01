Estados Unidos

El candidato al Senado de Oklahoma, Barry Christian, fue hallado muerto dentro de un vehículo dos días después de haber sido visto por última vez

Las autoridades localizaron su cuerpo en un área rural, luego de que se reportara su desaparición el martes 28 de abril y se iniciara una búsqueda coordinada entre distintos cuerpos policiales y de investigación del estado

Guardar
Primer plano de Barry Christian, un hombre de cabello gris y ojos azules, vistiendo traje azul marino y corbata roja, sonríe frente a un fondo de follaje verde
La desaparición y muerte de Barry Christian, candidato al Senado de Oklahoma, conmocionó al estado y generó fuerte impacto político (Oklahoma State Bureau of Investigation)

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Barry Christian, candidato al Senado del Estado de Oklahoma, conmocionó a la opinión pública local y nacional. El político, de 54 años, fue visto por última vez el martes 28 de abril en Sayre, Oklahoma, y se reportó su desaparición al día siguiente, luego de que no se presentara a una reunión agendada. La noticia de su ausencia movilizó de inmediato a familiares y autoridades, quienes iniciaron la búsqueda en diversas zonas del estado.

La inquietud creció con el paso de las horas, hasta que el jueves 30 de abril por la mañana, la policía del condado de Beckham localizó un vehículo en el Área de Gestión de Vida Silvestre Sandy Sanders, una zona conocida por su extensión y escaso tránsito. El hallazgo fue realizado cerca de las 9:45 horas, cuando agentes identificaron una camioneta Ram gris modelo 2024 estacionada en el área. En su interior, encontraron el cuerpo de Christian, confirmando así el desenlace que muchos temían.

PUBLICIDAD

El lugar donde fue encontrado el vehículo, el Área de Gestión de Vida Silvestre Sandy Sanders, es un enclave con características rurales y de difícil acceso. El sitio se ubica en las afueras de Sayre y es frecuentado principalmente por amantes de la naturaleza y de actividades al aire libre, pero no es común que se utilice como ruta de paso o para actividades cotidianas. La elección de este lugar para abandonar el vehículo y donde finalmente se halló a Christian fue uno de los primeros aspectos que llamó la atención de los investigadores.

La camioneta Ram gris, identificada como modelo 2024, fue rápidamente reconocida por las autoridades, quienes ya contaban con la información del vehículo tras la denuncia de desaparición. El cuerpo sin vida de Christian fue hallado dentro del automóvil, lo que llevó a los presentes a activar el protocolo correspondiente para la preservación del lugar y la posterior investigación.

PUBLICIDAD

Parte delantera de una camioneta negra de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma (OSBI) con emblema, estacionada en un camino de tierra. Un oficial camina en el fondo
La OSBI asumió la investigación tras el hallazgo y confirmó la identidad del político mediante un comunicado oficial (Oklahoma State Bureau of Investigation)

Tras el hallazgo, el caso fue puesto en manos de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma (OSBI), que se hizo cargo de la investigación a solicitud del Departamento de Policía de Sayre. La OSBI difundió un comunicado en redes sociales en el que confirmaba el hallazgo y la identidad de la víctima, además de recalcar que Christian era candidato al Senado estatal. El cadáver fue trasladado a la Oficina del Médico Forense Jefe, responsable de determinar tanto la causa como la forma del fallecimiento, aspectos clave para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.

La coordinación entre el Departamento de Policía de Sayre, la policía del condado de Beckham y la OSBI fue fundamental para el desarrollo de las investigaciones iniciales. Desde el primer reporte de desaparición, todas las dependencias actuaron de manera conjunta, compartiendo información y recursos para dar con el paradero de Christian. La intervención de la OSBI aportó capacidad técnica y experiencia en casos de esta naturaleza.

La familia de Barry Christian expresó su dolor y desconcierto a través de comunicados y mensajes difundidos por medios locales. Brooklyn, hija del político, declaró a News 9: “Nuestro mundo está patas arriba ahora mismo. Todavía no estamos seguros de todo lo que pasó, así que les pido que actúen con compasión y traten el legado de mi padre con dignidad”. Agradeció el trabajo de los servicios de emergencia y la colaboración de los medios para difundir la historia de su padre. La hija menor de Christian también compartió recuerdos sobre su padre, a quien describió como alguien que “no deseaba nada más que proveer y proteger a su familia. Vivía solo para sus hijos. Amaba a su hija con todo su ser”.

Vista aérea de una camioneta pickup oscura atascada en una zanja de tierra con vegetación seca y el frente del vehículo visiblemente dañado
Barry Christian fue visto por última vez el 28 de abril y su cuerpo fue hallado en una camioneta Ram gris en el Área Sandy Sanders

Barry Christian era uno de los tres candidatos que participaban en las primarias republicanas para representar al Distrito 38 del Senado del Estado de Oklahoma. Su carrera política se encontraba en pleno desarrollo, con una campaña centrada en propuestas locales y un perfil activo en la comunidad. La noticia de su muerte interrumpió abruptamente el proceso electoral y generó conmoción entre simpatizantes y rivales.

Entre las reacciones públicas, destaca la de Joe Buchanan, uno de los oponentes de Christian en la contienda republicana, quien expresó en Facebook: “Carol y yo estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Barry Christian. Tenemos a su familia y amigos presentes en nuestras oraciones y esperamos que nuestra comunidad pueda unirse después de esta terrible tragedia”. El mensaje refleja el impacto que tuvo la noticia en el entorno político y social del distrito.

El caso sigue bajo investigación. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer las circunstancias en torno al fallecimiento de Christian. Se insta a quienes tengan información relevante a comunicarse con la línea confidencial de la OSBI, disponible al 1-800-522-8017 o escribir a tips@osbi.ok.gov. La causa y la forma de la muerte de Christian serán determinadas por el Médico Forense Jefe, mientras la comunidad espera respuestas sobre un suceso que ha dejado una profunda huella en el panorama político local.

Temas Relacionados

OklahomaBarry ChristianEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiante costarricense Sebastián Meléndez hará una pasantía en el mayor laboratorio científico del mundo

La oportunidad permitirá al universitario integrarse durante dos meses a proyectos internacionales de investigación y tecnología, acompañado por expertos de reconocimiento global en la frontera entre Francia y Suiza

Estudiante costarricense Sebastián Meléndez hará una pasantía en el mayor laboratorio científico del mundo

Banco Mundial aprueba $60 millones para mejorar sistema catastral panameño

Hoy día solo un 36 % del territorio nacional cuenta con información catastral, desactualizada en su mayoría

Banco Mundial aprueba $60 millones para mejorar sistema catastral panameño

El Borrego sorprende en el Zoológico La Aurora y cautiva a familias guatemaltecas

Las redes sociales del parque y del propio creador evidenciaron la interacción entre el visitante y los asistentes, así como su interés por difundir información acerca del cuidado y preservación de las distintas especies alojadas en el recinto

El Borrego sorprende en el Zoológico La Aurora y cautiva a familias guatemaltecas

Hondureños escapan de Rusia tras denunciar engaño laboral y presión para unirse a la guerra

Cinco hondureños lograron escapar de Rusia tras denunciar que fueron engañados con falsas ofertas de empleo y posteriormente presionados para integrarse a fuerzas militares en medio del conflicto con Ucrania.

Hondureños escapan de Rusia tras denunciar engaño laboral y presión para unirse a la guerra

Instituto Costarricense de Electricidad adjudica la red 5G a Ericsson en una operación de 220 millones de dólares

La designación del proveedor sueco se produce tras un proceso competitivo que dejó fuera a firmas como Samsung y Huawei, y establece la meta de desplegar la nueva infraestructura en el plazo de un año en Costa Rica

Instituto Costarricense de Electricidad adjudica la red 5G a Ericsson en una operación de 220 millones de dólares

TECNO

Qué significa la letra “D” y por qué no existe en los autos manuales

Qué significa la letra “D” y por qué no existe en los autos manuales

Google lanza Fuentes Preferidas para que elijas tú qué noticias ver y cuáles no

Así puedes desactivar la inteligencia artificial en tu Galaxy

La IA no mejora la atención al cliente sola: el factor que las empresas están ignorando

OpenAI se toma en serio la seguridad de las cuentas de ChatGPT: ahora incluirá llaves de seguridad físicas

ENTRETENIMIENTO

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo llega a Netflix y promete emocionar a toda la hinchada

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo llega a Netflix y promete emocionar a toda la hinchada

De la cerámica al jazz y la carpintería: la vida secreta de 9 celebridades que construyeron pasiones fuera de Hollywood

Semanas de entrenamiento, un salto mortal y exigencia absoluta: así Anne Hathaway se convirtió en Catwoman

La frase de Hey Jude que McCartney quiso eliminar y Lennon defendió como “la mejor del tema”

Andy Serkis habla sobre Viggo Mortensen y que Jamie Dornan interprete su papel de Aragorn: “Está encantado”

MUNDO

El régimen de Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca desesperadamente una ruta para proveer a China

El régimen de Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca desesperadamente una ruta para proveer a China

Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU

EN VIVO | Irán no puede romper el bloqueo de EEUU y busca una solución para venderle combustible a China

Ballenas, osos en extinción y paseos prohibidos: así Kaktovik busca recuperar el control del turismo polar en Alaska

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro