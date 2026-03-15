El Congreso de EEUU debate entregar cheques de USD 3.000 al año financiados por un impuesto a multimillonarios

La propuesta Make Billionaires Pay Their Fair Share Act grava solo a los 938 multimillonarios estadounidenses con una tasa del 5% sobre su patrimonio neto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una propuesta legislativa presentada en el Congreso de Estados Unidos busca establecer cheques anuales de hasta USD 3.000 para millones de ciudadanos. El financiamiento está previsto mediante un impuesto federal del 5% dirigido exclusivamente a la riqueza de los multimillonarios del país.

La iniciativa, impulsada por Bernie Sanders y Ro Khanna, surge en respuesta al aumento del costo de vida y busca reducir la desigualdad económica, según informó el medio hispano de Nueva York El Diario NY. El mecanismo central del plan sería un impuesto específico sobre la fortuna de los 938 multimillonarios estadounidenses, sin afectar a quienes posean patrimonios inferiores a USD 1.000 millones.

El equipo de Sanders estima que la medida permitiría recaudar cerca de USD 4,4 billones a lo largo de la próxima década, recursos que se destinarían tanto a transferencias directas como a la ampliación de programas sociales esenciales.

La propuesta, denominada Make Billionaires Pay Their Fair Share Act, establece que los pagos directos beneficiarían a individuos que residan en hogares con ingresos iguales o inferiores a USD 150.000 anuales. Cada persona elegible, incluyendo adultos y menores, recibiría USD 3.000 al año.

Esto implica que una familia de cuatro integrantes podría percibir hasta USD 12.000 en el primer año de vigencia del programa, según el resumen legislativo presentado por Sanders y Khanna.

El impuesto a los multimillonarios: alcance y recaudación prevista

Los fondos recaudados, estimados en USD 4,4 billones a lo largo de una década, financiarían transferencias directas y la expansión de programas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de la iniciativa es aliviar la presión financiera sobre los sectores medios y bajos, afectados por el incremento sostenido de los precios en bienes y servicios básicos.

Sanders y Khanna aseguran que el nuevo impuesto permitiría financiar estos pagos directos y respaldar la expansión de servicios públicos como salud, educación y vivienda.

El impuesto propuesto recaería de forma exclusiva sobre las grandes fortunas, sin incidir en la carga fiscal de la clase media ni de los pequeños empresarios.

De acuerdo con el documento legislativo oficial, el tributo no se aplicaría a quienes posean menos de USD 1.000 millones en patrimonio neto, asegurando que solo una franja específica de contribuyentes asuma el costo de la reforma.

Destino de los fondos: programas sociales y servicios públicos

El plan también contempla compensar recortes previos a programas clave como Medicaid y el Affordable Care Act, restaurando unos USD 1,1 billones eliminados por legislaciones anteriores.

Además, prevé la ampliación de Medicare para cubrir prestaciones dentales, oftalmológicas y auditivas, áreas actualmente excluidas del sistema federal de salud.

En materia de vivienda, el proyecto asigna fondos para la construcción y renovación de hogares asequibles en todo el territorio estadounidense.

En el ámbito educativo, propone garantizar un salario mínimo anual de USD 60.000 para los docentes de escuelas públicas y limitar el gasto familiar en cuidado infantil a un máximo del 7% de los ingresos anuales, buscando reducir la carga financiera sobre los hogares con hijos pequeños.

Para la atención de adultos mayores y personas con discapacidad, la iniciativa incorpora mecanismos de cuidado domiciliario financiados a través de Medicaid, ampliando el alcance y la calidad de los servicios disponibles para estos grupos.

Argumentos de Sanders y Khanna sobre la desigualdad y la redistribución

El proyecto liderado por Sanders y Khanna enfrenta el proceso legislativo en el Congreso y encabeza el debate nacional sobre redistribución de la riqueza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los impulsores del proyecto sostienen que estos fondos contribuirían a fortalecer la estructura social y a reducir las brechas de acceso a derechos básicos en un contexto de desigualdad sin precedentes en Estados Unidos.

El senador Bernie Sanders afirmó: “En un momento de desigualdad sin precedentes en ingresos y en riqueza, esta legislación exige que la clase multimillonaria en Estados Unidos finalmente pague su parte justa de impuestos para que podamos crear una economía que funcione para todos”.

El representante demócrata Ro Khanna defendió la viabilidad del proyecto y consideró posible que “Estados Unidos puede gravar modestamente a los multimillonarios para asegurar que todos tengan una oportunidad justa mientras mantenemos nuestro motor de innovación”.

Khanna subrayó la contradicción de que regiones como Silicon Valley acumulen fortunas, mientras amplios sectores de la población enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas y gastos médicos.

De acuerdo con estimaciones de los legisladores, el patrimonio conjunto de los multimillonarios de Estados Unidos asciende a USD 8,2 billones.

Impacto fiscal en las grandes fortunas: cálculos y ejemplos

La propuesta incluye cálculos concretos sobre el impacto fiscal para las mayores fortunas. Por ejemplo, Elon Musk, cuya riqueza ronda los USD 833.000 millones, afrontaría una carga tributaria anual próxima a USD 42.000 millones.

En el caso de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, con un patrimonio estimado en USD 220.000 millones, la contribución sería de aproximadamente USD 11.000 millones al año, cifra similar a la que debería abonar Jeff Bezos, creador de Amazon.

El establecimiento de un impuesto dirigido únicamente a los multimillonarios busca, según sus promotores, equilibrar el sistema fiscal y generar recursos para programas sociales de amplio alcance.

Debate sobre pagos directos y otras alternativas de alivio económico

Los pagos directos propuestos a la población contrastan con otras iniciativas de alivio económico actualmente en discusión. De manera paralela, se debate una propuesta impulsada por el expresidente Donald Trump para otorgar dividendos arancelarios de USD 2.000 financiados a través de gravámenes al comercio internacional, aunque el proyecto enfrenta retrasos tras la invalidación de los aranceles por parte de la Corte Suprema.

Hasta el momento, la iniciativa liderada por Sanders y Khanna debe superar el trámite legislativo habitual en el Congreso antes de que los pagos puedan concretarse.

El debate en torno a este proyecto refleja una de las discusiones fiscales y sociales más relevantes de la última década en Estados Unidos: cómo redistribuir la riqueza extrema y garantizar un alivio económico efectivo para los hogares afectados por el aumento persistente del costo de vida.