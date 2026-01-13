Sleepcation: la tendencia entre millennials que usan sus vacaciones para dormir debido al cansancio extremo

Una generación cansada de la hiperconectividad está transformando sus escapadas en oportunidades para recargar energías y cuidar su mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias sociales y laborales, así como la necesidad de trabajar por más horas (con peores condiciones laborales) ha hecho de la generación millennial la generación agotada por excelencia.

Así lo revela un estudio que dio a conocer que 41% de los millennials suele usar su vacaciones no para salir de paseo o divertirse sino para dormir, además de otras encuentras e investigaciones que revelan datos similares que respaldan esta tendencia.

Dichos datos respaldan un fenómeno que ha sido nombrado por diversos medios extranjeros como sleepcation

El concepto de sleepcation implica organizar viajes cuyo principal objetivo es dormir bien y recuperar energías priorizando esta actividad por encima de los viajes y los encuentros con amigos, a diferencia de las tendencias que se veian en años pasados.

En su juventud, los millennials fueron la primera generación convirtió al viajar en un estilo de vida y una prioridad para muchos; sin embargo, la tendencia actual para esta generación marca un cambio significativo.

Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta realizada por Amerisleep el 37% de los empleados estadounidenses empleó días de descanso pagados exclusivamente para recuperar horas de sueño en el último año.

La tendencia es especialmente acentuada entre los millennials: el 43% de estos trabajadores optó por no viajar durante sus vacaciones, eligiendo simplemente descansar en casa mientras que en la Generación X y la Generación Z el porcentaje fue de 34% y 33% respectivamente y de tan solo 20% para los baby boomers.

Las vacaciones centradas en el descanso permiten a los millennials desconectar, mejorar su bienestar y regresar renovados a la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los millennials usan sus vacaciones para dormir

Como muestran las cifras los millennials priorizan el sueño más que generaciones anteriores.

Entre las razones principales se encuentran el aumento de la conciencia sobre la importancia del descanso para la salud física y mental, así como la necesidad de equilibrar la vida laboral y personal en contextos marcados por el estrés y la hiperconectividad.

Según datos brindados por la compañía Sleep Number, los adultos jóvenes de entre 18 y 34 años intentan dormir al menos ocho horas diarias y tienden a acostarse en promedio a las 22:00.

La preferencia por viajes orientados al descanso surge como una respuesta al agotamiento acumulado y a la saturación de propuestas turísticas tradicionales.

Además, en Estados Unidos se ha visto que esta demanda de experiencias de descanso ha motivado a los hoteles de lujo y a los complejos turísticos a convertir esta necesidad en una opción de negocio, creando espacios que ofrecen lugares exclusivos con entornos y rutinas creadas especificamente para tener un sueño reparador.

Estudios recientes revelan que los millennials priorizan dormir al menos ocho horas diarias para cuidar su salud física y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia redefine las prioridades de viaje de los millennials, quienes buscan beneficios tangibles para su bienestar a través de sus vacaciones.

Las sleepcations representan una opción que permite desconectar, mejorar el estado físico y mental y regresar a la rutina con mayor energía, según lo destacan fuentes del sector turístico consultadas por Revista Aire Libre.