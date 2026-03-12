Estados Unidos anunció que estos pasajeros pueden viajar en avión sin mostrar documentos

La normativa federal de Estados Unidos exime a los menores de 18 años de presentar identificación oficial en vuelos domésticos dentro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa federal vigente en Estados Unidos establece que los menores de 18 años pueden viajar en vuelos domésticos sin presentar identificación oficial. Esta disposición, aplicada por la TSA (la Administración de Seguridad en el Transporte) y respaldada por la FAA (la Administración Federal de Aviación), facilita el desplazamiento de familias, niños y adolescentes dentro del país, mientras los adultos deben cumplir con los estándares de la Ley Real ID. El objetivo de esta política consiste en asegurar la movilidad interna de los menores sin restricciones documentales, siempre bajo los procedimientos de seguridad aeroportuaria establecidos a nivel federal.

Según la TSA, la exención para menores de 18 años aplica en todos los estados y territorios estadounidenses, sin distinción de ciudadanía o estatus migratorio, mientras el trayecto se realice dentro del país. La agencia recomienda a los acompañantes adultos consultar las políticas de la aerolínea antes del viaje, ya que algunas compañías pueden solicitar documentación adicional para menores no acompañados. La FAA confirma que la norma responde a la necesidad de mantener procedimientos de seguridad homogéneos y evitar trabas para los pasajeros más jóvenes en vuelos nacionales.

El origen de esta diferencia normativa se remonta a la implementación de controles reforzados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el Congreso de Estados Unidos elevó los estándares de identificación en el transporte aéreo. Desde la promulgación de la Ley Real ID en 2005, los requisitos documentales para pasajeros adultos han sufrido modificaciones progresivas, mientras que la excepción para menores ha permanecido constante según lo publicado en los portales oficiales de las agencias federales involucradas.

¿Qué menores pueden viajar sin identificación en vuelos internos de Estados Unidos?

La política de la TSA establece que los pasajeros menores de 18 años están exentos de mostrar identificación para abordar vuelos dentro del país. Esta regulación incluye a bebés, niños y adolescentes nacidos en cualquier año anterior a cumplir la mayoría de edad, es decir, hasta los 17 años. La exención no distingue nacionalidad ni residencia legal, siempre que el trayecto sea doméstico y no cruce fronteras internacionales. El sitio oficial de la TSA indica: “los niños menores de 18 años no necesitan presentar identificación cuando viajan con un acompañante adulto en vuelos dentro de Estados Unidos”.

¿Qué documentos exige la Ley Real ID para pasajeros adultos en vuelos nacionales?

La Ley Real ID, aprobada en 2005 y en plena aplicación desde 2025, establece que todos los pasajeros de 18 años o más deben presentar una identificación válida conforme a los estándares federales para abordar vuelos internos. Entre los documentos admitidos se encuentran:

Licencias de conducir estatales que cumplen con Real ID .

. Licencias de conducir mejoradas o tarjetas de identificación mejoradas.

Pasaportes estadounidenses o tarjetas de pasaporte.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Identificación militar estadounidense.

Tarjeta de residente permanente.

Identificación tribal reconocida federalmente.

Credenciales de trabajador del transporte.

Tarjeta de autorización de empleo.

Identificación digital aceptada en estados habilitados.

La TSA publica y actualiza de manera periódica la lista de documentos válidos y recomienda a los viajeros revisar estos requisitos antes de cada desplazamiento.

¿Qué requisitos aplican para menores que viajan sin acompañantes adultos?

Aunque la normativa federal no exige identificación para menores en vuelos internos, las aerolíneas pueden implementar políticas adicionales para los menores que viajan solos. De acuerdo con la TSA, “los menores no acompañados elegibles para TSA PreCheck deben mostrar una identificación aceptable para acceder a un control de seguridad acelerado”. Las compañías aéreas pueden solicitar documentos como actas de nacimiento, autorizaciones notariales o credenciales escolares. La FAA sugiere que los responsables legales consulten la política de la aerolínea antes del viaje para evitar contratiempos y garantizar el embarque.

