Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron más de 40 posiciones de Hezbollah en un sólo día

Se observan múltiples explosiones impactando edificaciones durante el ataque aéreo en El Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber destruido más de 40 infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista Hezbollah en diversas áreas del sur del Líbano durante las últimas 24 horas.

Según fuentes de FDI, los ataques se dirigieron contra cuarteles generales, estructuras militares y otros puntos estratégicos empleados por militantes de Hezbollah para coordinar operaciones terroristas tanto contra las fuerzas israelíes como contra el territorio de Israel. Este patrón de ofensiva destaca la persistencia del conflicto transfronterizo en la región, donde las hostilidades han mantenido una intensidad significativa a lo largo del año, sumando episodios relevantes desde el inicio de 2024.

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Las FDI localizaron un puesto de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano

De acuerdo con la información difundida por FDI, los cuarteles generales que resultaron alcanzados operaban como centros para la planificación y promoción de complots activos contra objetivos israelíes. La embestida se concentró en instalaciones desde las cuales Hezbollah gestaba acciones contra la seguridad regional, reafirmando la dinámica de confrontación entre ambos actores y subrayando la escalada militar de las últimas semanas.

Más de 40 objetivos en 24 horas: ofensiva coordinada en territorio libanés

En una jornada marcada por la intensidad operativa, las FDI destruyeron más de cuarenta posiciones en el sur del Líbano, focalizándose en centros logísticos y estructuras de apoyo táctico. Las unidades israelíes informaron que, además de los ataques terrestres, durante la noche identificaron y presuntamente interceptaron un objetivo aéreo sospechoso en la misma zona, situación que obligó a activar las alertas de defensa y mantener la vigilancia ante posibles represalias.

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Bombardeos israelíes en el sur del Líbano. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Las FDI atacaron posiciones clave de Hezbollah dentro del sur del Líbano, destruyendo cuarteles generales y diversas instalaciones militares utilizadas como base logística y para la preparación de ofensivas contra Israel. El resultado inmediato fue la eliminación de capacidades materiales y operativas de la organización, con potencial impacto en la estabilidad geopolítica de la frontera entre ambos países.

Identificación e interceptación de objeto aéreo durante la noche

Fuentes militares confirmaron que anoche fue detectado un objetivo aéreo sospechoso, lo que derivó en la activación de los sistemas de alerta en la frontera sur de Líbano. El aparato fue aparentemente interceptado por la defensa israelí, manteniendo bajo estado de vigilancia a las unidades desplegadas en la zona, ante la posibilidad de nuevos incidentes o retaliaciones coordinadas por Hezbollah.

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El incidente de la noche se sumó a las operaciones terrestres cuando se activaron las alertas por la presencia de un objetivo aéreo sospechoso en el área atacada, refuerzo del ambiente de tensión sostenida en el área fronteriza.