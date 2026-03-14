Tres tornados azotaron el centro de Georgia, causando daños en viviendas y dejando dos heridos

Tres tornados golpean el centro de Georgia dejando serios daños en viviendas y servicios básicos según el Servicio Meteorológico Nacional (AP)

La madrugada del jueves, el centro de Georgia fue escenario de una serie de eventos meteorológicos que alteraron la vida de miles de residentes. Tres tornados atravesaron la región en rápida sucesión, dejando a su paso daños materiales y al menos dos personas heridas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La cronología de los tornados, así como la magnitud de los fenómenos registrados, permiten dimensionar el impacto que sufrieron los condados de Macon, Bibb y Baldwin, donde las ráfagas de viento y la violencia de las tormentas sorprendieron a la población local en las primeras horas del día.

El primer tornado, el más potente de los tres, se formó cerca de Marshallville, en el condado de Macon, alrededor de las 6:41 a. m. Apenas minutos después, otro tornado tocó tierra cerca de Wesleyan, en el condado de Bibb, y, finalmente, un tercer fenómeno similar afectó la zona de Milledgeville, en el condado de Baldwin, a las 7:25 a. m. Durante esas horas, el centro de Georgia quedó bajo el asedio de tormentas severas, en un episodio que puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de los propios habitantes.

El tornado más potente, clasificado como EF2, devastó el condado de Macon con vientos de hasta 185 km/h y una trayectoria de casi ocho kilómetros (AP)

Los daños materiales provocados por los tornados resultaron extensos, con viviendas destruidas o severamente afectadas y decenas de árboles arrancados de raíz o fracturados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que al menos dos personas resultaron heridas como consecuencia directa de los tornados, aunque no se especificaron detalles sobre la gravedad de las lesiones. La caída de árboles y postes eléctricos provocó interrupciones en los servicios básicos y complicó las tareas de emergencia y rescate en varias zonas.

En cuanto a la magnitud del impacto, la destrucción de viviendas prefabricadas, el daño a infraestructuras agrícolas como silos y la afectación de líneas eléctricas reflejan la fuerza con la que los tornados golpearon la región. El episodio puso en alerta a los equipos de evaluación de tormentas, que trabajaron durante toda la jornada para determinar la extensión de los daños y establecer la ruta exacta de cada tornado.

El condado de Bibb sufrió un tornado EF1 que provocó afectaciones en viviendas, árboles y cortes en la electricidad, sin registrar víctimas fatales (AP)

El tornado más fuerte registrado esa madrugada ocurrió cerca de Marshallville, en el condado de Macon. Clasificado como un tornado EF2, los investigadores confirmaron que los vientos alcanzaron velocidades de entre 177 y 185 km/h, lo que permitió al fenómeno dejar una estela de devastación de casi 8 kilómetros de largo y unos 557 metros de ancho. Cuatro casas prefabricadas fueron destruidas por completo, una quinta resultó volcada y dos silos sufrieron la pérdida de sus partes superiores. Numerosos árboles fueron quebrados o arrancados de raíz, agravando la situación para los habitantes de la zona. Además, se reportaron dos heridos durante el paso de este tornado, según informaron las autoridades locales.

El segundo tornado tuvo lugar en el condado de Bibb, cerca de Wesleyan. De acuerdo con la información oficial, este fenómeno fue clasificado como un tornado EF1 con vientos máximos de 160 km/h. La trayectoria del tornado se extendió por unos 5,5 kilómetros y su ancho alcanzó los 183 metros. Los daños reportados incluyeron afectaciones en viviendas particulares, árboles caídos y cortes en el suministro eléctrico debido a la caída de postes y cables. Aunque este tornado fue menos intenso que el ocurrido en Macon, la combinación de viento y lluvia generó preocupación entre los residentes y motivó la intervención inmediata de equipos de emergencia para restablecer las condiciones de seguridad.

El tornado de menor intensidad, clasificado como EF0, impactó la zona de Milledgeville y causó daños principalmente en árboles y una escuela primaria (AP)

El tercer evento se produjo en Milledgeville, en el condado de Baldwin, aproximadamente a las 7:25 a. m. En este caso, el tornado fue clasificado como EF0, con vientos cercanos a 120 km/h. El fenómeno avanzó por las vías de State Dairy Farm Road y Blandy Road, antes de ingresar a la ciudad. Los equipos de evaluación de tormentas registraron daños principalmente en árboles, los cuales fueron derribados a lo largo de la ruta del tornado. Además, se reportaron daños materiales en una escuela primaria ubicada sobre Blandy Road, aunque no se mencionaron heridos en este caso.

Dos personas resultaron heridas tras el paso de los tornados en Georgia, aunque las autoridades no especificaron la gravedad de sus lesiones (AP)

En la localidad de Forsyth, cercana a las zonas más afectadas, los residentes informaron que varios árboles fueron arrancados de raíz o quebrados durante la tormenta. Si bien las autoridades locales no confirmaron de inmediato la presencia de un cuarto tornado en Forsyth, reconocieron que los daños observados podrían estar asociados a un fenómeno de este tipo, motivo por el cual se mantuvieron en alerta ante la posibilidad de nuevos hallazgos tras la evaluación de los expertos.

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Equipos de la Agencia de Gestión de Emergencias de Georgia, la Agencia de Seguridad Nacional, agencias locales de gestión de emergencias, la Cruz Roja Americana y socorristas participaron activamente en las labores de asistencia y recuperación. El gobernador Kemp emitió un comunicado el viernes por la mañana en el que agradeció la labor de todos los organismos y voluntarios involucrados en la respuesta a la emergencia. Kemp destacó el compromiso de las autoridades estatales y locales para atender cualquier necesidad adicional en los próximos días, subrayando la importancia de la colaboración entre distintas agencias para enfrentar el impacto de las tormentas que sorprendieron al centro de Georgia.