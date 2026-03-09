Texas refuerza la seguridad ante temor de espionaje chino en dispositivos médicos

La directiva de Greg Abbott responde a alertas de la FDA y CISA sobre posibles brechas en equipos médicos importados de China. (@GregAbbott_TX)

Una directiva del gobernador Greg Abbott ha movilizado a las principales agencias de salud de Texas frente al riesgo de espionaje vinculado a dispositivos médicos de origen chino.

La medida surge tras advertencias federales sobre posibles brechas en la ciberseguridad de monitores utilizados en hospitales y centros médicos públicos del estado.

El lunes, Abbott instruyó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, al Departamento de Servicios de Salud del Estado, al Comando Cibernético de Texas y a los rectores de los sistemas universitarios públicos a revisar con urgencia sus protocolos de seguridad.

El objetivo es identificar y reducir cualquier amenaza relacionada con equipos médicos fabricados en China, tras reportes federales recientes que alertan sobre vulnerabilidades en dispositivos como el Contec CMS8000 y el Epsimed MN-120.

La orden del gobernador exige un análisis inmediato de los dispositivos conectados a la red en hospitales estatales y la actualización de los catálogos de equipos.

Abbott enfatizó que “mantener la seguridad física de los tejanos y proteger su privacidad personal, especialmente en lo que respecta a algo tan importante e íntimo como los datos médicos personales, es de suma importancia”.

Añadió: “No permitiré que la China comunista espíe a los tejanos”, remarcando la necesidad de reforzar las salvaguardas frente a accesos no autorizados a información sensible.

La instrucción abarca no solo la revisión de políticas de compras de tecnología médica, sino también la elaboración de un inventario actualizado de todos los dispositivos conectados a la red en hospitales estatales.

La intención es anticipar posibles amenazas y fortalecer la infraestructura digital del sector salud de Texas, que en los últimos años ha incrementado el uso de tecnología inteligente de procedencia extranjera.

Qué motivó la advertencia y cómo impacta al sistema de salud de Texas

La decisión del gobernador responde directamente a alertas emitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA), dos organismos federales que han advertido sobre riesgos en la seguridad de monitores de pacientes fabricados en China.

Ambas instituciones identificaron fallos técnicos que podrían facilitar el acceso remoto y la exfiltración de datos médicos confidenciales por parte de actores extranjeros.

El aviso detalla ejemplos concretos: los monitores Contec CMS8000 y Epsimed MN-120 presentan riesgos de que actores extranjeros obtengan acceso no autorizado y sustraigan información protegida.

Estas vulnerabilidades han sido calificadas como un “serio problema de privacidad de datos” en el sistema sanitario, según Abbott, y han motivado una respuesta coordinada entre agencias estatales y federales.

En respuesta, las agencias y sistemas universitarios estatales deberán analizar sus dispositivos y presentar antes del 17 de abril informes y propuestas de refuerzo a la oficina del gobernador.

El Comando Cibernético de Texas evaluará la inclusión de ciertos equipos en la lista estatal de tecnologías prohibidas y recomendará medidas adicionales para blindar la infraestructura médica.

Esta evaluación también podría conducir a restricciones en la adquisición de dispositivos médicos de origen extranjero en futuras licitaciones públicas.

Repercusiones políticas y planes legislativos futuros

Abbott ha indicado que las conclusiones y recomendaciones de las agencias serán la base para una posible legislación destinada a proteger los datos médicos de los tejanos frente a “adversarios extranjeros”.

La próxima sesión legislativa podría incorporar estas iniciativas para prevenir intentos de espionaje a través de la tecnología médica empleada en Texas.

El gobernador reiteró que “los centros médicos estatales deben garantizar que existan salvaguardas para proteger los datos médicos privados de los tejanos”.

Esta nueva orden ejecutiva refuerza la política estatal contenida en la Orden Ejecutiva GA-48 y busca anticipar las amenazas asociadas a la proliferación de dispositivos inteligentes de origen chino en el sector salud.

Entre las posibles medidas futuras se encuentra la obligación de certificar la seguridad de cada dispositivo antes de su implementación y una mayor supervisión en las compras públicas de tecnología médica.

Las acciones ordenadas por Abbott surgen en un contexto de creciente preocupación nacional por la seguridad digital y la protección de la información médica, un tema que continúa ganando relevancia en la agenda de salud pública y ciberseguridad de Estados Unidos.

El debate sobre la procedencia de la tecnología empleada en hospitales y la necesidad de blindar los sistemas frente a injerencias extranjeras se ha vuelto central para la política estatal y federal, y anticipa un endurecimiento de los controles en los próximos años.