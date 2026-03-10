Los hermanos Alexander enfrentan cadena perpetua tras la condena por red de trata sexual en Nueva York

Los Alexander, agentes inmobiliarios de lujo de Miami, enfrentan cadena perpetua por explotar sexualmente a decenas de mujeres, entre ellas menores de edad. (Captura)

Un jurado federal en Nueva York declaró culpables a Alon, Oren y Tal Alexander de liderar, entre 2009 y 2021, una red de tráfico sexual que incluyó la explotación de menores en Nueva York y Miami, según informó el Miami Herald. Los hermanos, conocidos agentes inmobiliarios de lujo e hijos de una familia adinerada de Bal Harbour, ahora enfrentan penas de hasta cadena perpetua por el cargo principal y otros nueve delitos vinculados a agresiones y abuso de poder.

De acuerdo con los documentos judiciales, el tribunal federal de Nueva York consideró probadas las acusaciones: los Alexander habrían usado drogas, violencia y manipulación para someter a decenas de mujeres durante más de una década. La condena principal por conspiración para la trata sexual deja a cada uno frente a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión.

Videos, mensajes y testimonios: el patrón probado por el jurado

Entre las pruebas más contundentes presentadas ante el tribunal federal de Nueva York se destacó la existencia de videos y mensajes de texto que, según la fiscalía federal de Nueva York, corroboraban los relatos de las víctimas y mostraban el modo de operar de los hermanos. En uno de los videos exhibidos ante los jurados, Oren Alexander afirma: “Estoy hablando en serio. Drogó a las chicas”.

El proceso incluyó el testimonio de 11 mujeres que narraron ante el jurado federal haber sido drogadas y violadas por al menos uno de los hermanos. El fiscal adjunto estadounidense Andrew Jones explicó la gravedad del caso al señalar que, pese a que las víctimas "nunca se habían conocido entre ellas y llevaban vidas diferentes", todas compartían un relato: "fueron violadas por estos hombres“.

Los jurados acreditaron nueve cargos ligados a la explotación sexual —dos de ellos contra menores de 18 años—, atribuidos de diferentes formas a los acusados. El delito principal, conspiración para la trata sexual, coloca a los tres hermanos ante la expectativa de cadena perpetua.

La estrategia de captación: lujo, exclusividad y abuso

A lo largo del juicio, la fiscalía federal de Nueva York documentó cómo los Alexander aprovecharon su fortuna y su posición como corredores inmobiliarios de lujo en Nueva York y Miami para acercarse a mujeres jóvenes. Según la fiscalía, los acusados ofrecían adelantos de viajes, acceso a yates, mansiones y fiestas exclusivas como método para atraer a sus víctimas, para luego —según se probó— drogarlas y agredirlas sexualmente en espacios aislados.

Tal y Oren Alexander posan con los brazos cruzados en un evento nocturno al aire libre.

Miami Herald resumió la acusación de la fiscalía: “Los acusados tenían un método: empleaban fiestas, barcos, mansiones, viajes y alojamiento para atraer a mujeres a entornos controlados”. Varios testimonios también coincidieron en que las víctimas sospechaban que sus bebidas habían sido adulteradas.

Además de la causa penal, dos docenas de demandas civiles contribuyeron a establecer que los hechos comenzaron al menos en 2009 y se extendieron más de una década, dentro de un círculo de riqueza y celebridad que protegió a los acusados hasta la denuncia pública en 2024.

Repercusiones para las víctimas: justicia y memoria

Lindsey Acree, artista y galerista de Brooklyn, fue una de las mujeres que testificaron en el juicio. Acree relató haber sido drogada y violada en uno de los episodios que tuvieron lugar en los Hamptons.

Tras conocerse la sentencia, manifestó sentimientos encontrados: “No me siento feliz porque, ya sabes, esto nunca debería pasar en el mundo donde vivimos, pero hoy me siento algo que no había sentido en mucho tiempo”, declaró a Miami Herald.

La abogada Lilian Timmermann, representante de Acree y de otras sobrevivientes, celebró el fallo por su valor reparador y como símbolo del acceso a la justicia: “Debe ser el inicio de un ajuste de cuentas para los hombres ricos y poderosos de Estados Unidos que pensaron que su dinero y poder les protegía de las consecuencias. Hoy saben que sus víctimas no serán silenciadas nunca más”.

Acree recordó también a Kate Whiteman, la primera mujer que presentó una demanda contra los Alexander y que fue hallada muerta en Australia en 2023, a los 45 años. Las autoridades australianas catalogaron el deceso como “no sospechoso”. “Ojalá estuviera aquí para ver la gran diferencia que logró en la vida de tantas mujeres”, expresó Acree.

La trayectoria de los Alexander: de la élite social al banquillo

Los hermanos crecieron en el área de Miami, asistieron a la Dr. Michael M. Krop Senior High School a principios de los 2000 y, mientras Alon Alexander estaba vinculado a la empresa familiar de seguridad, Oren y Tal Alexander se hicieron conocidos como corredores de propiedades de lujo. La familia cuenta con activos valuados en decenas de millones de USD y residía en una mansión frente al mar en Bal Harbour.

El jurado federal declaró culpables a los hermanos Alexander por tráfico sexual y agresión en Nueva York tras cinco semanas de juicio. (Captura)

El arresto de los Alexander, realizado en diciembre de 2024 en Miami Beach por agentes federales, puso fin a años de sospechas. Desde entonces, los hermanos permanecen recluidos en un centro de detención en Brooklyn, el mismo donde estuvo bajo custodia el productor musical Sean “Diddy” Combs durante su proceso por delitos similares en 2023.

Sentencias, acusaciones y contexto legal

La condena federal en Nueva York es la primera de varias causas pendientes para los Alexander: Alon y Oren aún deberán enfrentar en Miami tres cargos estatales por violación, entre ellos un presunto ataque ocurrido en el condominio de Alon en Miami Beach la noche de Año Nuevo de 2016.

Poco antes de los alegatos finales, la fiscalía federal de Nueva York comunicó a la jueza Valerie E. Caproni su decisión de retirar dos cargos de trata sexual asociados a hechos en los Hamptons en 2009; así, finalmente enfrentaron diez cargos en total durante el juicio federal.

La defensa contó con un equipo jurídico experimentado provenientes de despachos reconocidos en litigios federales. Alon Alexander fue defendido por Howard Srebnick, Jackie Perczek y Jason Goldman; Oren Alexander por Marc Agnifilo, Teny Geragos, Zach Intrater y Jenny Wilson; Tal Alexander por Deanna Paul, Milton Williams y Alexander Kahn, según Miami Herald.

En los últimos años, investigaciones federales por trata sexual han cobrado notoriedad en grandes ciudades de Estados Unidos a raíz del movimiento #MeToo y de escándalos mediáticos que involucraron a figuras como Jeffrey Epstein y Diddy. De acuerdo con la legislación federal, los fiscales deben probar que el acusado empleó fuerza, fraude o coacción en la explotación sexual de adultos, o que hubo víctimas menores de 18 años.

En el caso de Diddy, el resultado fue mixto: aunque absuelto de algunos cargos de trata en Manhattan en 2023, fue hallado culpable de transportar personas para la prostitución y sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión.

La sentencia definitiva para los hermanos Alexander está pendiente. Si se confirma la condena por conspiración para la trata sexual, cada uno de ellos enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.