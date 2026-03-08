Los vientos de Santa Ana y el calor extremo obligan a Los Ángeles a modificar sus rutinas y reforzar la prevención

Peatones caminan por una calle de Los Ángeles bajo una intensa ola de calor, con el famoso letrero de Hollywood visible al fondo y un hidrante goteando en busca de alivio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas y los fuertes vientos alteraron la rutina habitual de Los Ángeles durante el fin de semana. El domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó ráfagas de 35 a 45 mph (56 a 72 km/h) y temperaturas que podrían alcanzar los 33 ℃ (92 ℉) en varias zonas del condado.

Este escenario llevó a los organizadores del Maratón de Los Ángeles a implementar una alternativa inédita: permitir que los corredores finalizaran en la milla 18 y recibieran igualmente una medalla si el calor alcanzaba niveles extremos.

La decisión busca proteger a los participantes de los riesgos asociados a condiciones meteorológicas adversas.

Aunque los corredores de élite lograron completar el recorrido de 42,2 km (26,2 millas), miles de personas permanecieron en las calles hasta la tarde, enfrentando tanto el calor como las ráfagas persistentes, según informaron los organizadores y el propio Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por ráfagas de hasta 72 km/h y temperaturas que alcanzan los 33 ℃ en varias zonas del condado. REUTERS/Mike Blake

El calor y los vientos intensos durante el maratón de Los Ángeles plantearon desafíos inéditos para los corredores y los servicios de emergencia.

Las autoridades municipales, en coordinación con los organizadores, implementaron medidas adicionales de hidratación y puntos de asistencia a lo largo del trayecto, según detalló la oficina del alcalde.

Estos esfuerzos permitieron que la mayoría de los participantes concluyeran la carrera sin mayores incidentes médicos, aunque los servicios de emergencia atendieron episodios de deshidratación y agotamiento térmico en distintos puntos del circuito.

Vientos de Santa Ana y riesgos asociados

Los vientos de Santa Ana, que comenzaron a intensificarse desde el viernes, generaron preocupación en zonas montañosas y pasos de cañón.

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de árboles y cables eléctricos caídos, recomendando a la población evitar las ventanas durante las tormentas y extremar precauciones al circular por la ciudad.

Los vientos de Santa Ana aumentan el riesgo de incendios forestales en el sur de California, según alertan organismos estatales y locales. REUTERS/Mike Blake

El sábado, muchas carreteras amanecieron cubiertas de restos vegetales, resultado directo de la fuerza del viento.

El Servicio Meteorológico Nacional aclaró que “no se prevé que los vientos sean tan intensos como los del sábado”, aunque persisten los avisos por viento y calor en varias áreas del condado.

Organismos de protección civil instalaron retenes informativos en puntos estratégicos para orientar a la población sobre las rutas seguras y los procedimientos en caso de emergencia.

Los vientos de Santa Ana, conocidos por su capacidad de aumentar los riesgos de incendio en el sur de California, suelen combinarse con condiciones secas y temperaturas elevadas, creando un entorno propicio para la propagación rápida del fuego.

Según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, este tipo de eventos requiere una vigilancia continua y una respuesta coordinada entre agencias locales y estatales.

Incendios y respuesta de emergencia

La jornada ventosa y calurosa provocó varios incendios menores en la región. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles intervino con rapidez, logrando extinguir los siniestros en cuestión de horas.

Los organizadores del Maratón de Los Ángeles permiten finalizar en la milla 18 para proteger a los participantes ante el calor extremo.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en una vivienda de tres pisos en la cuadra 8500 de W. Oak Ct., en Hollywood Hills. Más de 100 bomberos contuvieron el fuego en menos de dos horas, y las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

La rápida respuesta de los bomberos y la colaboración de los servicios de emergencia evitaron que los incendios se extendieran a zonas residenciales densamente pobladas.

De acuerdo con la oficina de gestión de emergencias del condado de Los Ángeles, se reforzaron los turnos de guardia y se desplegaron unidades móviles en áreas consideradas de alto riesgo, tanto para prevención como para reacción inmediata.

Perspectivas para la semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las temperaturas bajarán a principios de la semana, aunque se espera que el clima vuelva a ser cálido y seco desde el miércoles.

Las autoridades locales mantienen la vigilancia sobre posibles riesgos asociados al clima, en particular en zonas vulnerables a incendios forestales y caídas de árboles.

El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas resulta fundamental para anticipar y mitigar los riesgos en una región donde la variabilidad climática puede provocar situaciones de emergencia en cuestión de horas.

Las autoridades refuerzan protocolos de protección civil y mantienen la alerta por temperaturas extremas y viento en Los Ángeles para la semana. REUTERS/Kylie Cooper

La ciudad de Los Ángeles ha reforzado sus protocolos de protección civil y adaptado sus rutinas para salvaguardar a la población ante eventos extremos, como el maratón y otras actividades al aire libre.

En este contexto, la colaboración entre instituciones, la información oportuna a los ciudadanos y el despliegue de recursos de emergencia constituyen las principales herramientas para enfrentar los desafíos que imponen las condiciones meteorológicas en el sur de California.

Los próximos días serán decisivos para evaluar el alcance de los daños y la eficacia de las medidas adoptadas, mientras la ciudad permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos episodios de calor y viento intenso.