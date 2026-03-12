Un niño de 13 años golpea a su padrastro hasta dejarlo inconsciente tras sorprenderlo intentando asfixiar a su madre

Un adolescente de 13 años en Foley, Alabama, salvó a su madre de un intento de estrangulación perpetrado por su padrastro durante un episodio de violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 13 años dejó inconsciente a su padrastro en la ciudad de Foley, Alabama, después de que este intentó asfixiar a su madre durante una discusión en el domicilio familiar la noche del lunes, según informaron fuentes oficiales. Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin, Daniel Hernandez-Lopez, Fox News, Departamento de Servicios a la Familia de Alabama y más de 1.200 casos son palabras y cifras clave que enmarcan el incidente. La Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin informó que el adulto, identificado como Daniel Hernandez-Lopez, fue arrestado bajo el cargo de estrangulación dentro de un contexto de violencia doméstica. El hecho movilizó a varias unidades policiales y de emergencia y generó atención institucional y mediática, ya que el menor intervino físicamente para proteger a su madre en una situación de riesgo extremo, dejándolo inconsciente.

El incidente se produjo poco después de las 20:00 horas, cuando una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre un posible caso de violencia familiar en una vivienda de la ciudad, según detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al acusado inconsciente, a la víctima con signos de agresión en el cuello y al adolescente prestando auxilio. La policía recabó testimonios y realizó un peritaje inicial que confirmó el intento de asfixia, según información recogida por el medio estadounidense Fox News y medios locales. La intervención del menor resultó fundamental para frenar el ataque antes de la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con el informe oficial difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin, Daniel Hernandez-Lopez fue trasladado de inmediato al centro de detención del condado. Las fuerzas del orden indicaron que el acusado no es ciudadano estadounidense y que, al momento de los hechos, presentaba síntomas de intoxicación por alcohol y posibles sustancias narcóticas, según el reporte policial consultado por Fox News. El caso se suma a una serie de episodios similares registrados en el estado, donde la violencia familiar representa una proporción de las intervenciones policiales anuales.

¿Qué ocurrió la noche del incidente en Foley, Alabama?

La secuencia de los hechos, reconstruida a partir de los informes de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin y declaraciones policiales recogidas por Fox News, relata que la discusión entre Hernandez-Lopez y su esposa escaló hasta el punto en que el hombre intentó asfixiarla. El hijo de la mujer, al notar el ataque, intervino físicamente y golpeó al agresor en el rostro, logrando dejarlo inconsciente. Testimonios recabados en el lugar indicaron que el padrastro intentó usar una bicicleta como objeto de agresión antes de verse incapacitado.

El parte médico inicial constató que la víctima presentaba lesiones compatibles con un intento de estrangulación, mientras que el adolescente no sufrió heridas de gravedad. Tras el control de la situación, los agentes policiales activaron los protocolos de protección previstos en la legislación estatal.

La policía del Condado de Baldwin arrestó a Daniel Hernandez-Lopez bajo el cargo de violencia doméstica agravada por estrangulación, considerado delito grave en Alabama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué fue arrestado Daniel Hernandez-Lopez y qué cargos enfrenta?

Daniel Hernandez-Lopez, de 32 años, fue arrestado bajo el cargo de violencia doméstica agravada por estrangulación, tipificada como delito grave en la legislación de Alabama. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin, la ley estatal establece penas de prisión que pueden superar los 20 años para delitos de esta naturaleza, especialmente si se comprueba reincidencia o la existencia de lesiones graves.

El acusado permanece bajo custodia en el centro de detención del condado, a la espera de una audiencia judicial. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si cuenta con representación legal. Las autoridades locales confirmaron que el proceso seguirá bajo la jurisdicción de los tribunales estatales y que la investigación continúa abierta.

¿Cómo intervino el adolescente y qué protección recibió tras la agresión?

La Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin ha señalado que la intervención del menor fue decisiva para evitar una tragedia. La legislación de Alabama contempla exenciones de responsabilidad penal para los menores que actúan en defensa propia o en protección de terceros en situaciones de violencia familiar, siempre que la respuesta sea proporcional al riesgo enfrentado. Tanto la madre como el adolescente recibieron atención médica y psicológica, y se activaron los mecanismos de protección social previstos por el Departamento de Servicios a la Familia de Alabama.

El menor fue entrevistado por personal especializado en atención a víctimas, mientras que la madre fue derivada a un refugio temporal. Los servicios sociales estatales continúan con el acompañamiento y el seguimiento del entorno familiar.

¿Qué antecedentes existen sobre violencia doméstica en Alabama?

La violencia doméstica representa un problema recurrente en Alabama, según datos del Departamento de Salud Pública de Alabama. Más del 30 % de las llamadas de emergencia por este tipo de delitos involucran la presencia de menores en el domicilio. En el último año, la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin atendió más de 1.200 casos de violencia familiar en la región, cifra que refleja la magnitud del fenómeno.

En 2019, el estado endureció su marco legal para los delitos de estrangulación en el ámbito doméstico, aumentando las penas y facilitando la intervención policial. Las instituciones han enfocado sus esfuerzos en la prevención y la atención integral a las víctimas, con la creación de nuevos protocolos y canales de denuncia.

El incidente de violencia familiar ocurrió poco después de las 20:00 horas y movilizó a servicios de emergencia, quienes hallaron al agresor inconsciente y a la víctima con signos de asfixia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recursos y asistencia ofrece el estado para las víctimas de violencia doméstica?

El Departamento de Servicios a la Familia de Alabama dispone de una red de refugios temporales, líneas de emergencia y asistencia jurídica destinada a víctimas de violencia doméstica. Las personas afectadas pueden acceder a órdenes de alejamiento y protección inmediata, así como a acompañamiento psicológico y social.

Las autoridades estatales recordaron que las denuncias pueden realizarse las 24 horas, y que existen equipos multidisciplinarios para abordar las necesidades de las víctimas y sus familiares, con especial atención a la protección de menores.

¿Cuál es la posición de las autoridades sobre la intervención policial y el apoyo a la familia?

Desde el Condado de Baldwin, se remarcó la importancia de la denuncia oportuna y la intervención rápida de la policía. “La reacción del menor permitió contener una situación de alto riesgo y proteger la vida de la víctima”, afirmó un portavoz de la Oficina del Sheriff en declaraciones recogidas por Fox News. Se activaron los protocolos de atención integral y se dispuso el acompañamiento institucional para la familia.

El hecho ha sido utilizado por las instituciones estatales para reforzar el mensaje sobre la necesidad de denunciar la violencia familiar y emplear los recursos públicos disponibles.

¿Qué se espera en el proceso judicial y en la protección de la familia?

El proceso judicial contra Daniel Hernandez-Lopez continuará en los próximos días, mientras la víctima y su hijo permanecen bajo resguardo institucional. Las autoridades del Condado de Baldwin indicaron que el entorno familiar seguirá bajo vigilancia hasta que se determine la situación legal del acusado y se cierre el caso. El sistema estatal mantiene abiertos los canales de denuncia y refuerza la asistencia a víctimas en toda la región.