¿La excepción aplica a vuelos internacionales?

La exención federal solo rige para vuelos internos. Para los trayectos internacionales, tanto adultos como menores deben presentar pasaporte vigente y, en su caso, visados u otros permisos exigidos por el país de destino. Las autoridades estadounidenses aclaran que las regulaciones para vuelos internacionales no contemplan excepciones por edad, por lo que todos los pasajeros deben cumplir con los requisitos migratorios y de documentación del país al que se dirigen.

¿Por qué se mantiene la excepción para menores de 18 años?

La excepción para menores responde a la intención de las autoridades de Estados Unidos de agilizar los desplazamientos familiares y evitar trabas administrativas para los viajeros más jóvenes. Desde la entrada en vigor de la Ley Real ID, la política de exención para menores de 18 años se ha mantenido sin cambios para vuelos internos, lo que permite a millones de familias viajar sin gestionar identificaciones adicionales para los hijos menores. Estadísticas de la TSA estiman que alrededor del 20% de los pasajeros en vuelos domésticos corresponden a este grupo etario.

¿Qué recomiendan las autoridades federales al viajar con menores?

Las agencias federales, como la TSA y la FAA, recomiendan que los acompañantes adultos lleven documentación que permita acreditar la relación con el menor ante situaciones imprevistas, como actas de nacimiento, tarjetas de seguro médico o credenciales escolares. Una portavoz de la TSA afirmó que “la seguridad de los pasajeros más jóvenes es una responsabilidad del Gobierno federal”. Estas sugerencias buscan facilitar los controles y evitar inconvenientes en caso de requerimientos excepcionales durante el embarque o llegada al destino.

¿Cómo impacta la exención en los viajes familiares dentro de Estados Unidos?

La exención para menores de 18 años simplifica la planificación de viajes familiares, ya que elimina la necesidad de tramitar documentos adicionales para los hijos menores. Los adultos responsables deben portar identificación válida conforme a la Ley Real ID, mientras que los adolescentes que viajan solos deben verificar los requerimientos de la aerolínea. La medida agiliza los procedimientos en los aeropuertos y reduce la carga administrativa para los viajeros, según las directrices de la TSA.

¿Qué deben considerar los adultos que viajan con menores?

Los adultos acompañantes deben presentar una identificación válida conforme a las normativas federales y, en casos de custodia compartida, adopción o tutela legal, las aerolíneas pueden solicitar documentación adicional. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la TSA insisten en la importancia de consultar las políticas de la aerolínea antes del viaje para evitar inconvenientes, especialmente en situaciones familiares que impliquen custodia legal o autorizaciones especiales.

¿Qué deben hacer los menores que viajan sin acompañantes?

Los menores que viajan solos deben consultar previamente con la aerolínea para conocer los documentos requeridos. Si el menor es elegible para el programa TSA PreCheck, deberá presentar una identificación aceptable para acceder a controles de seguridad más ágiles. Tanto la FAA como la TSA sugieren anticipar estos trámites y verificar los procedimientos antes del día de viaje.

¿Puede cambiar la normativa sobre identificación en vuelos domésticos?

Las autoridades federales han señalado que la exención para menores de 18 años en vuelos internos se mantendrá, aunque las revisiones de la normativa son periódicas y buscan adaptarse a las necesidades de seguridad y avances tecnológicos. La TSA actualiza la lista de documentos aceptados y los procedimientos de embarque, por lo que recomienda consultar fuentes oficiales antes de cada viaje. La FAA informa que cualquier cambio relevante será comunicado por los canales institucionales oficiales.

¿Dónde consultar información oficial sobre requisitos de identificación para vuelos en Estados Unidos?

La información actualizada sobre los requisitos de identificación para vuelos internos está disponible en los portales oficiales de la TSA y la FAA. Estas agencias publican comunicados sobre cambios normativos y la vigencia de las disposiciones, lo que permite a los usuarios planificar sus desplazamientos con base en datos verificados y oficiales.