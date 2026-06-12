Emily Ratajkowski y las dos reglas que se fijó para salir con hombres siendo madre soltera

Emily Ratajkowski reveló que, como madre soltera, se impuso no faltar nunca a la hora de dormir de su hijo ni quedarse a dormir fuera de casa (REUTERS/Danny Moloshok)

Emily Ratajkowski reveló las normas que se impuso durante su etapa de citas como madre soltera: nunca faltar a la hora de dormir de su hijo y prácticamente no quedarse a dormir fuera de casa.

La modelo de 35 años expuso estas reflexiones en un ensayo publicado en The Cut, en el que describió cómo navegó su vida amorosa tras divorciarse de su exmarido, el cineasta Sebastian Bear-McClard.

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Ambos son padres de Sylvester, apodado “Sly”, de 5 años.

“Tenía reglas: nunca faltar a la hora de dormir y básicamente nada de quedarse a dormir. Eran naturales y fáciles de cumplir”, escribió Ratajkowski en el ensayo.

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La modelo explicó que priorizaba despertar con su hijo Sylvester y regresar a casa antes del amanecer después de sus citas (Backgrid/The Grosby Group)

“No había ningún lugar en el que prefiriera estar que cuando me despertaba con mi hijo pequeño, así que sin importar el número de martinis, estaría completamente vestida y fuera de la puerta para relevar a la niñera y estar lista para el ‘Maamaaaa!’ de las 6 a.m. de mi hijo”.

En el texto, la también escritora describió cómo, tras compartir la noche con un hombre al que identificó únicamente como “Elder Millennial”, se retiraba en silencio antes del amanecer.

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“Después de cualquiera de nuestras veladas juntos, sintiendo el ritmo de una migraña provocada por la resaca y sabiendo que mi hijo estaría despierto temprano, con hambre y con un pañal que cambiar, me vestía en silencio y me escabullía por la puerta de ‘Elder Millennial’”, relató.

Emily Ratajkowski señaló que el hombre con quien salía valoraba su dedicación. “Al ver esto, me decía que creía que era una buena madre. ‘Las mamás solteras, ¡son increíbles! Las mujeres son increíbles’”, citó en el ensayo.

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En 2025, Ratajkowski dijo que la maternidad también cambió su forma de vestir y cuestionó los estereotipos sobre cómo debe verse una mamá (Instagram)

En mayo de 2023, en una entrevista con la revista HommeGirls, Ratajkowski había reflexionado sobre lo que significó estar soltera por primera vez en su vida adulta tras su separación de Bear-McClard en 2022.

“Estoy orgullosa de mí misma. La versión más joven de mí probablemente se habría conformado con algún tipo mediocre solo para tener novio. Me alegra no estar en esa etapa”, declaró.

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En junio de 2025, en conversación con ELLE, la modelo abordó otro aspecto de su maternidad: su forma de vestir.

“Es un poco de camino a la escuela de mi hijo ahora, así que no puedo usar zapatos con taco”, reconoció, aunque remarcó que disfruta romper con los estereotipos asociados a la imagen materna.

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Y agrego: “Creo que esa es en realidad una de las formas en que realmente disfruto ser subversiva con la maternidad. Hay tanto alrededor de cómo debería verse una mamá”.

Emily Ratajkowski confesó en The Cut que dejó de tener relaciones sexuales con Sebastian Bear-McClard seis meses después del nacimiento de su hijo (REUTERS/Lucas Jackson)

La confesión sobre su vida sexual con su exmarido

En el mismo ensayo para The Cut, Emily Ratajkowski hizo una revelación sobre su matrimonio con Sebastian Bear-McClard: dejaron de tener relaciones sexuales seis meses después del nacimiento de su hijo Sylvester, en marzo de 2021.

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“Seis meses después de que naciera mi hijo, mi marido y yo dejamos de tener sexo. Menos de un año después, nos separamos”, escribió la modelo.

En julio de 2022 que la pareja había puesto fin a su relación tras cuatro años y medio de matrimonio. Fuentes consultadas por ese medio indicaron que Bear-McClard habría sido infiel en reiteradas ocasiones.

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Ratajkowski presentó los papeles del divorcio en septiembre de ese año y lo finalizó el verano pasado. Además, recordó cómo la miraban quienes la rodeaban tras la separación.

“Sus ceños fruncidos, la lástima en sus rostros mientras pronunciaban un ‘Lo siento mucho, Emily’. No podía soportar mi patética reflexión en sus ojos. Me veían como alguien que no era querida, que había sido abandonada”, escribió.

Tras la separación, Ratajkowski dijo que atravesó una etapa de encuentros casuales hasta que decidió frenarla porque estaba enfocada en amar y cuidar a su hijo (REUTERS/Yara Nardi)

Ratajkowski confesó que, de niña, consideraba que convertirse en madre soltera era “un insulto” y que tener un hijo con el hombre equivocado era “la forma más rápida de arruinar la vida de una mujer”.

Sin embargo, con el tiempo abrazó esa etapa y atravesó lo que describió como una “manía” de encuentros casuales, hasta que decidió ponerles fin al darse cuenta de que estaba “demasiado ocupada” amando y cuidando a su hijo.