Estados Unidos

Un juez federal autoriza que Donald Trump organice la pelea de la UFC en la Casa Blanca

El magistrado rechazó el intento de frenar el combate del domingo durante el cumpleaños del presidente, al considerar que el reclamo de los demandantes llegó con una “demora injustificada” pese a que la fecha era conocida y descartó que hubiera una probabilidad sustancial de daño inmediato

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Vista aérea de la Casa Blanca con un escenario grande con temática estadounidense en construcción en el jardín. En la esquina superior derecha, foto circular de Donald Trump sonriendo.
La organización del evento de UFC en la Casa Blanca implicó casi un año de planificación, entre 700 y 900 trabajadores y un gasto de USD 60 millones (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El juez federal Amit Mehta permitió que Donald Trump celebre una pelea de la UFC en la Casa Blanca este domingo 14 de junio, tras rechazar una demanda que buscaba frenar el evento en el jardín sur y concluir que los demandantes no demostraron legitimación suficiente ni un daño irreparable, informaron Associated Press, ABC News y The New York Times.

De acuerdo con la resolución judicial, la decisión mantiene en pie un montaje que implicó casi un año de planificación, la coordinación con múltiples agencias gubernamentales, la labor de entre 700 y 900 trabajadores y un gasto de USD 60 millones por parte de la UFC y organizaciones afiliadas. Mehta añadió que una suspensión de último minuto no podía ignorar la posible pérdida de ese dinero.

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El evento forma parte de la celebración por el 250 aniversario del país y coincide con el cumpleaños número 80 del presidente. La cartelera incluye una conferencia de prensa en el Monumento a Lincoln, un pesaje ceremonial, un concierto en el Elipse y la pelea en el jardín sur, indicó ABC News.

Los argumentos de los demandantes: lucro privado, presunto homenaje presidencial y normas ambientales

La demanda fue presentada por abogados del Public Integrity Project en nombre de Susan Douglas, organizadora política, y Paul Romano, veterano de la Fuerza Aérea y de la guerra de Vietnam en Virginia, precisaron The New York Times y Associated Press. Los demandantes sostuvieron que el gobierno no podía autorizar un evento deportivo privado y con fines de lucro en el jardín sur de la Casa Blanca ni en el Monumento a Lincoln.

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Sus abogados afirmaron que la administración otorgaba a la UFC una “oportunidad comercial extraordinaria” a cambio de un evento en el que dirigentes, peleadores, anunciantes y celebridades homenajearían al presidente en su cumpleaños. En una presentación judicial del miércoles, calificaron el espectáculo como un “espectáculo corrupto” y lo describieron como “un volcán de corrupción”, reportó ABC News.

A su vez, alegaron que el programa violaba regulaciones del Servicio de Parques Nacionales, había sido autorizado de manera impropia y carecía de la revisión ambiental necesaria. Entre los demandados figuraron el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior.

Los demandantes cuestionaron que el gobierno autorizara un evento deportivo privado y con fines de lucro en la Casa Blanca y en el Monumento a Lincoln (REUTERS/Evan Vucci).
Los demandantes cuestionaron que el gobierno autorizara un evento deportivo privado y con fines de lucro en la Casa Blanca y en el Monumento a Lincoln (REUTERS/Evan Vucci).

La Casa Blanca respondió que la demanda era un intento infundado de bloquear un evento que no difería de otros celebrados habitualmente en foros públicos de Washington. Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la legalidad de la autorización y comparó el combate con actividades previas en el jardín sur, como la búsqueda de huevos de Pascua, la iluminación del árbol nacional de Navidad, cenas de Estado y un concierto de Elton John en 2022, detalló ABC News.

El gobierno añadió que presidentes anteriores instalaron estructuras temporales para actividades deportivas, entre ellas un partido infantil de béisbol durante la presidencia de George W. Bush y una pista de patinaje sobre hielo durante la de Joseph R. Biden, consignó The New York Times.

Los abogados también argumentaron que anular el evento a esa altura causaría un perjuicio sustancial por los costos, la planificación y la mano de obra acumulados durante meses. En una presentación citada por ABC News, escribieron: “Nadie está sujetando a los demandantes en una llave de jiu-jitsu y obligándolos a ver UFC Freedom 250 contra su voluntad”.

El Departamento de Justicia defendió la legalidad de la autorización del combate en el jardín sur de la Casa Blanca (REUTERS/Per Haljestam-Imagn Images).
El Departamento de Justicia defendió la legalidad de la autorización del combate en el jardín sur de la Casa Blanca (REUTERS/Per Haljestam-Imagn Images).

El fallo de Mehta: demora en la demanda y falta de daño irreparable

El juez federal Mehta escribió que, en una solicitud de emergencia, era razonable concluir que los demandantes “demoraron injustificadamente” la presentación de la causa, aunque la fecha del combate se conocía desde hacía tiempo. En su resolución, sostuvo que no lograron establecer “una probabilidad sustancial” ni de legitimación procesal ni de daño irreparable.

El juez examinó los argumentos sobre perjuicio personal. Según ABC News, los demandantes sostuvieron que la instalación de acero de 28 metros de altura y 600 toneladas conocida como “La Garra” era “horrible” y “grotesca” y que reducía su posibilidad de disfrutar de la belleza de la capital en los días previos al evento.

Mehta respondió que esos daños estéticos eran temporales porque la estructura sería desmontada a partir de la mañana del lunes. Asimismo, señaló que el equipo instalado en el Monumento a Lincoln debía retirarse antes de esa fecha.

La demanda también citó un video de junio en el que Trump comparó la estructura con la Torre Eiffel y especuló con mantenerla de forma permanente, aunque Mehta sostuvo que esas reflexiones no prevalecían frente a la declaración clara de un funcionario de la Casa Blanca, citó Associated Press.

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