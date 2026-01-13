México

Sleepcation: la tendencia entre millennials que usan sus vacaciones para dormir debido al cansancio extremo

En la búsqueda de un bienestar real, muchas personas optan por itinerarios que privilegian la relajación y la salud mental antes que el turismo tradicional

Guardar
Una generación cansada de la
Una generación cansada de la hiperconectividad está transformando sus escapadas en oportunidades para recargar energías y cuidar su mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias sociales y laborales, así como la necesidad de trabajar por más horas (con peores condiciones laborales) ha hecho de la generación millennial la generación agotada por excelencia.

Así lo revela un estudio que dio a conocer que 41% de los millennials suele usar su vacaciones no para salir de paseo o divertirse sino para dormir, además de otras encuentras e investigaciones que revelan datos similares que respaldan esta tendencia.

Dichos datos respaldan un fenómeno que ha sido nombrado por diversos medios extranjeros como sleepcation

El concepto de sleepcation implica organizar viajes cuyo principal objetivo es dormir bien y recuperar energías priorizando esta actividad por encima de los viajes y los encuentros con amigos, a diferencia de las tendencias que se veian en años pasados.

En su juventud, los millennials fueron la primera generación convirtió al viajar en un estilo de vida y una prioridad para muchos; sin embargo, la tendencia actual para esta generación marca un cambio significativo.

Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta realizada por Amerisleep el 37% de los empleados estadounidenses empleó días de descanso pagados exclusivamente para recuperar horas de sueño en el último año.

La tendencia es especialmente acentuada entre los millennials: el 43% de estos trabajadores optó por no viajar durante sus vacaciones, eligiendo simplemente descansar en casa mientras que en la Generación X y la Generación Z el porcentaje fue de 34% y 33% respectivamente y de tan solo 20% para los baby boomers.

Las vacaciones centradas en el
Las vacaciones centradas en el descanso permiten a los millennials desconectar, mejorar su bienestar y regresar renovados a la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los millennials usan sus vacaciones para dormir

Como muestran las cifras los millennials priorizan el sueño más que generaciones anteriores.

Entre las razones principales se encuentran el aumento de la conciencia sobre la importancia del descanso para la salud física y mental, así como la necesidad de equilibrar la vida laboral y personal en contextos marcados por el estrés y la hiperconectividad.

Según datos brindados por la compañía Sleep Number, los adultos jóvenes de entre 18 y 34 años intentan dormir al menos ocho horas diarias y tienden a acostarse en promedio a las 22:00.

La preferencia por viajes orientados al descanso surge como una respuesta al agotamiento acumulado y a la saturación de propuestas turísticas tradicionales.

Además, en Estados Unidos se ha visto que esta demanda de experiencias de descanso ha motivado a los hoteles de lujo y a los complejos turísticos a convertir esta necesidad en una opción de negocio, creando espacios que ofrecen lugares exclusivos con entornos y rutinas creadas especificamente para tener un sueño reparador.

Estudios recientes revelan que los
Estudios recientes revelan que los millennials priorizan dormir al menos ocho horas diarias para cuidar su salud física y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia redefine las prioridades de viaje de los millennials, quienes buscan beneficios tangibles para su bienestar a través de sus vacaciones.

Las sleepcations representan una opción que permite desconectar, mejorar el estado físico y mental y regresar a la rutina con mayor energía, según lo destacan fuentes del sector turístico consultadas por Revista Aire Libre.

Temas Relacionados

sueñotendenciassaludbienestarmillenialsmexico-noticias

Más Noticias

Conceden suspensión provisional a César Duarte contra vinculación a proceso

Lo anterior no implica que el exgobernador sea liberado

Conceden suspensión provisional a César

Tenoch Huerta y Mabel Cadena en “Avengers: Doomsday”, así reaparece Namor en el Universo Marvel

Los mexicanos vuelven en la esperada nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel con una imagen más poderosa e imponente

Tenoch Huerta y Mabel Cadena

Mañana se define la reforma electoral en Palacio Nacional, afirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal aseguró que el miércoles se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y la presidenta Claudia Sheinbaum

Mañana se define la reforma

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: liberan vialidad Sullivan en la alcaldía Cuauhtémoc

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a cuatro

Vinculan a proceso a cuatro presuntos miembros del CJNG en Guanajuato por ataque armado contra agentes

Quién es “El Monstruo de la Unión”, líder de la célula “Los Orejones” que fue detenido

Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de “La Barredora”

Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de ‘La Unión Tepito’

ENTRETENIMIENTO

Tenoch Huerta y Mabel Cadena

Tenoch Huerta y Mabel Cadena en “Avengers: Doomsday”, así reaparece Namor en el Universo Marvel

Álvarez Máynez pide a la Profeco que aclare los precios de boletos para BTS en CDMX antes de la venta

“Ella ya ganó”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel aparecen juntos en el programa Hoy tras rumores de romance

Aseguran que Alejandro Fernández fue hospitalizado de emergencia, pero no por apendicitis

Qué ver esta noche en Disney+ México

DEPORTES

Buffalo Bills vs Denver Broncos:

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final