Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

El ejército israelí anunció el jueves que atacó un sitio en Irán que, según afirmó, era utilizado por la república islámica para desarrollar armas nucleares, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos que ya cumple 13 días y ha desatado la mayor crisis energética en la historia del mercado petrolero mundial.

“La Fuerza Aérea israelí, actuando con inteligencia precisa de las FDI, atacó un sitio adicional del programa nuclear iraní”, señaló el ejército en un comunicado, identificando el objetivo como el “complejo Taleghan”, al que describió como una instalación utilizada por el régimen para “avanzar en capacidades críticas para el desarrollo de armas nucleares”.

El complejo Taleghan correspondería a una instalación ubicada en Parchin, al sureste de Teherán. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, un centro de análisis con sede en Washington que monitorea el programa nuclear iraní, había señalado recientemente que Irán lleva a cabo allí actividades militares encubiertas.

Mapa difundido por las FDI con la ubicación del complejo Taleghan, en Parchin, al sureste de Teherán. Israel lo vincula al proyecto secreto de armamento nuclear iraní "Amad", de los años 2000. (FDI)

Según el comunicado militar israelí, el sitio fue utilizado en los últimos años para desarrollar explosivos avanzados y realizar experimentos sensibles en el marco del proyecto “Amad”, el programa secreto de desarrollo de armas nucleares que Irán habría conducido en la década de 2000. “Las FDI identificaron que el régimen había iniciado recientemente la rehabilitación del complejo tras el ataque de octubre de 2024”, agregó el ejército.

Imagen satelital muestra nuevos daños en la planta nuclear de Natanz, Irán, el 2 de marzo. Israel y Estados Unidos bombardearon tres instalaciones nucleares iraníes desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. (Reuters vía Vantor)

Apuntan a los drones

En los últimos días, la Fuerza Aérea de Israel dijo que ha destruido más de 250 vehículos aéreos no tripulados, lanzadores y varios sitios de lanzamiento pertenecientes al sistema de drones del régimen iraní.

Según reportes del FDI, durante una de las recientes ofensivas, fuerzas israelíes identificaron a soldados mientras preparaban aeronaves para un ataque inmediato sobre Israel y, tras detectar la amenaza, neutralizaron tanto el lanzador como al personal involucrado, frustrando el plan.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han eliminado también a varios comandantes y soldados considerados responsables de lanzamientos previos hacia territorio israelí. El ejército señaló que estas acciones forman parte de una operación sostenida que busca desmantelar la infraestructura y reducir la capacidad ofensiva ligada tanto a misiles balísticos como a vehículos aéreos no tripulados en el oeste de Irán, con el propósito de limitar el alcance de futuros ataques.

Escombros en la región kurda de Irak aracada por drones de Irán (REUTERS/Stringer)

Desmantelando el programa nuclear

El ataque del jueves se suma a otro anunciado a comienzos de mes, cuando el ejército israelí informó haber golpeado un sitio nuclear subterráneo donde, dijo, científicos iraníes desarrollaban “de manera encubierta” un componente clave para armas nucleares en las afueras orientales de Teherán.

Israel y las potencias occidentales acusan desde hace años a Irán de buscar desarrollar un arma nuclear, acusación que la república islámica ha negado sistemáticamente.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán con el objetivo declarado de eliminar lo que Israel describió como “la amenaza existencial” que representan el programa nuclear y de misiles balísticos de Teherán. Funcionarios israelíes señalaron que Irán había intensificado sus esfuerzos por adquirir un arma atómica desde el fin de la guerra de 12 días de junio pasado, que incluyó bombardeos estadounidenses sobre tres instalaciones nucleares, entre ellas una planta de enriquecimiento.

El nuevo ataque se produce mientras el conflicto se extiende en múltiples frentes. Irán lanzó el jueves misiles y drones contra Israel —con sirenas de alerta sonando en Jerusalén— y atacó embarcaciones comerciales en el golfo Pérsico, incluido un buque japonés anclado a unos 96 kilómetros al suroeste del estrecho de Ormuz y un carguero de bandera de las Islas Marshall cerca del puerto iraquí de Basra, donde murió un marinero indio.

El régimen de Irán atacó tanques de combustible en una instalación en Muharraq, Bahréin

En el norte de Israel, Hezbollah lanzó cerca de 200 cohetes durante la noche, muchos de ellos interceptados. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que si el gobierno libanés no impide los ataques de Hezbollah, Israel “tomará el territorio y lo haremos nosotros mismos”, e instruyó al ejército a prepararse para una “expansión” de las operaciones en Líbano.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz, a través del cual fluía antes de la guerra un quinto del comercio mundial de petróleo, ha provocado lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como “la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo”, con una caída de producción de al menos 10 millones de barriles diarios. El precio del barril Brent rondaba los 92 dólares el jueves, tras haber superado brevemente la barrera de los 100 dólares.