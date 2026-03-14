Un perro con trastorno convulsivo y pérdida auditiva encontró dueño después de 700 días en un refugio de Florida

Chase, el perro con epilepsia y sordera parcial, encontró una familia después de 700 días en un refugio de Naples (Patty Baker Humane Society Naples)

Un perro con una historia de resiliencia y ternura logró conquistar a la comunidad de Florida y finalmente encontrar el hogar que tanto merecía. Chase, un canino de gran tamaño y expresivos ojos, pasó por un largo y complejo recorrido antes de hallar a la persona indicada. Su trayecto estuvo marcado por la espera, el rechazo y una serie de desafíos que, lejos de opacar su carácter, resaltaron su capacidad de adaptación y esperanza.

La vida de Chase dio un giro cuando fue trasladado a su segundo refugio de animales en Florida en noviembre de 2023. Antes de llegar allí, su paso por un “refugio rural” estuvo marcado por la indiferencia.

El traslado a Naples significó un cambio de entorno y nuevas posibilidades, aunque los primeros días no fueron sencillos. Chase seguía siendo uno más entre muchos animales, a la espera de la mirada compasiva de algún adoptante.

“Era un tipo grande, gracioso y adorable que solo necesitaba que alguien le diera una oportunidad”, dijo Becca Morris, directora ejecutiva de la Sociedad Protectora de Animales Patty Baker de Naples, al medio de comunicación The Dodo. “Nos alegramos de haber podido ser ese lugar para él” añadió.

El diagnóstico de epilepsia y las secuelas de sus cirugías dificultaron la adopción de Chase durante más de dos años (Patty Baker Humane Society Naples)

Desde su llegada, la salud de Chase se convirtió en un factor determinante para su futuro. Durante el proceso de rescate, sufrió una convulsión que llevó a los veterinarios a diagnosticarle epilepsia. Además de esta afección neurológica, padecía infecciones crónicas en los oídos, situación que finalmente obligó a los médicos a extirparle el conducto auditivo derecho. Esta intervención resultó en una pérdida de audición parcial, sumando otra dificultad a su ya delicado estado.

La combinación de epilepsia y sordera parcial complicó enormemente el proceso de adopción. De acuerdo con Becca Morris, directora ejecutiva de la Sociedad Protectora de Animales Patty Baker de Naples, la epilepsia suele ser un diagnóstico que genera temor en los potenciales adoptantes, sobre todo cuando no tienen experiencia previa con este tipo de afección. Aunque las convulsiones de Chase estaban totalmente controladas, la palabra “epilepsia” seguía pesando y generando desconfianza. Las secuelas de las cirugías de oído y la dificultad para oír también influyeron en la decisión de muchas familias, que dudaban sobre la posibilidad de brindarle los cuidados especiales que requería.

La Sociedad Protectora de Animales Patty Baker destaca la resiliencia y esperanza de Chase frente a los rechazos iniciales (Captura de video)

A pesar de las dificultades de salud, la personalidad de Chase nunca perdió su carácter alegre y esperanzado. Sin embargo, los días se extendieron mucho más de lo habitual en el refugio. Chase se mantuvo allí por más de 700 días, una cifra que evidencia los obstáculos adicionales que enfrentan los perros grandes en la búsqueda de un hogar. Según explican desde el refugio, en esa comunidad, los perros de gran tamaño suelen tener estancias prolongadas debido a restricciones de las asociaciones de propietarios, que imponen límites tanto en el peso como en las razas permitidas en los domicilios. Este tipo de normativas, sumadas a su historial médico, configuraron un panorama complejo para un animal que, sobre el papel, parecía poco atractivo para los adoptantes habituales.

Durante ese extenso periodo en el refugio, la organización buscó alternativas para mejorar la calidad de vida de Chase y aumentar sus posibilidades de adopción. Fue entonces cuando participó en el programa Rescue Recess, una iniciativa destinada a ofrecer a los animales experiencias fuera del refugio y la oportunidad de interactuar con personas ajenas al entorno habitual. En estas excursiones, Chase pudo conocer a “gente nueva” y mostrar su verdadero temperamento. El contacto con el exterior, las caminatas y la socialización permitieron que el perro mantuviera su actitud positiva y una esperanza intacta, a pesar del tiempo transcurrido.

El programa Rescue Recess permitió a Chase socializar fuera del refugio incrementando finalmente sus posibilidades de adopción (Crédito :Sociedad Protectora de Animales Patty Baker de Naples)

El programa resultó fundamental para sostener el ánimo de Chase y, finalmente, se convirtió en el puente hacia su nuevo hogar. Gracias a la visibilidad que le brindó Rescue Recess, Chase encontró a una persona dispuesta a comprender sus necesidades y a ofrecerle la vida que tanto esperaba. Según relató Becca Morris, la adoptante de Chase tenía una experiencia previa que resultó clave: ya había cuidado antes de un perro con epilepsia. Este factor fue decisivo, pues el diagnóstico no supuso ningún temor para ella. Además, dirige una clínica especializada en dolores de cabeza y convulsiones, lo que la convierte en una propietaria especialmente preparada para brindarle la atención y el cuidado que Chase necesita.

El desenlace para Chase es la culminación de una larga espera y una prueba de que, incluso ante condiciones adversas, el encuentro ideal es posible. El proceso de adopción no solo significó un cambio de vida para el perro, sino también una reivindicación de su carácter y una lección sobre la importancia de mirar más allá de los diagnósticos clínicos. Chase, el perro que fue ignorado durante meses, hoy disfruta de un hogar en el que su historia y sus necesidades son comprendidas y valoradas.