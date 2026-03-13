El motivo por el que Carolyn Bessette dejó su carrera en Calvin Klein después de casarse con JFK Jr.

Carolyn Bessette destacó en Calvin Klein por su gestión de desfiles y la atención a celebridades como Annette Bening y Diane Sawyer (Captura de video).

En pleno auge de su carrera en Calvin Klein, Carolyn Bessette renunció a su puesto tras casarse con John F. Kennedy Jr. en 1996. La decisión respondió a la expectativa de que la esposa del fundador de la revista George priorizara la imagen pública de su marido y el futuro del medio, creado en 1995, según explicó Sasha Chermayeff, amiga de Kennedy Jr. desde la secundaria, al portal estadounidense Page Six.

Bessette dejó su carrera en el sector de la moda debido a que la exposición mediática, los intereses comerciales y la relación entre George y la industria fashion generaban un conflicto de intereses para los anunciantes de la publicación, indicó Chermayeff. Esta presión para relegar su desarrollo profesional reflejaba la percepción dominante en la década de 1990 de que las esposas de figuras públicas debían subordinar sus aspiraciones laborales.

La entrevistada por Page Six afirmó: “Se suponía que ella debía renunciar a todo para hacer que los movimientos profesionales de John fueran más aceptables para el mundo y me siento triste por eso”. Además, agregó: “Era una chica muy inteligente. Era muy culta. Le interesaban todo tipo de cosas”.

El ascenso de Carolyn y su renuncia a Calvin Klein

Tras egresar de la Universidad de Boston, Carolyn Bessette inició su carrera profesional como vendedora en una tienda de Calvin Klein en Massachusetts. Su desempeño la llevó al establecimiento principal de la marca en Nueva York, donde pasó de la atención en el piso de ventas a la dirección de producción de desfiles y a la gestión de clientas como Annette Bening y Diane Sawyer, consolidando una posición cada vez más cercana a Calvin Klein.

La serie de Hulu y FX Love Story, basada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy de Elizabeth Beller, atribuye a Calvin Klein la presentación entre Bessette y John F. Kennedy Jr., según el portal estadounidense Page Six.

Al narrar la salida de Bessette de la reconocida firma de moda, la ficción dramatiza su despedida con palabras de agradecimiento: “Espero que sepas lo profundamente agradecida que estoy contigo, por tu mentoría, tu amistad; has cambiado mi vida. Viste algo en mí y lo fomentaste, y por eso te estaré eternamente agradecida, de verdad”.

En el episodio dedicado a este momento, Klein se muestra sorprendido por la decisión y califica de inesperada la renuncia de Bessette, quien argumenta: “Mi trabajo es promover tu obra y ya no puedo hacerlo de la manera que ambos desearíamos”. Antes de su partida, Klein le reprocha que eligiera a Narciso Rodríguez y no a él como diseñador de su vestido de boda.

La visibilidad mediática y las exigencias sobre la imagen pública llevaron a Bessette a abandonar su puesto en la industria de la moda (Disney+/FX)

El vínculo entre Bessette y Kennedy Jr.

El vínculo entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se inició en la sede de Calvin Klein, según la revista Vogue. El noviazgo comenzó en 1992 y avanzó entre las reservas de Bessette y los vaivenes emocionales del heredero Kennedy, hasta culminar en una boda secreta el 21 de septiembre de 1996 en la isla de Cumberland, frente a la costa de Georgia, a la que asistieron solo 32 personas.

A pesar de los esfuerzos por mantener la privacidad, el regreso de los recién casados a Nueva York desencadenó una persecución sin precedentes por parte de los paparazzi. Kennedy Jr. pidió públicamente comprensión para la adaptación de Bessette a su nueva vida bajo la atención mediática.

Sin embargo, las presiones aumentaron. En 1998, la enfermedad de su primo Anthony Radziwill reforzó los lazos familiares, aunque comenzaron a surgir los rumores sobre infidelidad y la vigilancia periodística se intensificó.

La boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en 1996 marcó el inicio de una intensa atención de los paparazzi sobre la pareja.

En el verano de 1999, según Vogue, la crisis matrimonial se centró en el deseo de tener hijos y las dificultades para sobrellevar la exposición constante. Bessette expresó dudas sobre formar una familia en ese entorno, mientras Kennedy Jr. sentía el desgaste de la relación. Testimonios recogidos en el libro The Kennedy Curse de Edward Klein describen un matrimonio deteriorado y un posible divorcio inminente antes del trágico desenlace.

Finalmente, el 16 de julio de 1999, la avioneta pilotada por John F. Kennedy Jr. cayó en el Atlántico, frente a las costas de Massachusetts. A bordo viajaban también Carolyn Bessette y su hermana Lauren Bessette. Los cuerpos fueron hallados cuatro días después por buzos de la Marina de Estados Unidos. Kennedy Jr. tenía 38 años y Bessette, 33.

El fenómeno de Love Story y la reaparición del mito Bessette-Kennedy

El interés por John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette revivió con Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, miniserie de FX disponible en Disney+ y producida por Ryan Murphy. Los datos de Disney Latinoamérica indican que en sus primeras semanas superó las 25 millones de horas reproducidas, con un aumento del 51% en la visualización del quinto episodio respecto al estreno.

La serie "Love Story" de FX y Hulu revive el interés en la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, impulsando la conversación global (Disney+/FX/Grosby Group).

El impacto se trasladó a las redes sociales: TikTok mostró un incremento del 9.100% en búsquedas sobre la pareja en el último mes, mientras el hashtag global #lovestory alcanzó más de 21 millones de publicaciones.

Las repercusiones alcanzaron también al consumo de productos asociados. C.O. Bigelow, la tienda donde se vende la vincha característica de Bessette, registró ventas récord en sus 188 años de historia. Por su parte, el restaurante Panna II Garden Indian aumentó sus reservas un 40% después de aparecer en una escena de la serie, según el New York Post.