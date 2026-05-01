Las agencias estadounidenses ponen en marcha la Operación Tarjeta Roja para intensificar la seguridad antes de la Copa Mundial

La Operación Tarjeta Roja refuerza la seguridad en el norte de Texas ante la Copa Mundial, con intervención de agencias federales, estatales y locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Operación Tarjeta Roja ha iniciado en el norte de Texas, marcando el comienzo de una ofensiva coordinada por agencias federales, estatales y locales para reforzar la seguridad en la zona antes del arranque de la Copa Mundial. Este operativo, concebido como respuesta directa a los desafíos que supone la organización de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, tiene como propósito central reducir índices delictivos y garantizar un ambiente seguro para residentes y visitantes. La campaña, que se extenderá durante tres meses, fue activada a mediados de marzo y se mantendrá vigente hasta mediados de junio, coincidiendo con el primer partido del torneo.

La región de Dallas-Fort Worth (DFW), elegida como una de las principales sedes del campeonato, será escenario de nueve partidos, más que cualquier otra ciudad estadounidense, e incluso albergará una de las semifinales. Este hecho coloca a la zona metropolitana en el foco internacional, con expectativas de una afluencia masiva de visitantes provenientes de diversos países. La infraestructura local se ha adaptado para enfrentar este reto: los campos de entrenamiento se han distribuido estratégicamente en toda el área y el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison ha sido designado como centro de transmisión internacional, punto neurálgico para medios y logística global.

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La llegada de miles de aficionados y personal relacionado con el torneo ha impulsado a las autoridades a extremar precauciones. Ryan Raybould, fiscal federal del Distrito Norte de Texas, expresó el deseo de que quienes arriben al norte de Texas experimenten la reconocida hospitalidad de la región, desde su barbacoa y comida tex-mex hasta la promesa de un entorno seguro durante su estadía. El operativo no solo busca prevenir incidentes, sino también proyectar una imagen positiva de la región, mostrando que está preparada para proteger tanto a locales como a extranjeros.

El operativo busca reducir delitos y crear un entorno seguro tanto para residentes como para miles de visitantes extranjeros durante el torneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la Operación Tarjeta Roja se ha centrado especialmente en combatir los delitos violentos y los crímenes asociados al tráfico de personas y drogas. Las fuerzas de seguridad han definido como prioridades la persecución de individuos y organizaciones dedicadas a la violencia, el tráfico ilegal de personas y la distribución de sustancias prohibidas. “Nuestro objetivo son los delincuentes violentos, los traficantes de personas y los narcotraficantes”, afirmó Raybould, resaltando el enfoque selectivo de la campaña.

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Desde el inicio del operativo, se han desplegado recursos y estrategias para desarticular redes delictivas y retirar de circulación sustancias ilegales. Las autoridades han reportado la incautación de más de 70 kilos de metanfetamina, más de 31 kilos de cocaína y más de 15 kilos de fentanilo, así como la confiscación de 81 armas de fuego en acciones conjuntas entre agencias federales, estatales y locales. Estas cifras reflejan la magnitud de la problemática que enfrenta la región y la determinación de las instituciones para enfrentarla antes de la llegada de miles de visitantes.

En términos judiciales, el impacto de la operación también es significativo. Según datos oficiales, más de 130 personas han sido formalmente acusadas a nivel federal en el Distrito Norte de Texas, mientras que cerca de 40 individuos han sido arrestados en el Distrito Este. Estas acciones buscan no solo reducir la criminalidad inmediata, sino también enviar una señal clara a quienes pretendan aprovechar el evento para actividades ilícitas.

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El jefe Daniel Comeaux del Departamento de Policía de Dallas fue enfático al advertir a los potenciales infractores: “Si andan por ahí cometiendo delitos, usaremos todo el peso de la ley federal para mantenerlos en la cárcel. Los peores criminales serán sacados de las calles y los haremos responsables de sus actos”. Este mensaje busca desalentar cualquier tentativa delictiva y subraya la intención de las fuerzas del orden de actuar con firmeza en caso de violaciones a la ley durante el periodo previo y durante la Copa Mundial.

El Departamento de Policía de Dallas advierte que aplicará todo el peso de la ley federal a quienes cometan delitos durante la Copa Mundial

A la par de las acciones contra la delincuencia común y organizada, las autoridades han recordado al público ciertas restricciones específicas que regirán durante los partidos. Una de las medidas más destacadas es la prohibición del uso de drones sobre el estadio mientras se celebren los encuentros. Quienes infrinjan esta restricción enfrentarán cargos federales, reforzando así la voluntad de mantener el espacio aéreo seguro y libre de incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes y participantes.

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En conclusión, la puesta en marcha de la Operación Tarjeta Roja constituye una respuesta integral a los desafíos de seguridad que implica la organización de la Copa Mundial en una de las regiones más dinámicas y pobladas de Estados Unidos. Con una combinación de prevención, persecución penal y advertencias claras tanto a delincuentes como al público general, las autoridades buscan asegurar que la cita deportiva transcurra en un ambiente de tranquilidad y cordialidad, potenciando la imagen internacional de Dallas-Fort Worth como anfitriona de grandes eventos.