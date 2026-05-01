De la cerámica al jazz y la carpintería: la vida secreta de 9 celebridades que construyeron pasiones fuera de Hollywood

Muchos actores y músicos famosos destinan tiempo a negocios independientes que responden a motivaciones personales específicas (Composición Fotográfica)

A lo largo de los años, Teyana Taylor y Nicole Kidman, junto con Seth Rogen, Nick Offerman y Lucy Liu, se destacan entre las celebridades que han optado por desarrollar intereses personales fuera de su actividad artística principal.

Según una recopilación reciente de la revista de entretenimiento People, muchos actores, músicos y figuras del entretenimiento encontraron tiempo y espacio para dedicarse a proyectos personales al margen de la fama, el cine o la música. El medio subraya cómo estos negocios independientes y oficios poco convencionales reflejan motivaciones específicas y la decisión de dedicar tiempo a caminos alternativos.

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1. Teyana Taylor y su incursión en la escuela culinaria

Anunció en 2025 que comenzó estudios de artes culinarias y pastelería en la escuela culinaria estadounidense Auguste Escoffier School of Culinary Arts. La cantante y actriz ha mencionado que la cocina ha sido parte de su vida desde la infancia y decidió priorizar este proyecto personal frente a sus compromisos en la industria del entretenimiento. Volver a la cocina también tiene una fuerte carga familiar ligada a su historia.

Teyana Taylor estudia artes culinarias y pastelería en la Auguste Escoffier School of Culinary Arts para profundizar su pasión fuera del espectáculo (YouTube: @teyanataylor)

2. Nicole Kidman y su formación como doula de la muerte

Reveló en 2026 que está en proceso de formarse como doula de la muerte después de acompañar a su madre en la última etapa de su vida. Explicó que la experiencia la motivó a buscar cómo brindar apoyo emocional y espiritual a personas en procesos terminales. La actriz busca brindar apoyo emocional y espiritual en contextos donde notó situaciones de soledad en su propia familia. Kidman cree que este aprendizaje puede permitirle asistir a quienes atraviesan el final de la vida.

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Nicole Kidman se forma como doula de la muerte, motivada por su experiencia personal acompañando a su madre en etapas terminales (REUTERS/Caroline Brehman)

3. Seth Rogen y la venta de cerámica

El actor fundó la empresa de artículos para el hogar y cannabis Houseplant después de que su esposa sugiriera explorar la cerámica artesanal. Desde 2019, Rogen ha convertido ese hobby en un negocio con base en Los Ángeles, Estados Unidos, donde diseña y comercializa sus propias piezas. Señala que el trabajo manual en la cerámica se ha transformado en una actividad gratificante fuera del cine.

Seth Rogen crea Houseplant, una firma de cerámica y accesorios para el hogar en Los Ángeles, consolidando su dedicación al arte manual (YouTube: @sethrogen)

4. Nick Offerman y su negocio de carpintería

Está al frente de Offerman Workshop en Los Ángeles, Estados Unidos, un taller de carpintería que fundó en 2001 y en el que dirige a un equipo de artesanos que trabajan con técnicas tradicionales. El actor aprendió el oficio durante su infancia y hoy promueve el trabajo manual y la utilización responsable de la madera. Offerman también difunde el valor de la carpintería por medio de libros y charlas.

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Nick Offerman lidera Offerman Workshop, su taller de carpintería en Los Ángeles, promoviendo técnicas tradicionales y el uso responsable de la madera (YouTube: @nickofferman)

5. Lucy Liu como artista plástica con presencia en museos

Desarrolla desde hace años una carrera paralela como artista plástica: su obra incluye pintura, fotografía y escultura, y ha sido exhibida en museos y galerías internacionales. Aunque cuenta con reconocimiento en ambos campos, Liu admite que en ocasiones encuentra resistencia a que se le reconozca como actriz y artista visual de forma simultánea. Confía en que el público valorará su trabajo artístico sin ataduras a etiquetas previas.

Lucy Liu expone pintura, fotografía y escultura en museos internacionales, consolidando una doble trayectoria como actriz y artista visual (YouTube: @Lucyliu)

6. Paul Rudd, Hilarie Burton, Jeffrey Dean Morgan y la tienda de golosinas

Desde 2014, Paul Rudd y su esposa Julie, junto a Hilarie Burton y Jeffrey Dean Morgan, son propietarios de la tradicional tienda de golosinas de Rhinebeck, Nueva York, Samuel’s Sweet Shop. La adquirieron tras el fallecimiento del dueño original con el objetivo de conservar un espacio querido tanto para la comunidad como para sus familias. La tienda se ha transformado en un punto de encuentro para locales, reforzando los lazos vecinales.

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Paul Rudd, Hilarie Burton y Jeffrey Dean Morgan salvan la tienda Samuel’s Sweet Shop de Rhinebeck, convirtiéndola en un punto clave de la comunidad (YouTube: @samuelssweetshop)

7. Steve y Nancy Carell como propietarios de Marshfield Hills General Store

Compraron en 2008 la tienda general histórica de Marshfield Hills, Massachusetts, conocida como Marshfield Hills General Store, a la que acudían en su infancia. Buscaron así evitar el cierre del local y mantener viva una tradición local, dejando al frente a la hermana de Nancy. El comercio mantiene lazos activos con la comunidad y los Carell participan en sus actividades.

Steve y Nancy Carell mantienen el legado de la Marshfield Hills General Store, reforzando vínculos tradicionales en Massachusetts junto a su familia (YouTube: @marshfieldhillsgeneral)

8. Venus Williams y su empresa de diseño de interiores

Venus Williams fundó en 2002 la firma de diseño de interiores creada por la deportista, V Starr, en Florida, que se especializa en hoteles y viviendas de lujo. Entre sus proyectos destacados, incluido el diseño de la casa de su hermana Serena, resalta el cruce entre deporte y creatividad. Williams asegura que el diseño de interiores le ha permitido avanzar en otros campos fuera del tenis.

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Venus Williams dirige V Starr, una empresa de diseño de interiores de lujo en Florida, destacada por proyectos residenciales y hoteleros de alto nivel (YouTube: @vstarrdesign)

9. Jeff Goldblum y su liderazgo en una banda de jazz

Jeff Goldblum es referente de The Mildred Snitzer Orchestra, banda de jazz con la que realiza giras y produce grabaciones. Pianista desde la infancia, Goldblum mantiene la música como un interés constante a la par de su carrera en cine y televisión. En el escenario, puede mostrarse con naturalidad ante públicos distintos del habitual y experimentar otras formas de interacción artística.

Jeff Goldblum lidera The Mildred Snitzer Orchestra, consolidando su pasión de toda la vida por la música jazz junto a su labor actoral (YouTube: @jeffgoldblum)

A lo largo de los años, la incursión de celebridades en actividades ajenas a su carrera principal ha revelado la diversidad de intereses y talentos que se esconden detrás de la fama. Estas historias muestran que la búsqueda de nuevas pasiones y desafíos puede enriquecer tanto a las figuras públicas como a las comunidades a las que se vinculan.

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