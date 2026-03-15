La grabación de tareas domésticas impulsa nuevos trabajos en Los Ángeles

Cientos de residentes de Los Ángeles utilizan cámaras corporales en tareas domésticas para alimentar bancos de datos de inteligencia artificial y robótica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Los Ángeles, cientos de personas comenzaron a colocar cámaras en sus cuerpos mientras realizan tareas domésticas cotidianas, generando ingresos por actividades tan comunes como lavar los platos o cocinar. El crecimiento de esta modalidad, impulsada por el avance de la inteligencia artificial y robótica, transforma el trabajo en el hogar en insumo para el entrenamiento de robots.

Empresas tecnológicas recurren a trabajadores locales para captar en video los matices de los movimientos humanos y así perfeccionar la capacidad de los sistemas autónomos para desenvolverse en el mundo físico, según detalló el medio Los Angeles Times.

El crecimiento de este sector no es accidental: la consultora Grand View Research proyecta que el mercado global de recolección y etiquetado de datos superará los USD 17 mil millones hacia 2030. En paralelo, el banco Goldman Sachs estima que el mercado de humanoides podría alcanzar los USD 38 mil millones para 2035, con California como uno de los principales polos de desarrollo.

Este volumen de capital y demanda produjo una explosión de actividades enfocadas en el registro de tareas humanas, desde la preparación de alimentos hasta la limpieza, orientadas a alimentar gigantescos bancos de datos requeridos para el aprendizaje de los modelos robóticos.

El mercado global de recolección y etiquetado de datos, clave para el desarrollo de robots humanoides, superará los USD 17 mil millones hacia 2030 (Figure)

Cómo operan las empresas tecnológicas en la recolección de datos

El método es directo: empresas como Instawork, con sede en San Francisco y trayectoria en la provisión de trabajadores eventuales para estadios y hoteles, han derivado a la captación de datos humanos para la robótica.

La firma contrata a residentes de la ciudad para que graben, a través de dispositivos acoplados en la cabeza o las muñecas, actividades sencillas en sus viviendas y narren en voz alta cada paso. Las grabaciones, que pueden durar entre 2 y 15 minutos por tarea, se pagan a razón de USD 80 por dos horas de metraje útil, como relató Salvador Arciga, uno de los participantes entrevistados por Los Angeles Times.

El influjo de esta tendencia ha generado modelos de negocio diferenciados. Sunain, otra startup dedicada a la captura de datos humanos, provee cámaras de muñeca personalizadas a sus más de 1.400 colaboradores en Los Ángeles.

A diferencia de la rigidez de las tareas asignadas por Instawork, Sunain promueve tomas espontáneas en las que los participantes pueden alternar acciones o responder a estímulos del entorno, imitando la dinámica real de un hogar. El fundador de Sunain, Shahbaz Magsi, señaló al medio que esta aproximación busca que los robots, en el futuro, comprendan los cambios de contexto común en la vida diaria.

Los participantes en la grabación de videos domésticos pueden recibir hasta USD 80 por dos horas de material útil para inteligencia artificial física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencias de participantes y las empresas líderes

Uno de los protagonistas del fenómeno, Azzam Ahmed, inmigrante egipcio que vive con su esposa en Pasadena, compartió en Los Angeles Times que lograron USD 1.200 de ingresos al grabar actividades domésticas. El registro de sus movimientos incluye desde juegos de mesa hasta la preparación de shawarmas, detalle indispensable para que los algoritmos puedan reproducir acciones manuales complejas.

Ahmed, quien combina la labor de mecánico con estos trabajos de captura, resumió: “Estamos ganando dinero con algo que hacemos todos los días. Es como que nos paguen por respirar”.

Empresas como Encord, radicada en San Francisco, aprovecharon la expansión del sector y multiplicaron por 10 sus ingresos relacionados a la inteligencia artificial física en el último año, lo que les permitió recaudar USD 60 millones en inversiones.

Dentro del mismo ecosistema, la empresa Scale AI, respaldada por Meta, recolectó 100.000 horas de video con tareas para robótica. Su competidora Micro1, de Palo Alto, emplea a mil personas repartidas en 60 países para grabar tareas del hogar. Sunain, por su parte, lleva la recolección más allá de California, con 25.000 colaboradores en 30 países, desde Canadá hasta Malasia.

Desafíos, críticas y futuro del trabajo doméstico para IA

El funcionamiento cotidiano de quienes participan en la grabación puede verse alterado por el uso de los equipos y la presión de lograr videos técnicamente válidos. Ahmed mencionó que una de sus grabaciones fue descartada porque el vapor de un platillo tapó la imagen, complicando los pagos.

Además, trabajadores como Arciga admitieron que las notificaciones del teléfono durante la grabación o la incomodidad de portar el dispositivo prolongan la tarea más de lo esperado.

En un contexto de inflación y desempleo altos, las tareas para inteligencia artificial se consolidan como alternativa para complementar ingresos familiares en Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de estas nuevas formas de empleo no está exenta de cuestionamientos. Algunos críticos, citados por Los Angeles Times, consideran que el trabajo es extractivo y que la compensación no está a la altura, sobre todo dado el potencial de estas tecnologías para sustituir empleo humano a futuro.

Sin embargo, en un escenario de inflación y desempleo crecientes, numerosos trabajadores encuentran en estos empleos una vía para complementar sus ingresos y, en ocasiones, involucrar a toda la familia en proyectos de grabación de voz, video e imagen al servicio de la inteligencia artificial.

Frente a este fenómeno, el ejecutivo Shahbaz Magsi resumió que “es una de las mayores economías de trabajos eventuales que existirán en el mundo”. De esta manera, participantes del proyecto, señalaron que pese a que la tecnología genere temor y cambio, a la vez se abren nuevas oportunidades laborales.