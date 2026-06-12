Estados Unidos

Cómo estará el clima para el primer partido que se jugará en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey

Brasil y Marruecos inauguran la sede con un operativo especial para el público y disposiciones inéditas de la FIFA, según los últimos reportes oficiales

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El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará el primer partido del Mundial 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey con Brasil y Marruecos desde las 18.00 (6 PM)(REUTERS/Mike Segar)
El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará el primer partido del Mundial 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey con Brasil y Marruecos desde las 18.00 (6 PM)(REUTERS/Mike Segar)

El MetLife Stadium albergará este sábado 13 de junio el primer partido del Mundial 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey, con el cruce entre Brasil y Marruecos desde las 18.00. (6 PM). No se esperan lluvias ni tormentas durante el partido y la temperatura se ubicará entre 32°C y 34°C, según AccuWeather.

Como el estadio no tiene techo, la FIFA aplicará pausas obligatorias de hidratación y permitirá el ingreso de una botella plástica blanda de 600 ml sellada de fábrica.

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Para quienes planean asistir, el dato operativo: no se esperan lluvias ni tormentas durante el partido, pero el calor seguirá como principal riesgo. La temperatura durante el encuentro se ubicará entre 32°C y 34°C (cerca de 32°C (90°F)), mientras que la sensación térmica no debería superar los 35°C, según AccuWeather.

La atención sobre el tiempo se explica por el contexto regional de los últimos días. En el noreste de Estados Unidos, más de 50 millones de personas estuvieron bajo alertas por calor extremo y amenaza de tormentas graves durante la segunda semana de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), a través de su Centro de Predicción Climática.

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De las alertas por calor y tormentas a un sábado estable, pero caluroso

El pronóstico para Brasil vs Marruecos en el MetLife Stadium indica que no se esperan lluvias ni tormentas durante el partido del Mundial 2026 (Reuters)
El pronóstico para Brasil vs Marruecos en el MetLife Stadium indica que no se esperan lluvias ni tormentas durante el partido del Mundial 2026 (Reuters)

La antesala meteorológica resultó más agresiva que lo previsto para el horario del partido. Las advertencias se apoyaron en una combinación de temperaturas elevadas y humedad que disparó el índice de calor, con valores que podían superar los 38°C (100°F) en varias ciudades del corredor del Atlántico medio, de acuerdo con NWS y NOAA.

Los informes oficiales advirtieron que el avance de un frente frío desde el oeste incrementaba la inestabilidad atmosférica y elevaba la probabilidad de tormentas graves, con riesgos de vientos dañinos, granizo y lluvias intensas, sin descartar tornados aislados. Ese tipo de fenómeno suele ser el principal factor de disrupción en eventos multitudinarios, por su impacto en accesos, traslados y seguridad.

Para el sábado, el pronóstico cambia el eje: se reduce la amenaza de tormentas en el horario del encuentro y queda un escenario más estable, aunque con un calor que puede convertirse en un riesgo si no se toman medidas de prevención. El tiempo total de exposición es mayor que la duración del juego: hay público que llega horas antes, permanece en filas, circula por explanadas y atraviesa controles a la intemperie.

Un frente frío reducirá la humedad antes del inicio

El avance de un frente frío reducirá la humedad antes del partido, pero no provocará un descenso marcado de la temperatura en Nueva Jersey (REUTERS/Mike Segar)
El avance de un frente frío reducirá la humedad antes del partido, pero no provocará un descenso marcado de la temperatura en Nueva Jersey (REUTERS/Mike Segar)

La mejora en la estabilidad está vinculada al pasaje del sistema frontal. La NOAA atribuyó la situación de los días previos a un patrón dominado por una cresta subtropical que canalizó aire muy cálido y húmedo desde el Golfo de México y el Atlántico hacia el noreste.

Ese aporte de humedad amplificó la sensación térmica y volvió más exigente la permanencia al aire libre, incluso sin actividad física intensa.

Con el avance del frente frío, el aire tiende a secarse y la humedad baja, lo que puede reducir el componente sofocante de la ola de calor. El alivio, sin embargo, no implica un descenso marcado de la temperatura: el termómetro seguirá en valores altos y la radiación solar continuará siendo un factor de riesgo, sobre todo si el cielo se mantiene mayormente despejado.

Los servicios meteorológicos oficiales advirtieron que la ola de calor comenzaría a ceder gradualmente a partir del sábado 13 de junio, aunque mantuvieron la vigilancia por la posibilidad de calor residual y tormentas localizadas en algunos puntos durante el fin de semana. Para el área del estadio, el pronóstico utilizado en el texto base sostuvo el criterio central: “No se esperan lluvias ni tormentas durante el partido; el riesgo principal será el calor”.

Un estadio sin techo y un torneo con exposición climática

El MetLife Stadium no tiene techo y esa condición expone a espectadores y jugadores al sol, la radiación y la carga térmica durante el Mundial 2026
El MetLife Stadium no tiene techo y esa condición expone a espectadores y jugadores al sol, la radiación y la carga térmica durante el Mundial 2026

El debate sobre el calor en este Mundial no se limita al pronóstico del día. El estadio Nueva York y Nueva Jersey no tiene techo, y esa condición deja expuestos a espectadores y futbolistas a la temperatura y al sol durante el encuentro. En las tribunas, la carga térmica puede aumentar por la suma de radiación, permanencia prolongada y circulación limitada de aire en algunos sectores.

Esa realidad se repite en varias sedes de la Copa del Mundo. De los 16 estadios que albergan partidos en Estados Unidos, México y Canadá, solo cinco cuentan con techo, y el recinto de East Rutherford no está entre ellos, según el texto base.

En consecuencia, la conversación sobre medidas de mitigación no queda atada a un partido puntual: aparece como un tema transversal del torneo.

En este caso, el partido entre Brasil y Marruecos. Aunque la cifra no es excepcional para el verano, el riesgo se incrementa por el contexto: muchos asistentes transitan el día completo entre traslados, previas y permanencia en el estadio, lo que vuelve más probable la deshidratación si no se sostiene el consumo de líquidos.

Pausas de hidratación y botella de 600 ml permitida

La FIFA ya enfrentó cuestionamientos por el impacto del calor en torneos recientes. Según el texto base, durante el Mundial de Clubes jugado el año pasado en Estados Unidos varios jugadores y aficionados reportaron dificultades por temperaturas cercanas a 32°C en algunos partidos.

Como respuesta, la organización dispuso pausas obligatorias de hidratación en todos los encuentros del Mundial 2026. La medida prevé un descanso de tres minutos cerca del minuto 22 de cada tiempo para que los futbolistas repongan líquidos y reduzcan el riesgo de complicaciones asociadas a la temperatura, según el texto base.

La entidad también ajustó la política de acceso de bebidas tras críticas iniciales. Quedó autorizado el ingreso de una botella plástica blanda de hasta 600 ml, siempre sellada de fábrica, según el texto base. En un partido con calor, esa regla opera como una medida para sostener la hidratación en tribunas, especialmente en sectores con menos sombra.

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