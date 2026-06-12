El dato que Peter Dinklage guardó años sobre el rodaje de Juego de Tronos

El rodaje de Juego de Tronos en Sevilla expuso al elenco a temperaturas superiores a los 40 grados y obligó a cambiar rutinas de trabajo (REUTERS/Etienne Laurent)

El rodaje de Juego de Tronos en Sevilla expuso al elenco a uno de los mayores retos climáticos que enfrentó la producción de la serie. Según el actor Peter Dinklage, las temperaturas en la ciudad andaluza superaron los 40 grados Celsius (104 ℉), lo que forzó al equipo a implementar medidas inéditas para continuar trabajando bajo el intenso sol del verano español.

La adaptación a las condiciones extremas se convirtió en una necesidad absoluta para los actores y técnicos, que tuvieron que modificar rutinas y equipamiento para finalizar las grabaciones.

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El impacto del clima en la producción

Peter Dinklage, quien interpretó a Tyrion Lannister, compartió que el desafío principal en las jornadas de grabación no surgió de los diálogos ni de las escenas de acción, sino de la resistencia física al calor.

Peter Dinklage afirmó que el mayor desafío en Sevilla no fueron las escenas, sino la resistencia física al calor durante la producción (HBO)

Según relató en una entrevista reproducida por VidaExtra, la sensación térmica en el set superaba cualquier expectativa, obligando al reparto a buscar alternativas para no poner en riesgo su salud durante las largas horas de rodaje.

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El actor explicó que, en un principio, prefirió evitar el uso de chalecos refrigerantes para mantener la concentración y la profesionalidad en su personaje.

Sin embargo, la intensidad del calor lo llevó a reconsiderar esta postura y aceptar la tecnología que el equipo de producción ofrecía para combatir las condiciones extremas. Dinklage confesó que el calor le impedía disfrutar del rodaje como lo hacían sus compañeros.

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Medidas adoptadas por el elenco

El actor que interpretó a Tyrion Lannister aceptó usar chalecos refrigerantes cuando el calor en el set afectó su rendimiento (Foto: archivo)

La decisión de recurrir a chalecos refrigerantes no fue exclusiva de Dinklage. Otros miembros del elenco, como Rory McCann —quien interpretó a Sandor Clegane, “El Perro”—, también recurrieron a estas prendas para soportar las jornadas bajo el sol sevillano.

De acuerdo con VidaExtra, varios actores debían portar múltiples capas de vestuario debido a las exigencias del guion, lo que agravaba el impacto del clima y hacía imprescindible el uso de dispositivos de enfriamiento personal.

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El equipo de producción adaptó los horarios de rodaje para aprovechar las horas menos calurosas del día, aunque en muchas ocasiones resultó inevitable trabajar cuando la temperatura alcanzaba sus picos máximos. Esta experiencia dejó una marca entre los involucrados, quienes reconocieron la singularidad de grabar en un entorno tan exigente.

La logística detrás de las cámaras

La producción de Juego de Tronos adaptó los horarios de rodaje en Sevilla para aprovechar las horas menos calurosas del día

La planificación de las escenas en Sevilla requirió cambios en la logística habitual de la serie. Según lo informado por VidaExtra, la producción tuvo que reforzar los protocolos de hidratación y descanso, además de proveer sombra y ventiladores industriales en las áreas de descanso.

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La prioridad se centró en proteger al elenco y al equipo técnico de posibles golpes de calor o deshidratación, lo que supuso una coordinación precisa entre los responsables de cada área.

La infraestructura temporal instalada en la ciudad incluyó puestos de asistencia médica y zonas de refrigerio, donde los actores podían recuperarse entre toma y toma. La experiencia de grabar bajo estas condiciones llevó incluso a algunos intérpretes a comparar el rodaje en Sevilla con desafíos extremos en otras locaciones internacionales de la serie, como Islandia o Marruecos.

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El recuerdo de Sevilla en el equipo

Peter Dinklage sostuvo que el paso de Juego de Tronos por Sevilla dejó en el equipo el recuerdo de uno de los retos más duros de la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras finalizar las grabaciones, la percepción general entre los actores y técnicos fue de haber superado uno de los retos más duros de toda la serie.

Peter Dinklage aseguró que, pese a la dureza de la experiencia, el paso por Sevilla dejó una huella imborrable en el equipo, que valoró la profesionalidad y el esfuerzo colectivo para llevar adelante la producción.

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El recuerdo del rodaje en la ciudad andaluza se mantiene como un testimonio de las dificultades que pueden surgir fuera del guion, donde la realidad climática impone sus propias reglas. La adaptación a las altas temperaturas de Sevilla se convirtió en una anécdota compartida por los protagonistas de Juego de Tronos, que reconocieron el papel fundamental de la resiliencia y la innovación técnica en la consecución de un proyecto de tal magnitud.