Impactante choque en Brooklyn deja un hombre de 78 años muerto y once heridos

La colisión múltiple involucró un vehículo del FDNY, un autobús destinado a personas con movilidad reducida y varios automóviles, lo que desató alarma en la ciudad y reavivó el debate sobre la seguridad en trayectos de emergencia

Un accidente ocurrido el martes por la tarde en Brooklyn dejó como saldo la muerte de un hombre de 78 años y once personas heridas, entre ellas cinco bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El siniestro se produjo cuando un camión de bomberos, que se dirigía a atender una emergencia, colisionó con una camioneta comercial en la intersección de la avenida S y la calle W. 11, desencadenando un impacto en cadena que involucró a un autobús Access-a-Ride—utilizado por personas mayores y con discapacidades—y a una camioneta Lexus, según información del periódico neoyorquino Daily News.

El accidente reabrió el debate sobre la seguridad vial y los riesgos asociados al desplazamiento de vehículos de emergencia a alta velocidad en la ciudad.

La colisión ocurrió alrededor de las 18:45, cuando el camión del FDNY circulaba con sirenas y luces activadas hacia el este de la avenida S. El impacto inicial desplazó la unidad de bomberos, que chocó violentamente contra el autobús Access-a-Ride, el cual a su vez golpeó la camioneta Lexus. La investigación continúa para determinar responsabilidades, de acuerdo con las autoridades locales y el periódico neoyorquino Daily News.

Un saldo fatal: fallece un pasajero del Access-a-Ride

La tragedia alcanzó su punto más grave cuando un pasajero de 78 años que viajaba en el Access-a-Ride fue trasladado de urgencia al hospital South Brooklyn Health y falleció poco después, confirmó la Policía de Nueva York al periódico neoyorquino Daily News.

El conductor y tres pasajeros adicionales del Access-a-Ride resultaron heridos, aunque todos se encuentran en condición estable tras recibir atención médica en el mismo hospital. El conductor del Lexus y el de la camioneta comercial, que pertenecía a Frontier HVAC, una empresa de servicios radicada en Bensonhurst, también sufrieron lesiones y permanecen fuera de peligro, según el reporte preliminar.

Los cinco bomberos implicados fueron ingresados en un hospital local, donde permanecen bajo observación.

Detalles de la secuencia y foco en el derecho de paso

La investigación inicial señala que la camioneta de Frontier HVAC no cedió el paso al camión de bomberos, que circulaba hacia el este con sirenas activadas. Michael Liu, propietario de la empresa, indicó al periódico neoyorquino Daily News que su conductor resultó herido y que el vehículo quedó destruido tras el impacto. Liu afirmó, según su empleado: “Mi camioneta tenía luz verde y la del bombero, luz roja. El camión del bombero iba muy rápido”.

La Policía de Nueva York indicó que la dinámica exacta del accidente, incluidos el estado de los semáforos y la velocidad de los vehículos, se encuentra bajo análisis. Los protocolos del FDNY permiten que los camiones de emergencia avancen con semáforo en rojo cuando la situación lo exige, aunque deben hacerlo con extrema precaución.

Distribución de los heridos y atención médica

El conductor del Access-a-Ride y sus tres pasajeros, junto al chofer de la camioneta de Frontier HVAC, fueron trasladados al South Brooklyn Health y al NYU Langone Hospital. El conductor del Lexus fue admitido en otro centro médico de la ciudad.

Todos los heridos fueron reportados en condición estable, informaron voceros hospitalarios citados por el periódico neoyorquino Daily News. Los cinco bomberos permanecen en observación y reciben tratamiento médico.

Accidentes previos con vehículos de emergencia en Nueva York

La colisión en Brooklyn reactiva la preocupación ciudadana por los incidentes que involucran vehículos de emergencia durante traslados. En 2023, un hombre murió en Midtown Manhattan tras el choque de la ambulancia en la que era transportado. En 2021, una mujer falleció por el vuelco de una ambulancia en Brooklyn.

Asimismo, en 2020, un accidente entre un camión de bomberos y una ambulancia en ese mismo distrito provocó la muerte de una persona y varios heridos, de acuerdo con registros periodísticos.

Cambios legales y políticas para mejorar la seguridad vial

Las autoridades de Nueva York han endurecido las medidas contra la conducción temeraria. La policía mantiene la política de cero tolerancia a quienes exceden los límites de velocidad o conducen bajo la influencia de alcohol y drogas, factores presentes con frecuencia en los siniestros viales.

En octubre de 2024, entraron en vigor límites de velocidad reducidos en múltiples vías de la ciudad bajo la Sammy’s Law, una normativa impulsada en memoria de un niño de 12 años que falleció atropellado en Brooklyn. Esta ley apunta a reforzar la protección de peatones y ciclistas.

En diciembre de 2023, la gobernadora Kathy Hochul promulgó la Ley Angélica, que endurece las sanciones a conductores reincidentes.

Según la normativa, quienes acumulen 5 o más infracciones de tránsito que resulten en suspensión o revocación de licencia enfrentarán cargos penales graves y serán excluidos permanentemente del padrón de conductores autorizados, informó el periódico neoyorquino Daily News.

Convivencia urbana y desafíos para la seguridad vial

El accidente en Gravesend ilustra los desafíos propios de Nueva York, donde la convivencia entre vehículos privados, transporte público y servicios de emergencia genera riesgos para la circulación.

Las estadísticas muestran que ciclistas y motociclistas, además de automovilistas, intervienen frecuentemente en accidentes como víctimas o responsables, por conductas como circular sobre aceras, ignorar semáforos o transitar en sentido contrario.

La Policía de Nueva York reitera el llamado al respeto estricto de las normas de tránsito, a la responsabilidad compartida y a la atención a las señales de emergencia para evitar tragedias como la registrada en Gravesend, cuyo saldo fue la muerte de un hombre de 78 años y once personas heridas, entre pasajeros, conductores y bomberos.

