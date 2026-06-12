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Vladímir Putin anunció una intensificación de los ataques contra Ucrania

El mandatario ruso informó que más de 700.000 soldados están desplegados en el frente y sostuvo que las tropas registran progresos cotidianos, durante un acto en el Kremlin por el feriado del 12 de junio

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El presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/vía REUTERS
El presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/vía REUTERS

Vladimir Putin anunció una “intensificación de los ataques” contra Ucrania y cifró en más de 700.000 los efectivos rusos desplegados en zona de guerra, durante un encuentro con militares celebrado este viernes en el Kremlin con motivo del feriado nacional del 12 de junio.

El mandatario afirmó que las fuerzas rusas logran “avances sistemáticos diarios” y que el país “cada día extiende más su control a nuevos territorios”. “Paso a paso —no tan rápido como nos gustaría—, pero avanzamos cada día”, declaró Putin, flanqueado por el ministro de Defensa Andrei Belousov. La invasión, iniciada en febrero de 2022, se ha convertido en el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Putin advirtió que Moscú “responderá apropiadamente” ante los ataques ucranianos contra regiones rusas fronterizas. “Aumentaremos nuestros ataques sobre la infraestructura enemiga para conseguir que dejen de atacar nuestras instalaciones civiles”, precisó. En el mismo encuentro, los soldados expusieron los problemas generados por el uso ucraniano de drones, que también se apoyan en la red satelital Starlink —a la que Rusia perdió acceso a comienzos de este año—.

Putin y el ministro de Defensa, Andrei Belousov, asisten a una reunión con miembros de las fuerzas armadas rusas que participan en la campaña militar del país en Ucrania, tras una ceremonia de entrega de premios con motivo del Día de Rusia, celebrada en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de junio de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/vía REUTERS
Putin y el ministro de Defensa, Andrei Belousov, asisten a una reunión con miembros de las fuerzas armadas rusas que participan en la campaña militar del país en Ucrania, tras una ceremonia de entrega de premios con motivo del Día de Rusia, celebrada en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de junio de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/vía REUTERS

Putin reconoció que Ucrania ha intensificado esas operaciones con el objetivo de dividir a la sociedad rusa e infligir daño económico, aunque aseguró que la estrategia no ha dado resultado. Anunció que Rusia desarrolla drones equipados con inteligencia artificial y construye su propia red de satélites en órbita baja. Según sus palabras, el problema técnico ya está resuelto y solo resta escalar la producción.

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Desde hace meses, el ejército ucraniano ha intensificado sus ataques con drones contra la industria petrolera rusa para privar al esfuerzo bélico de combustible, reducir ingresos por exportaciones y erosionar el apoyo interno a la guerra. Las autoridades de ocupación rusas en Crimea han restringido la distribución de gasolina, según Reuters, y las exportaciones de queroseno desde Rusia fueron prohibidas inicialmente hasta finales de noviembre.

Putin asiste a una reunión con miembros de las fuerzas armadas rusas. Sputnik/Alexander Kazakov/vía REUTERS
Putin asiste a una reunión con miembros de las fuerzas armadas rusas. Sputnik/Alexander Kazakov/vía REUTERS

A pesar del tono beligerante, Putin reiteró la disposición de Moscú a negociar una salida al conflicto, con la condición de que se respeten los intereses nacionales rusos “no solo los de hoy, sino también los del futuro, diseñados para una perspectiva histórica”. “Vivamos de manera amistosa y resolvamos todos los asuntos mediante las negociaciones. Pero deben ser negociaciones, y no ultimátums”, señaló. En lo que va de 2026, los equipos negociadores de Rusia y Ucrania han celebrado tres rondas de consultas con la mediación de Estados Unidos.

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