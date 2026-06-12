El Pentágono publica 50 archivos sobre fenómenos aéreos no identificados: qué revelan los documentos

El Pentágono desclasificó más de 50 archivos sobre fenómenos aéreos no identificados y admitió que no puede determinar qué se observó (Departamento de Guerra)

El Pentágono publicó más de 50 archivos antes clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y reiteró el viernes que los incluidos siguen “sin resolución”.

La fórmula, que evita definir con certeza qué se observó, volvió a instalar el tema en la agenda: el propio gobierno de Estados Unidos admitió que, con la información disponible, no puede determinar de manera definitiva la naturaleza de los fenómenos informados.

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La nueva tanda incorporó reportes sobre esferas luminosas observadas sobre una ciudad no identificada del noreste de Estados Unidos en 2025 y 2026, además de un incidente registrado en Zimbabue en 2008, vinculado al aeropuerto internacional de Harare.

Según el texto fuente, los expedientes no aportaron pruebas de que los videos o testimonios describan algo más que percepción, imaginación o teorías conspirativas.

El paquete se sumó a dos entregas previas difundidas el mes pasado. El Pentágono sostuvo otra vez que el conjunto de documentos conocidos hasta ahora se limita a “casos sin resolver”, pese a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la difusión “demuestra el compromiso de la administración Trump con una transparencia sin precedentes”.

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En una columna del mes pasado titulada La verdad todavía está ahí fuera, Adam Kirsch, editor sénior de la revista estadounidense The Atlantic, escribió: “Había mucha oscuridad en blanco y negro”, pero nada que se pareciera a una nave extraterrestre.

Esferas rojas y blancas: el FBI entrevistó a testigos en el noreste

El FBI entrevistó a testigos de luces rojas y blancas en el noreste de Estados Unidos, pero el caso quedó sin registros técnicos que confirmaran su origen (Departamento de Guerra)

Uno de los documentos difundidos el viernes reconstruyó un episodio en el que luces parecieron flotar sobre una ciudad del noreste de Estados Unidos. El caso captó la atención de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, que envió a dos agentes para entrevistar a testigos. Según el informe atribuido a la agencia, los entrevistados afirmaron haber visto objetos rojos y blancos que se desplazaban con rapidez.

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El expediente incluyó elementos que, por su naturaleza, subrayaron la ambigüedad que rodea a estos reportes. Uno de los testigos dijo que “siempre había estado interesado en el tema de los UAP” y sostuvo que ya en 1987 observó luces rojas intermitentes en el cielo. Para explicar el patrón, lo comparó con la parte frontal de “Kit” en el programa de televisión Nightrider.

De acuerdo con el texto fuente, la documentación recopiló relatos y comparaciones personales, pero no aportó registros técnicos que permitieran corroborar el origen de lo observado. En ese marco, el caso quedó incluido entre los “sin resolver” que, por definición, permanecen abiertos.

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Harare, 2008: un informe mencionó la preocupación de la CIA

Otro documento recuperó un incidente del verano de 2008 en Zimbabue, cuando la Agencia Central de Inteligencia, CIA, expresó preocupación por un reporte sobre un “objeto no identificado que sobrevolaba a gran altitud el aeropuerto internacional de Harare”. El texto lo describió como un objeto con forma de disco, con “una serie de luces giratorias en la parte inferior” y “haces” de luz que emanaban de él.

El mismo informe contempló dos hipótesis: que se tratara de “un dispositivo de reconocimiento avanzado perteneciente a un gobierno extranjero” o de “un objeto volador no identificado de origen extraterrestre”. Según el texto fuente, el FBI no llegó a una conclusión, por lo que el episodio también quedó clasificado como no resuelto.

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La inclusión de alternativas ilustró, según los especialistas citados en el texto fuente, una dificultad habitual en este tipo de reportes: la información disponible suele permitir lecturas incompatibles entre sí, sin datos independientes para confirmar o descartar ninguna.

Colorado Springs: AARO cuestionó una explicación “de baja confianza”

La AARO dejó sin resolver un episodio de 2022 en Colorado Springs y cuestionó como de baja confianza una explicación basada en reflejos de luz solar (Departamento de Guerra)

El material también incorporó un episodio ocurrido en 2022. Según el texto fuente, varios integrantes del personal militar en Colorado Springs informaron haber visto en el cielo un objeto que describieron como una “patata angular y asimétrica”. Una evaluación preliminar propuso una explicación convencional: “Luz solar reflejada en la nieve de la montaña que iluminaba la parte inferior de las nubes de baja altitud”.

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La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Ámbitos, AARO por sus siglas en inglés, calificó esa evaluación como “de baja confianza”. Dejó el incidente como no resuelto, una etiqueta que puede abarcar tanto falta de datos como discrepancias internas en el análisis.

De acuerdo con el texto fuente, ese criterio ayudó a explicar por qué la publicación de documentos no necesariamente reduce la incertidumbre: la difusión puede ampliar el inventario público, pero no siempre incorpora peritajes concluyentes o contexto técnico suficiente para cerrar un caso.

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Críticas políticas y desacuerdos entre especialistas

Especialistas cuestionaron la utilidad de los archivos del Pentágono sobre FANI, mientras una encuesta mostró que gran parte del público cree que el gobierno oculta información (Departamento de Guerra)

El Pentágono prometió publicar más documentos sobre FANI en fechas todavía no precisadas. Según el texto fuente, esa continuidad alimentó especulaciones sobre si la directiva que Donald Trump impartió en febrero a las agencias para liberar archivos sobre la búsqueda de vida extraterrestre operó como una táctica de distracción frente a otras malas noticias para su administración.

Tras la primera publicación, el ocho de mayo, la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene escribió en X que estaba “harta de la propaganda de ‘mirar el objeto brillante’” de la administración, mientras —según su mensaje— “libran guerras en el extranjero, dejan que violadores y pedófilos anden libres y arruinan el valor de nuestro dólar”.

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Otros cuestionamientos apuntaron a la calidad de los testimonios incluidos. El texto fuente mencionó críticas por la presencia de relatos ambiguos o no verificados de militares e incluso de astronautas de la NASA que dijeron haber visto luces misteriosas durante vuelos del programa Apolo en las décadas de 1960 y 1970. Según los expertos citados, al menos algunos de esos avistamientos podían explicarse como reflejos de luz solar en las ventanas de las cápsulas.

Michael Shermer, editor de la revista Skeptic Magazine, afirmó este mes en una entrevista en YouTube que esa “acreditación” le dio al tema una credibilidad que no merecía. “Eso cambió la percepción de que eran unos tipos raros con sombreros de papel de aluminio, y ahora, ya sabes, es un piloto de la marina”, sostuvo. Shermer también citó un video presentado como una supuesta nave extraterrestre que, en realidad, mostraba el despliegue de un paracaídas.

Sean Kirkpatrick, exdirector de la AARO, dijo a la revista Scientific American que los archivos “no tenían ninguna utilidad” y advirtió: “No hay nada inesperado en su publicación. Y sin ningún análisis ni contexto, esto solo servirá para alimentar más especulaciones, teorías conspirativas y pseudociencia de salón”.

Una encuesta de la cadena estadounidense CBS News y la firma de investigación de opinión pública YouGov publicada esta semana, sin embargo, mostró un panorama distinto entre el público. Ocho de cada diez encuestados dijo que el gobierno sabe más de lo que reconoce sobre la existencia de vida extraterrestre; el 63% afirmó creer que hay vida en otros planetas, y 20% sostuvo que los extraterrestres ya visitaron la Tierra.