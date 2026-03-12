El Senado de Florida debate exigir prueba de ciudadanía para votar

El Senado de Florida debate la propuesta HB 991 que exige prueba de ciudadanía en la identificación para votar a partir de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado de Florida inició el debate sobre una propuesta que obligaría a los votantes a presentar documentos de identificación con fotografía que acrediten la ciudadanía.

La discusión sobre el proyecto de ley HB 991 se produce en la recta final de la sesión legislativa, con una votación programada para el jueves y la posibilidad de una aprobación definitiva antes del cierre previsto para el viernes.

Si la medida avanza, la nueva exigencia para votar en Florida comenzará a regir a partir de enero de 2027. El texto establece que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida deberá consignar la condición de ciudadano en todos los trámites de emisión, renovación o reemplazo de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales.

Además, la normativa prevé que la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad —dependencia estatal encargada de supervisar procesos comiciales— registre anualmente cualquier infracción o irregularidad relacionada con la participación de ciudadanos extranjeros en los procesos electorales estatales.

De acuerdo con el proyecto, a partir de 2027 solo serán válidas como identificación para ejercer el voto las licencias de conducir y las tarjetas estatales que incluyan prueba de ciudadanía.

Actualmente, la ley permite el uso de identificaciones estudiantiles o de comunidades de jubilados, una práctica vigente en Florida desde 2006.

Esta opción desaparecería si se aprueba la iniciativa, lo que podría afectar a jóvenes y personas mayores que no poseen licencia de conducir ni tarjeta estatal con el nuevo requisito, eliminando la posibilidad de identificaciones alternativas para estos grupos.

El costo de obtener una nueva licencia con prueba de ciudadanía asciende a $50, cifra que, según legisladores demócratas, puede representar un obstáculo económico para sectores vulnerables. La senadora LaVon Bracy Davis, representante demócrata por Ocoee, formuló en el debate: “¿Cómo es que esto no es un impuesto electoral?”, cuestionando la equidad de la propuesta y sus efectos sobre el acceso al voto.

Argumentos a favor y en contra del proyecto

Sectores demócratas y organizaciones civiles como la ACLU critican la medida por restringir el derecho al voto de estudiantes y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora de la iniciativa, la senadora Erin Grall, republicana por Vero Beach, defendió la propuesta asegurando que busca impedir que personas no autorizadas participen en los comicios.

Grall afirmó que los controles actuales para verificar la ciudadanía al momento de votar son insuficientes y que la medida tiene carácter preventivo. Los partidarios sostienen que reforzar los requisitos fortalecerá la confianza en el sistema electoral.

En contraste, la bancada demócrata y varias organizaciones civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Electorales, advierten que la reforma podría restringir el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses legítimos que, por razones económicas o logísticas, no puedan obtener la nueva identificación.

Subrayan que eliminar identificaciones alternativas impactaría especialmente a estudiantes y adultos mayores que tradicionalmente han recurrido a esos documentos para ejercer su derecho electoral.

La propuesta exige al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados implementar un sistema que permita consignar la condición de ciudadano estadounidense en cada documento emitido.

A su vez, la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad deberá publicar un informe anual con el registro de infracciones o irregularidades detectadas en materia de participación electoral de extranjeros.

Contexto nacional y antecedentes legislativos

La iniciativa plantea que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados registre la ciudadanía en licencias y tarjetas estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa de Florida se inspira en parte en la Ley SAVE America, una propuesta federal que exige prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para votar. Esta ley fue aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en febrero, aunque resta su análisis en el Senado federal.

A diferencia del proyecto nacional, que endurece las condiciones para el voto por correo y prohíbe la modalidad universal, el texto estatal no introduce cambios en las reglas para ese tipo de sufragio y mantiene las solicitudes individuales como requisito.

El expresidente Donald Trump manifestó su respaldo a la Ley SAVE America y reiteró su intención de restringir el voto por correo, salvo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes. Trump enfatizó en la red social Truth Social: “Debe hacerse de inmediato. Sustituye a todo lo demás”, y advirtió que no firmará ninguna otra ley hasta que el Congreso apruebe el proyecto, presentándolo como tema central para las próximas elecciones de mitad de período.

Actualmente, la ley federal prohíbe que los no ciudadanos participen en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, quienes impulsan la reforma en Florida sostienen que los mecanismos de control son insuficientes para evitar casos de participación no autorizada.

Las organizaciones de defensa de los derechos civiles, encabezadas por la ACLU y el Proyecto de Derechos Electorales, y sectores opositores denuncian que la nueva normativa podría excluir a miles de ciudadanos estadounidenses al imponer requisitos que consideran restrictivos y costosos.

Próximos pasos y expectativas

La definición del proyecto se producirá en el Senado de Florida, donde la votación está prevista para este jueves. Si se aprueba, la Cámara de Representantes de Florida podría sancionarla antes del cierre de sesiones el viernes.

El gobernador Ron DeSantis no ha anticipado públicamente su posición sobre la iniciativa, aunque en ocasiones anteriores ha apoyado proyectos orientados a reforzar la seguridad electoral. De avanzar, la nueva ley entrará en vigor en enero de 2027, impactando en las elecciones posteriores a la próxima cita de mitad de período.

El debate en torno a la exigencia de prueba de ciudadanía para votar refleja una tendencia nacional hacia el endurecimiento de los requisitos electorales.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, en 2023 al menos 35 estados de Estados Unidos exigían algún tipo de identificación con fotografía para votar, aunque solo una minoría requería prueba explícita de ciudadanía. Mientras la discusión continúa, el futuro de la participación electoral en Florida quedará condicionado a la resolución de una controversia que enfrenta el acceso universal al voto con la exigencia de nuevos controles.