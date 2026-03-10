Estados Unidos

La llegada de turistas a Las Vegas retrocede por segundo año consecutivo

Un informe reciente señala que una disminución significativa de visitantes canadienses afecta el flujo turístico de la ciudad, lo que ha llevado a las autoridades a buscar estrategias para revertir la caída registrada desde 2024

La llegada de turistas a Las Vegas cayó por segundo año consecutivo en 2025, según la LVCA. (Foto: Instagram/@spherevegas)

La llegada de visitantes a Las Vegas descendió por segundo año consecutivo en 2025, una tendencia que las autoridades locales atribuyen principalmente a la disminución del turismo procedente de Canadá.

Ante este contexto, la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCA) analiza destinar hasta USD 6 millones en un programa de cinco años enfocado en recuperar al público canadiense, según informó el portal estadounidense Fox News Digital.

La propuesta de la LVCA contempla un presupuesto inicial de USD 1,12 millones para el año fiscal 2027, que comenzará el 1 de julio de 2026.

En los años siguientes, el organismo prevé contratos adicionales de USD 1,16 millones en 2028 y USD 1,12 millones en 2029.

El plan incluye además dos años opcionales, con desembolsos de USD 1,245 millones en 2030 y USD 1,285 millones en 2031, de acuerdo con el diario local Las Vegas Review-Journal citado por Fox News Digital.

El descenso del turismo canadiense ha generado preocupación entre los referentes de la industria hotelera y de casinos, que consideran a ese mercado como uno de los más relevantes para la economía turística local.

El turismo canadiense en Las Vegas se redujo entre un 20% y 50% durante el último año, impactando a la industria hotelera y de casinos.

Actualmente, Las Vegas enfrenta una reducción del 7,5 % en el número total de visitantes respecto al año anterior. En 2025, la ciudad recibió 38.545.700 turistas, según datos oficiales de la LVCA.

Esta cifra apenas iguala los registros de principios de la década de 2000 y se mantiene lejos del récord histórico alcanzado en 2019, cuando arribaron 42.523.700 visitantes.

El informe anual de la LVCA detalla que la ocupación hotelera durante 2025 promedió 80,3 %, mientras que la tarifa media diaria por habitación fue de USD 196,54.

Además, la cantidad de asistentes a convenciones, tradicional motor de la economía local, cayó a 5.988.200 personas. Todos los indicadores presentan un retroceso frente a los niveles de 2024, según consignó Fox News Digital.

El turismo canadiense y el impacto del tipo de cambio

De acuerdo con Derek Stevens, propietario y director ejecutivo de varios casinos y resorts en la ciudad, el descenso en la llegada de canadienses afecta de manera notable al sector.

En 2025, Las Vegas recibió 38.545.700 visitantes, manteniéndose lejos del récord histórico marcado en 2019 con más de 42 millones. REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus/File Photo

Stevens detalló en declaraciones a Fox News Digital que "el turismo canadiense se ha reducido entre 20 % y 50 % según el mes, a lo largo del último año“.

El empresario atribuyó la baja principalmente al fortalecimiento del dólar estadounidense respecto al dólar canadiense, lo que encarece la estadía para los visitantes provenientes del país vecino.

Para mitigar el impacto del diferencial cambiario, el Circa Resort & Casino, uno de los establecimientos gestionados por Stevens, implementó una campaña “at par” que iguala el tipo de cambio para los turistas canadienses, permitiéndoles pagar en dólares estadounidenses al mismo valor que en su país de origen.

La pérdida del turismo canadiense no solo afecta la ocupación hotelera, sino también el gasto en restaurantes, ocio y convenciones, rubros clave para la economía local.

Estrategias de promoción y recuperación del mercado canadiense

La LVCA busca dar continuidad a su contrato de promoción internacional con Reach Global Marketing, una firma con sede en Toronto, como parte del plan para reposicionar Las Vegas ante el público canadiense.

Una valla publicitaria en Las Vegas, Nevada, muestra un oso con capa de la bandera canadiense como parte de una campaña para atraer visitantes de Canadá, en el contexto de una disminución del turismo canadiense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Directivos del sector hotelero advierten que la percepción de precios elevados en gastronomía y servicios incrementa la reticencia de los turistas a regresar.

La estrategia de la LVCA contempla acciones de marketing digital, campañas publicitarias en medios canadienses y acuerdos con aerolíneas para facilitar el acceso a la ciudad.

El objetivo es revertir la tendencia negativa y restaurar la vitalidad turística, recuperando los niveles de visitantes previos a la pandemia.

En el corto plazo, la LVCA se prepara para debatir e implementar este nuevo programa de marketing, con la expectativa de que la recuperación del turismo canadiense contribuya a estabilizar la economía local y a reimpulsar el flujo de viajeros internacionales hacia la ciudad.

