Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”

El presidente Donald Trump durante una visita a Thermo Fisher Scientific en Kentucky, el 11 de marzo de 2026. Al día siguiente publicó en Truth Social que su prioridad es impedir que Irán obtenga armas nucleares. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense Donald Trump publicó el jueves en su red social Truth Social un mensaje en el que dejó en claro cuál es, a su juicio, el objetivo central de la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán: impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

“Lo que me interesa e importa mucho más, como presidente, es detener a un imperio malvado, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Medio Oriente y, de hecho, el mundo. ¡Nunca lo permitiré!“, escribió Trump.

El mandatario también hizo referencia al impacto económico del conflicto, reconociendo que el alza en los precios del petróleo beneficia a Estados Unidos en su condición de mayor productor mundial de crudo. “Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, señaló, aunque aclaró que ese factor es de menor importancia para él frente al objetivo de no proliferación nuclear.

El mensaje de Trump en Truth Social

El mensaje llega mientras la ofensiva conjunta israelí-estadounidense contra Irán cumple su día 13, con ataques continuos sobre territorio iraní y una escalada que se extiende al Líbano, el golfo Pérsico y varios países de la región. El mismo jueves, el ejército israelí anunció haber atacado el complejo Taleghan en Parchin, sudeste de Teherán, vinculado al proyecto secreto de armamento nuclear iraní “Amad” de los años 2000.

La guerra fue lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos con el objetivo declarado de eliminar lo que Tel Aviv describió como “la amenaza existencial" que representa el programa nuclear y de misiles balísticos iraní. Desde entonces, los bombardeos han alcanzado al menos tres instalaciones nucleares, incluida la planta de enriquecimiento de Natanz.

Irán ha negado sistemáticamente buscar desarrollar un arma nuclear, pero funcionarios israelíes sostienen que Teherán intensificó esos esfuerzos tras la guerra de 12 días de junio pasado. La comunidad internacional lleva años dividida sobre el alcance real del programa atómico iraní.

El conflicto tiene además consecuencias económicas globales de envergadura. El cierre de facto del estrecho de Ormuz —por el que fluía antes de la guerra un quinto del petróleo mundial— provocó lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como “la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo”, con una caída de producción de al menos 10 millones de barriles diarios. El precio del barril Brent rondaba los 92 dólares el jueves, tras haber tocado brevemente los 100.

En ese contexto, el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev se reunió en Florida con funcionarios de la administración Trump para discutir la crisis energética, argumentando que el mundo comienza a comprender “el papel clave” del petróleo y gas rusos para estabilizar los mercados globales, en un intento de Moscú por aprovechar la coyuntura para aliviar las sanciones sobre su sector energético.