Migrantes que planean salir de Estados Unidos con deudas fiscales o bancarias podrían enfrentar consecuencias legales

Las personas migrantes y residentes que dejan Estados Unidos con deudas fiscales o bancarias permanecen sujetas a embargos, demandas y sanciones, según el IRS. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

Personas migrantes y residentes que dejan Estados Unidos, según organismos como el Departamento del Tesoro y la agencia federal tributaria, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), enfrentan riesgos de embargo, demandas y restricciones administrativas si abandonan el país con compromisos económicos o fiscales pendientes. Las nuevas disposiciones que entrarán en vigor en 2026 refuerzan los controles sobre quienes salen del país sin regularizar sus deudas fiscales, afectando a ciudadanos, titulares de residencia y personas en situación irregular.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia federal tributaria, precisa que la salida de Estados Unidos no extingue la responsabilidad de pagar impuestos ni otras deudas personales. Los procesos de cobro, acumulación de intereses y penalidades se mantienen vigentes, y los acreedores pueden solicitar a los tribunales estadounidenses la incautación de bienes y fondos que permanezcan bajo jurisdicción nacional. El IRS advierte que el estatuto de limitaciones para el cobro de deudas fiscales puede extenderse si el contribuyente reside fuera de Estados Unidos más de seis meses.

El contexto legal se modifica a partir de 2026, cuando la administración federal implementará restricciones adicionales para quienes acumulen deudas fiscales superiores a USD 66.000. Las medidas, contenidas en la ley fiscal federal, incluyen la negación o revocación del pasaporte estadounidense y la imposibilidad de realizar ciertos trámites migratorios y bancarios, según lo establecido en la normativa oficial.

Persistencia de deudas bancarias y de tarjetas al abandonar el país

Las deudas contraídas con bancos comerciales, como Bank of America o Wells Fargo, tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas no desaparecen tras abandonar Estados Unidos. Estas entidades financieras pueden solicitar a los tribunales la incautación de bienes, cuentas bancarias o propiedades bajo jurisdicción estadounidense. El historial crediticio negativo puede condicionar la obtención de financiamiento en el futuro si el deudor regresa al país.

El IRS señala que los acreedores mantienen el derecho de reclamar judicialmente el cobro de deudas en tanto existan activos en territorio estadounidense. El abandono de la residencia en Estados Unidos no otorga protección automática frente a embargos o demandas legales.

A partir de 2026, las nuevas regulaciones federales permiten la revocación o negación del pasaporte estadounidense a quienes adeuden más de USD 66.000 en impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obligaciones fiscales al migrar fuera de Estados Unidos

Ciudadanos y residentes fiscales de Estados Unidos están obligados a declarar y pagar impuestos federales aun cuando establecen domicilio en el extranjero. Si una persona mantiene una deuda fiscal, los intereses y penalidades siguen acumulándose hasta que la deuda se pague por completo.

El estatuto de limitaciones para la cobranza fiscal puede suspenderse si el contribuyente permanece fuera de Estados Unidos más de seis meses, ampliando el periodo legal para exigir el pago. Desde 2026, el IRS tendrá la facultad de tramitar la negación o revocación del pasaporte para quienes adeuden más de USD 66.000, reforzando la presión para regularizar la situación fiscal.

Embargo de bienes en el extranjero

El marco legal de Estados Unidos permite a las autoridades fiscales y a los acreedores solicitar la incautación de bienes, cuentas bancarias, vehículos o propiedades ubicadas en el país, aun cuando el titular resida en el extranjero. El IRS y los bancos pueden ejecutar sentencias judiciales sobre activos bajo jurisdicción nacional.

Si el deudor carece de bienes o cuentas en Estados Unidos, la probabilidad de embargo disminuye; sin embargo, la obligación de pago permanece y puede influir en futuros trámites migratorios o financieros.

Las deudas con bancos, tarjetas de crédito e hipotecas no desaparecen al abandonar Estados Unidos y pueden derivar en incautaciones de bienes bajo jurisdicción nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deudas y familiares tras la migración

En Estados Unidos, las deudas personales no se transfieren automáticamente a familiares si el titular abandona el país con obligaciones impagas. La responsabilidad corresponde exclusivamente al deudor original, excepto cuando existen co-firmantes o avalistas, quienes sí asumen la obligación legal de pago ante el incumplimiento. Si la deuda pertenece a una cuenta conjunta, los demás titulares deben responder por el monto total pendiente.

El IRS y las entidades financieras, como Citibank o JPMorgan Chase, aclaran que hijos, cónyuges, padres u otros familiares no heredan ni asumen deudas personales del migrante. Las agencias de cobro únicamente pueden exigir el pago a co-firmantes u obligados legales vinculados al crédito. Un historial negativo puede impactar indirectamente a la familia al buscar productos financieros conjuntos, pero no genera responsabilidad directa.

Cambios legales y consecuencias desde 2026

Las reformas federales previstas para 2026 aumentan las sanciones administrativas y migratorias asociadas a deudas fiscales. El IRS podrá solicitar al Departamento de Estado la negación o revocación del pasaporte de quienes mantengan deudas fiscales por encima de USD 66.000. Además, se crearán mecanismos adicionales para verificar el cumplimiento tributario en trámites migratorios y bancarios. Estas disposiciones buscan asegurar el cobro de impuestos y fortalecer el control gubernamental sobre las obligaciones económicas de quienes abandonen el país sin regularizar su situación financiera.

El historial de crédito negativo generado por deudas impagas en Estados Unidos puede dificultar futuros trámites financieros y bancarios al regresar al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preguntas frecuentes sobre migrantes, deudas y obligaciones legales en Estados Unidos

¿La deuda desaparece al dejar el país?

No. Las obligaciones financieras y fiscales se mantienen vigentes. Los procesos legales y los intereses continúan hasta que el adeudo sea saldado.

¿Puede negarse la renovación del pasaporte por una deuda fiscal?

Sí. Si la deuda fiscal supera los USD 66.000, el IRS puede solicitar la denegación o revocación del pasaporte estadounidense a partir de 2026.

¿Las deudas afectan trámites migratorios?

El incumplimiento de obligaciones fiscales puede limitar el acceso a trámites migratorios y a ciertos beneficios oficiales.

¿Qué sucede si la persona no posee bienes en Estados Unidos?

El embargo resulta más difícil, pero la historial negativo subsisten en los registros oficiales, lo que puede afectar futuras solicitudes o el regreso al país.

¿Las deudas quedan a cargo de la familia si el migrante se va?

No. Solo los co-firmantes, avalistas o titulares conjuntos asumen la obligación legal de pago. Los demás familiares no heredan ni asumen la deuda.

¿Es recomendable buscar asesoría legal antes de salir?

El IRS y las autoridades sugieren consultar con especialistas legales y financieros antes de abandonar Estados Unidos si existen deudas pendientes.

Implicancias para quienes abandonan Estados Unidos con deudas

La permanencia de obligaciones legales y fiscales para quienes dejan Estados Unidos sin resolver sus deudas se mantendrá bajo control de las autoridades. Las medidas que entrarán en vigor en 2026 incrementan la capacidad del Estado para sancionar a quienes incumplan con sus compromisos, lo que puede afectar la movilidad internacional y el acceso a servicios y trámites en el futuro.